×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağSaat tercihi Türk girişimciden!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Saat tercihi Türk girişimciden!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Ünlü oyuncu Johnny Depp, yıllar sonra yönetmen koltuğuna oturduğu yeni filmi “Modi”nin Londra galasında tarzıyladikkat çekti.

Haberin Devamı

 Galada taktığı saat ise Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.

Saat tercihi Türk girişimciden

Depp’in bileğindeki saat, Türk iş insanı Mehmet Korutürk’ün kurucusu olduğu lüks saat markası Vanguart’a ait. Depp’in, Korutürk imzası taşıyan bu özel saati tercih etmesi Türk saat markaları adına gurur verici bir gelişme olarak yorumlandı.

Saat tercihi Türk girişimciden

Eğitime destek

Six Senses Kaplankaya, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Saat tercihi Türk girişimciden

Haberin Devamı

Otelin Housekeeping Direktörü Nilay Özdemir Yıldırım liderliğinde hayata geçirilen eğitim destek programı, bölgede yaşayan genç kızları ve kadınları dışarıdan lise diploması almaya teşvik ediyor.

Saat tercihi Türk girişimciden

Eğitim yolculukları yarım kalan kadınlara yeni bir ışık yakmayı amaçlayan bu proje, bireylerin yanı sıra tüm bir topluluğun dönüşümüne katkı sağlıyor.

Bodrum’da şık davet

Range Rover House, 5-6 Temmuz tarihlerinde Bodrum Villa Maçakızı’nda üçüncü sezonunu kutladı.

Saat tercihi Türk girişimciden
Borusan Otomotiv ev sahipliğinde gerçekleşen davet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. İlham verici atmosferiyle dikkat çeken etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Saat tercihi Türk girişimciden

Tatları buluşturan sergi

Michelin yıldızlı şef Serhat Doğramacı’nın imzasını taşıyan tatlar ile Türkiye’nin önde gelen heykeltıraşlarının eserleri, “Tatların ve Formların Buluşması” adlı özel sergide bir araya geliyor.

Haberin Devamı

Saat tercihi Türk girişimciden

30 Eylül’e kadar Mezra Yalıkavak-Bodrum’da ziyarete açık olan sergi, Galeri Selvin ve Hakan Yanar Tanıtım iş birliğiyle sanatseverlere ve gurmelere benzersiz bir deneyim sunuyor.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Irak, Türkiye ve Suriye’de süreç nasıl ilerleyecek

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

ABD’li Temsilci’den Suriye sloganı: Tek ülke Tek millet Tek…

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Kahve ve şambali ritüeli sonrası İzmir hatırlatması

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Ortalama hız denetimi… 9 ilde daha başladı

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Çetin Altan Yaşar Kemal’i vatan haini diye ihbar etmiş

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ