Robbie’yi VIP seyretmek 10 bin TL

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Organizasyonun açıkladığı fiyatlara göre saha içi biletler 3 bin TL, sahne önü biletleri 5 bin 500 TL, VIP biletler ise tam 10 bin TL! Bu rakamlar, Türkiye’deki müzikseverler arasında hem heyecan hem de tartışma yarattı. Türk eşi Ayda Williams ile sık sık Türkiye’de tatil yapan sanatçı, Türkiye’deki ilk büyük konserini İstanbul’da verecek.





Robbie Williams’ın Avrupa’daki konserleriyle kıyaslandığında, Türkiye’deki fiyatların oldukça yüksek olduğu görülüyor. Sanatçının 2 Ekim’de Atina’da gerçekleşecek konseri için biletler 75 Euro’dan başlarken, Almanya’da 127 Euro, İngiltere’de ise 125 Pound’dan satışa sunulmuş durumda.





Daha önce özel bir davette Bodrum’da sahne alan Robbie Williams, bu kez dünya turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bu unutulmaz geceye tanıklık etmek isteyenler, ellerini ceplerine bir hayli derine atmalı!

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Sanat dolu iş birliği

The Peninsula, Victoria & Albert Müzesi (V&A) ile heyecan verici bir ortaklık duyurdu.

The Peninsula’nın ‘Art in Resonance’ programı kapsamında, modern sanatın yükselen ve kariyerinin ortasındaki sanatçılarını desteklemek amacıyla iki kurum güçlerini birleştiriyor.

Bu iş birliği çerçevesinde, The Peninsula ve V&A, 2025 yılında Art Basel Hong Kong’da açılacak özel bir sergi ile modern sanat enstalasyonlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Yeni yaşını Alaçatı’da kutladı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Çiğdem Kayalı, yeni yaşını Alaçatı’da yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

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Şık ve samimi bir atmosferde gerçekleşen bu özel gecede neşeli anlar yaşanırken, Kayalı’nın zarif ve enerjik tavırları dikkat çekti.

Kutlama sonrasında sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Kayalı, şu mesajı paylaştı: “Teşekkürler hayat... Hayat sen geç, ben sonra yaşlanırım...” Güzelliği ve enerjisiyle adeta yıllara meydan okuyan Çiğdem Kayalı’yı takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Geleneği bozmadılar

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Melis-Burak Hatipoğlu, Melda-Sinan Kosif, Fulya-Umut Özkan ve Beril-Cemil Sönmez, sömestir tatilini Fransa’nın gözde noktalarından Courchevel’de geçiriyor.

Her sömestir tatilinde bir araya gelen dostlar, bu yıl da geleneği bozmadı. Yıllardır süren arkadaşlıklarını ailelerine de taşıyan ünlü isimlerin çocukları da birbirleriyle yakın arkadaş.