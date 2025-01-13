Phuket’te aşk tatili

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Yaklaşık iki yıldır birlikteliklerini sürdüren çift, bu defa dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Phuket’te bir hafta boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaracak. Burak Ateş’in, sevgilisine sunduğu gösterişli jestleri sıklıkla haberlere konu oluyor biliyorsunuz; bu tatil de onlardan biri belli ki...

2018 yılında Miss Turkey tacını kazanan Şevval Şahin, sadece podyumlarda değil, yaklaşık 500 bin takipçisiyle sosyal medyada da popüler bir isim. Bu egzotik tatilin keyifli anlarını da sosyal medya hesabında bolca paylaşacaktır eminim...

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Naim Arnas dede oldu

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Naim Arnas, 2025’e büyük bir mutlulukla girdi. Oğlu Arda Arnas ve gelini Tuğçe Arnas, 1 Ocak 2025’te ilk bebekleri Ali’yi kucaklarına aldı.

Naim Bey, torununun oğluyla birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve nazar korkusuyla bu mutlu haberi geç duyurduğunu belirtti. Aile, yeni yılın ilk gününde dünyaya gelen Ali’nin mutluluğunu sevdikleriyle paylaşırken, ben de genç çifti tebrik ediyorum...

Dünya sosyetesiyle tatilde!

Oyuncu Gülseven Yılmaz, eşi Mustafa Göçen ve oğulları Efe ile Mars, yılbaşı tatilini dünya sosyetesi ve Hollywood yıldızlarının gözde adresi St. Barth Adası’nda geçirdi.

Aile, tatil boyunca lüks bir teknede keyif yaptı. Komşu teknelerinde ise dünyanın tanınmış isimleri vardı: Biri WhatsApp’ın sahibi, diğeri ise efsanevi basketbolcu Michael Jordan! Gülseven Yılmaz ve ailesinin gözlerden uzak ama bir o kadar da ihtişamlı tatili büyük ilgi çekti.

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Yeni albümünü yayınladı

Başarılı iç mimar, tasarımcı ve müzisyen Derin Sarıyer, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Derken”i, dijital platform Spotify’da yayınlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

Tasarım ve iç mimarideki başarısıyla uluslararası alanda tanınan Sarıyer, müzik konusundaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. “Derken” albümü, sanatçının çok yönlülüğünü ve duygusal derinliğini yansıtan bir çalışma olarak öne çıkıyor. Başarılı iç mimar, hem yaratıcı tasarımları hem de sanatın farklı alanlarındaki üretkenliğiyle gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

5. yılını kutluyor

Erciyes’in popüler kayak oteli DAS 3917, bu sezon beşinci yılını kutluyor. Otel, şık Chalet’leri, modern mimarisi, gastronomik lezzetleri, sanat koleksiyonu ve macera dolu aktiviteleriyle sadece kayak tutkunlarının değil, müzik, sanat ve macera severlerin de gözdesi olmaya devam ediyor.

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Kurucu ortak Deniz Şahin, Après Ski etkinlikleri ve İstanbul’un popüler eğlence markalarıyla düzenlediğimiz ‘weekend’lerin yoğun ilgi gördüğünü söylerken, bu yıl ‘Beyond White: The Color Manifest’ sergisini de misafirleriyle buluşturduklarını anlattı.



