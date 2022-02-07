San FrancIsco-İstanbul arası aşk

Romantik Paris tatilinden sonra ayrılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barışmış! “Bir daha asla olmaz” diyen çift, aşklarına bir şans daha vermiş.

1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.





Aldığım duyumlara göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, “O Ses Türkiye”deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş “Araya girelim, sizi barıştıralım” demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.

Ebru Gündeş’in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş!

İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın “hüzünsüz neşe olmaz” sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.

Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence...

Artık Soho House’da