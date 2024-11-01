Resimde de çok yetenekli

Haberin Devamı

Uzun süredir resim çalışmalarına odaklanan Ak, bu alandaki eserlerini Kadıköy’ün saygın sanat galerilerinden Hasan Sarıtaş Gallery’ye emanet etti. Galeri, Ak’ın sanat yolculuğuna eşlik etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek temsiliyetini resmi bir açıklamayla duyurdu.





Sanat konusunda uzman bir arkadaşımla konuştum; Mehmet Yılmaz Ak’ın resimlerinin soyut sanat kategorisinde yer aldığını söyledi. Usta oyuncunun, resimleri aracıyla kendi içsel yolculuğunu sanatseverle paylaşması takdire şayan… Resimlerinin çok yakında Hasan Sarıtaş Gallery’de sanatseverlerle buluşacağını düşünüyorum. Ak’ın hayranları, usta sanatçının iç dünyasını resim sanatı aracılığıyla keşfetme fırsatını kaçırmamalı.

Haberin Devamı

Başarısı tesadüf değil!

Yeni nesil stand-up sahnesinin parlayan isimlerinden Ali Rıza Tanyeli, her geçen gün artan hayran kitlesiyle dikkat çekiyor. Mizahında kendine özgü bir tarz yakalayan Tanyeli, gündelik hayatın içinden çekip çıkardığı detaylarla güldürüyor.

Yarın stand-up kulübü Falan’da sahne alacağı “Kendime Düşünceler” gösterisinin biletlerinin kısa sürede tükenmiş olması, onun başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Yeni gösterisini ben de iple çekiyorum!

Sahnede Erol Evgin var

İstanbul’un canlı müzik mekanlarından Boaz Live, yeni sezona başladı. Kuruçeşme’deki mekânda Yaşar, Nükhet Duru, Rafet El Roman, Fettah Can, Sakiler, Özgün, Ayla gibi ünlü isimler sahne alıyor.

Kasım ayında da sahnede Erol Evgin var! Başarının arkasında işletmeci Kayhan Sezer’in büyük katkısı var. Bu yıl ekibe Mehmet Uğur Deveci de eklenmiş.

Haberin Devamı

101. yıla yakışır kutlama

Ünlü isimlerin tercih ettiği güzellik uzmanı Nil Tellioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Çekmeköy’deki şubesinde ekip arkadaşları ve misafirleriyle birlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamada, marşlar, bayraklar ve bando gösterisi eşliğinde bayram ruhu yaşatıldı. Tüm misafirlere Türk bayrağı dağıtarak coşkuyu artıran Tellioğlu, 101. yılına yakışır bir kutlamaya imza attı. Çekmeköy’ün yanı sıra Nişantaşı ve Beylikdüzü şubelerinde de 29 Ekim heyecanı doyasıya yaşandı.

Tatili iple çekenlere...

Cullinan Belek, ara tatil harika bir fırsat sunuyor. 9 -17 Kasım ara tatili arasında, çocuklar Upupa Kids Club’ın büyüleyici dünyasında eğlenirken, aileler de Akdeniz’in huzur dolu atmosferinde dinlenmenin tadını çıkarabilir.

Haberin Devamı

Upupa Kids Club, yeni arkadaşlıklar, yeni keşifler ve çeşitli aktivitelerle birlikte eğlenmek için oldukça keyifli bir yer. Yaratıcı eğitim modülleriyle sanat stüdyo atölyeleri düzenleniyor.

Karadağ'a zirve daveti

Dr. Akkan Süver ve Öncücan Sönmez’den oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Karadağ Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic tarafından kabul edildi.

Karadağ’daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı Becic’e ‘Avrasya Ekonomi Zirveleri’ hakkında bilgi veren heyet, aynı zamanda kendisini 2024 yılında düzenlenecek olan ‘28. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet etti. Görüşmede önemli konular da ele alındı.