Salgına rağmen Bebek sokakları dolup taştı

Havaların ısınmasını fırsat bilen cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri Bebek’e akın etti. Bir kısmı salgın riskine karşın tedbirli davranıp maske takarken, bazıları ise kuralları hiçe saydı...
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının akabinde İstanbul’un her semti gibi Bebek de oldukça kalabalıktı. Birçok kişi sosyal izolasyon kurallarına riayet ederken, bazılarının ise kurallara uymadığı görüldü.
Cemiyet dünyasının güzel isimlerinden Yasemin Taciroğlu, Bebek’te bir arkadaşıyla birlikte objektife takıldı. Her ikisinde de maske yoktu. Yasemin Hanım, “Maskelerimizi biraz evvel çıkardık” diyerek aslında kurallara uyduklarını iddia etti.
67 yaşındaki işadamı Cefi Kamhi de aynı gün Bebek’teydi. Kamhi 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağını delmişti, ancak hem maske hem de siperlik takarak üst düzey önlem almıştı.
Begüm Ayaydın ve Şirin Yalçın ise tedbirli davrananlar arasındaydı. Şirin Hanım iş toplantısı, Begüm Hanım ise yürüyüş yapmak için geldikleri Bebek’te maskelerini hiç çıkarmayarak takdir topladı.
Londra’da eğitim veriyor
“İyileşmek İstiyorsan”, “Nefesle Yeniden Doğuş”, “Nefes Mutluluğa Giden Yol”, “Sessizlik Devrimi”, “Altın Kitabın Sırları” kitaplarının yazarı Nevşah Fidan Karamehmet, Londra’daki okullarda ders veriyor.
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan ve “Türkiye’nin ilk nefes eğitmeni” unvanını taşıyan, ayrıca dünya çapındaki üç-dört ehil eğitmen arasında yer alan Nevşah Fidan Karamehmet, Londra’da yayımladığı yeni kitabı “Awakening” (Uyanış) ile çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.
Şimdilerde YouTube kanalı ile sosyal medya platformlarında yayınladığı videolarla eğitim veren Karamehmet, Londra’daki çeşitli okullarda da dersler veriyor, paneller düzenliyor. Nefes ve meditasyon eğitmeni Karamehmet, bir yandan da kadınların hayalini kurdukları hayata kavuşmalarını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor.
Şansı yaver gitmiyor
Fenerbahçe Basketbol takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun ev konusunda şansı bir türlü yaver gitmiyor. Uzun süredir Beykoz civarında ev arayan potanın yıldızı, emlakçılarla görüşmekten yorgun düşmüş. Doğayla iç içe bir sitede özel havuzlu bir ev isteyen Mahmutoğlu, komşularının da tanıdık simalar olmasını talep ediyormuş. Emlakçılar, ünlü basketbolcunun kriterlerine uygun ev bulmakta zorlanıyormuş. Mahmutoğlu umarım gönlüne göre ev bulabilir.
Salgına rağmen Bebek sokakları dolup taştı
Havaların ısınmasını fırsat bilen cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri Bebek’e akın etti. Bir kısmı salgın riskine karşın tedbirli davranıp maske takarken, bazıları ise kuralları hiçe saydı...
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının akabinde İstanbul’un her semti gibi Bebek de oldukça kalabalıktı. Birçok kişi sosyal izolasyon kurallarına riayet ederken, bazılarının ise kurallara uymadığı görüldü.
Cemiyet dünyasının güzel isimlerinden Yasemin Taciroğlu, Bebek’te bir arkadaşıyla birlikte objektife takıldı. Her ikisinde de maske yoktu. Yasemin Hanım, “Maskelerimizi biraz evvel çıkardık” diyerek aslında kurallara uyduklarını iddia etti.
67 yaşındaki işadamı Cefi Kamhi de aynı gün Bebek’teydi. Kamhi 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağını delmişti, ancak hem maske hem de siperlik takarak üst düzey önlem almıştı.
Begüm Ayaydın ve Şirin Yalçın ise tedbirli davrananlar arasındaydı. Şirin Hanım iş toplantısı, Begüm Hanım ise yürüyüş yapmak için geldikleri Bebek’te maskelerini hiç çıkarmayarak takdir topladı.
Londra’da eğitim veriyor
“İyileşmek İstiyorsan”, “Nefesle Yeniden Doğuş”, “Nefes Mutluluğa Giden Yol”, “Sessizlik Devrimi”, “Altın Kitabın Sırları” kitaplarının yazarı Nevşah Fidan Karamehmet, Londra’daki okullarda ders veriyor.
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan ve “Türkiye’nin ilk nefes eğitmeni” unvanını taşıyan, ayrıca dünya çapındaki üç-dört ehil eğitmen arasında yer alan Nevşah Fidan Karamehmet, Londra’da yayımladığı yeni kitabı “Awakening” (Uyanış) ile çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.
Şimdilerde YouTube kanalı ile sosyal medya platformlarında yayınladığı videolarla eğitim veren Karamehmet, Londra’daki çeşitli okullarda da dersler veriyor, paneller düzenliyor. Nefes ve meditasyon eğitmeni Karamehmet, bir yandan da kadınların hayalini kurdukları hayata kavuşmalarını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor.
Şansı yaver gitmiyor
Fenerbahçe Basketbol takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun ev konusunda şansı bir türlü yaver gitmiyor. Uzun süredir Beykoz civarında ev arayan potanın yıldızı, emlakçılarla görüşmekten yorgun düşmüş. Doğayla iç içe bir sitede özel havuzlu bir ev isteyen Mahmutoğlu, komşularının da tanıdık simalar olmasını talep ediyormuş. Emlakçılar, ünlü basketbolcunun kriterlerine uygun ev bulmakta zorlanıyormuş. Mahmutoğlu umarım gönlüne göre ev bulabilir.