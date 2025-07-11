Saat tercihi Türk girişimciden!

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Galada taktığı saat ise Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.

Depp’in bileğindeki saat, Türk iş insanı Mehmet Korutürk’ün kurucusu olduğu lüks saat markası Vanguart’a ait. Depp’in, Korutürk imzası taşıyan bu özel saati tercih etmesi Türk saat markaları adına gurur verici bir gelişme olarak yorumlandı.

Eğitime destek

Six Senses Kaplankaya, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

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Otelin Housekeeping Direktörü Nilay Özdemir Yıldırım liderliğinde hayata geçirilen eğitim destek programı, bölgede yaşayan genç kızları ve kadınları dışarıdan lise diploması almaya teşvik ediyor.

Eğitim yolculukları yarım kalan kadınlara yeni bir ışık yakmayı amaçlayan bu proje, bireylerin yanı sıra tüm bir topluluğun dönüşümüne katkı sağlıyor.

Bodrum’da şık davet

Range Rover House, 5-6 Temmuz tarihlerinde Bodrum Villa Maçakızı’nda üçüncü sezonunu kutladı.



Borusan Otomotiv ev sahipliğinde gerçekleşen davet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. İlham verici atmosferiyle dikkat çeken etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Tatları buluşturan sergi

Michelin yıldızlı şef Serhat Doğramacı’nın imzasını taşıyan tatlar ile Türkiye’nin önde gelen heykeltıraşlarının eserleri, “Tatların ve Formların Buluşması” adlı özel sergide bir araya geliyor.

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30 Eylül’e kadar Mezra Yalıkavak-Bodrum’da ziyarete açık olan sergi, Galeri Selvin ve Hakan Yanar Tanıtım iş birliğiyle sanatseverlere ve gurmelere benzersiz bir deneyim sunuyor.