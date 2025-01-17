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Rahat bir nefes aldı!

#Şahika Ercümen#Serbest Dalış Dünya Rekortmeni#Eda Şölenci

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni unvanıyla ülkemizi gururlandıran milli sporcu Şahika Ercümen, performansını daha da artırmak için önemli bir adım atarak burun estetiği oldu.

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Şahika Ercümen, daha rahat nefes alabilmek ve dalışlarına hazırlanmak amacıyla Estetik ve Plastik Cerrah Dr. Yakup Avşar tarafından gerçekleştirilen bir burun ameliyatı geçirdi. Ameliyat öncesinde yoğun nefes egzersizleriyle sürece hazırlanan Ercümen, sağlıklı bir şekilde operasyonu tamamladı.

Rahat bir nefes aldı

Başarılı geçen operasyonun ardından Şahika Ercümen, yeni sezona hazırlanmak ve enerji toplamak için Bali’ye tatile gitti. Rekortmen sporcu, şu sıralar hem dinlenerek hem de doğanın içinde huzur bularak yeni hedeflerine odaklanıyor. Ben de ‘geçmiş olsun’ diyor ve Şahika Ercümen’e yeni sezonda başarılar diliyorum.

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Rahat bir nefes aldı
Dr. Yakup Avşar

Azimle ilerliyor

Kerem Bürsin’in rol aldığı “Şımarık” filmiyle gündemde olan genç oyuncu Eda Şölenci, şimdi de müzik alanında kendini geliştirmek için adım attı. Master’ını Roma’da tamamlayan ve sık sık workshop’lara katılarak kendini geliştiren Şölenci, güzel sesini eğitmek amacıyla Esin Doğan’dan şan dersleri almaya başladı.

Rahat bir nefes aldı

Daha önce Haluk Bilginer ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerle aynı yapımlarda rol alan güzel oyuncu, ileride müzik çalışmalarını profesyonel bir zemine taşımayı hedefliyor. Sanatın farklı alanlarında da kendini göstermeye hazırlanan Eda Şölenci’ye azmi için benden kocaman bir alkış...

Sanatsal buluşma

Sanat ve gastronomiyi bir araya getiren “Artful Dining” serisinin yeni yemek daveti, sanatçı Azade Köker onuruna Sanayi 313’te düzenlendi. EMA Kolektif’in kurucuları Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç’in organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, Şef İnanç Çelengil, Azade Köker’in “Peplos ve Dissolution” eserlerinden ilham alarak özel bir menü hazırladı. Geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından Banu-Hakan Çarmıklı, Berrak-Nezih Barut, Moiz Zilberman ve Can Elgiz gibi birçok isim katıldı. Türk çağdaş sanatını kutlayan bu özel etkinlik, unutulmaz bir deneyim sundu.
Rahat bir nefes aldı
Sinem Keskinel - Azade Köker - Zeynep Emeç - Moiz Zilberman

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Kesişim noktası

İstanbul’un kültürel zenginliğini Türk ve Meksika mutfaklarının çağdaş dokunuşlarla harmanlayan Mezkla, Etiler’de kapılarını açtı.

Rahat bir nefes aldı

Adını İspanyolca “birleşim” kelimesinden alan Mezkla, yalnızca bir restoran değil; gastronomi, müzik ve sanatın kusursuz uyumla bir araya geldiği bir deneyim alanı. Detaylarıyla büyüleyen bu yeni adres, şehrin en iddialı buluşma noktalarından biri olmaya aday.

 

 

#Şahika Ercümen#Serbest Dalış Dünya Rekortmeni#Eda Şölenci
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