Şair-i Azam’ın evine yerleşti

Caroline Koç’un yeğeni Cem Aktay’la Büşra Develi’nin ilişkisi sona erdi. Çiftin arasındaki aşkı, Develi’nin kıskançlıkları bitirdi.

2019 yılından beri Cem Aktay’la birlikte olan güzel oyuncu Büşra Develi yeniden yalnız...

Caroline Koç’un ablası Madeleine Giraud’un oğlu Cem Aktay’la birlikte olan Develi, tüm pandemi sürecini sevgilisinin Söke’deki çiftliğinde geçirmişti.

Ancak belli ki çok muhabbet tez ayrılık getirmiş. Daha önce bir kez ayrılıp barışan çift, bu kez ilişkilerini kesin olarak sonlandırmış. Duyduğuma göre Cem Aktay, Büşra Develi’nin kıskançlıklarından çok bunaldığı için böyle bir karar almış.

Daha önce de Develi ile benzer sorunlar yaşayan Aktay’ın bu kez çok kararlı olduğu iddia ediliyor.

Önceki gün 28’inci yaşına giren güzel oyuncu ise dostlarıyla yaptığı kutlamadan fotoğraflar paylaşarak, “Ben iyiyim” mesajı verdi.

Birinci yıla özel kutlama

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe Eyilik, geçtiğimiz yıl Bodrum’da hayatını iş insanı Ekrem Vardar’la birleştirmişti. Çift, evliliklerinin birinci yılını dostlarıyla kutlamayı planlıyor. Yine Bodrum’da, Caresse Residences’daki yazlık evlerinde yarın minik bir parti vermek isteyen Vardar çifti, bu mutlu günü dostlarıyla birlikte kutlayacak.