Rolü için bateri çalmayı öğrendi

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Ben de ilgiyle izledim, çok beğendim.

Ama asıl hoşuma giden bir detayı şimdi paylaşacağım! Dizide Demet Özdemir’in bateristini oynayan genç bir oyuncu var: Bartu Zeytinci.

Meğer bu rol için özel olarak bateri çalmayı öğrenmiş! Sıfırdan ders almış, çalışmış, öğrenmiş. Yani sadece çalıyor gibi yapmakla kalmamış, gerçekten çalıyor.

Bu tür hazırlıkları genelde yabancı oyuncular için duyardık, ama Bartu Zeytinci gerçekten rolüne hakkını vermek istemiş. Meğer genç yetenek, Haldun Dormen tarafından keşfedilmiş ve başarılı menajer Günfer Günaydın’a tavsiye edilmiş. Takdir ettim gerçekten, başarılarının devamını dilerim...

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Köşe yazarı oldu

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse’nin kızı Dijan Köse, yazarlığa el attı. Sosyal medyada çektiği gezi ve gurme videolarıyla dikkat çeken ve sık sık viral olan Dijan Köse, Pause dergisinde köşe yazarı oldu.

“Plus and Minus” adlı köşesinde mekân önerileriyle okurlara rehberlik edecek olan Köse, her mekânı artıları ve eksileriyle objektif bir şekilde değerlendirecek. Renkli anlatımı ve deneyim odaklı yorumlarıyla okuyuculara keyifli içerikler sunması bekleniyor.

İftarda buluştular

Minik Kalplerle El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Çebi, Büyük Kulüp’te iftar daveti düzenledi. Çebi, yaptığı konuşmada “Bu gece çocuklarımızın geleceğe yürüdüğü yola hep beraber ışık tutmak için bir araya geldik” dedi.

Çebi, dernek olarak çocukların eğitim, sağlık ve refahına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, davetlilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 200’ün üzerinde davetlinin katıldığı gecede, hayırseverler çocuklar için gerçekleştirilecek projelerde kullanılmak üzere önemli miktarda bağışta bulundu.

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Kariyer günlerine katıldı

Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, Cern Koleji Zincirlikuyu Anadolu Lisesi’nin kariyer günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide Fettahoğlu, kariyer yolculuğunu ve oyunculuk deneyimlerini paylaştı. “Aşk-ı Memnu”daki Peyker ve “Muhteşem Yüzyıl”daki Mahidevran Sultan rollerinin kariyerinde özel bir yeri olduğunu vurgulayan oyuncu, öğrencilere disiplinli çalışmanın ve tutkularının peşinden gitmenin önemini hatırlattı.

Oğlunu iş dünyasına hazırlıyor

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Adnan Şen, oğlu Can Şen’i geleceğe hazırlıyor. Oğlunu iş toplantılarında yanından ayırmayan Şen, bilgi ve tecrübelerini birebir aktarıyor.

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Dünyanın birçok ülkesinde yatırımları bulunan Adnan Şen, özellikle son yıllarda Los Angeles’ta gerçekleştirdiği milyon dolarlık inşaat projeleriyle adından söz ettiriyor. Can Şen ise dedesi Ali Şen ve babası gibi başarılı bir iş insanı olma yolunda ilerliyor. Yolu açık olsun...



