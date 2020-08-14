Personelin zor anları

2 yıl önce yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay’ın yolları Marmaris’te kesişti. D-Maris Otel’in çalışanları, iki ünlü ismin karşılaşmasını önlemek için büyük çaba harcadı.
Galatasaray’a transferiyle konuşulan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte 2 hafta önce tatile çıkmıştı. Teknesini D-Maris’in iskelesine demirleyen Turan’ı burada bir sürpriz bekliyordu... Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı.
D-Maris çalışanları, her sabah spor yapmak için otelin spor salonuna giden Arda Turan ile Berkay’ın karşılaşmasını önlemek için yoğun mesai harcadı.
Bir keresinde birbirlerinin yoluna çıkmalarına ramak kalan Turan ve Berkay, otel personelinin ustaca hamlesiyle tatsızlık yaşamadan tatillerini tamamladı.
Çeşme’nin marka değerine zarar gelmesin
Tekstil dünyasının önemli isimlerinden Nejdet Ayaydın, tam bir Çeşme âşığı.
Yıllardır tatilinin büyük bölümünü ailesiyle birlikte Çeşme’de geçiren Ayaydın, buranın son dönemde bazı olaylarla gündeme gelmesinden dolayı üzgün. Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un ortaya attığı iddianın ardından günlerce gündemden düşmeyen Çeşme’nin Türkiye’nin en değerli tatil beldelerinden olduğunu ve bu denli hoyratça yıpratılmaması gerektiğini belirten işadamı, “Böyle olaylar Çeşme’nin marka değerine zarar veriyor” dedi.
Eşiyle Alaçatı’da yemek yerken sohbet etme şansı bulduğum işadamı, Türkiye’nin her alanda markalarını koruması gerektiğini hatırlattı.
‘Modern köy’de deniz sefası
‘Modern köy’ konseptiyle inşa edilen Gölköy’deki Akfen Bodrum Loft, bu yaz sosyalleşmek isteyen ünlülerin ilk tercihi oldu. Plaj kısmının önceki gün de ünlü konukları vardı.
Moda dünyasının başarılı kardeşleri Ayşe-Ece Ege’nin yanı sıra cemiyetin ünlü isimleri Yelda Elmas ve Sedef Karamehmet, denize girmek için Bodrum Loft’a gelmişti.
Ayşe ve Ece Ege dinlenmeyi tercih ederken, Yelda Elmas ve Sedef Karamehmet bol bol deniz keyfi yaptı. Sedef Hanım’ın çivileme atlayışları ise görülmeye değerdi!
Geçmiş olsun
Cemiyetin sevilen isimlerinden Begüm Şen, Çeşme tatilinde kaza geçirmiş. Biblos Resort Alaçatı’da eşi Adnan Şen’le tatil yapan Begüm Hanım, bisikletten düşmüş. Talihsiz kaza sonucunda da topuğu kırılmış ve omzu çıkmış.
Hemen tedavi altına alınan Şen’in topuğu iyileşene kadar medikal botla gezeceğini öğrendim.
Omzu da askıya alınan Begüm Hanım, Çeşme tatilinin son gününde geçmiş olsun ziyaretine gelen dostlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, poz verirken de gülümsemesini yüzünden eksik etmedi.
3 gün önce Bodrum’a geçen Begüm Şen, önceki gün arkadaşlarıyla Maça Kızı’nda yemekteydi.
Koltuk değnekleri sosyalleşmesine engel değil anlaşılan...
Ben de kendisine geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyorum.
Personelin zor anları
2 yıl önce yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay’ın yolları Marmaris’te kesişti. D-Maris Otel’in çalışanları, iki ünlü ismin karşılaşmasını önlemek için büyük çaba harcadı.
Galatasaray’a transferiyle konuşulan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte 2 hafta önce tatile çıkmıştı. Teknesini D-Maris’in iskelesine demirleyen Turan’ı burada bir sürpriz bekliyordu... Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı.
D-Maris çalışanları, her sabah spor yapmak için otelin spor salonuna giden Arda Turan ile Berkay’ın karşılaşmasını önlemek için yoğun mesai harcadı.
Bir keresinde birbirlerinin yoluna çıkmalarına ramak kalan Turan ve Berkay, otel personelinin ustaca hamlesiyle tatsızlık yaşamadan tatillerini tamamladı.
Çeşme’nin marka değerine zarar gelmesin
Tekstil dünyasının önemli isimlerinden Nejdet Ayaydın, tam bir Çeşme âşığı.
Yıllardır tatilinin büyük bölümünü ailesiyle birlikte Çeşme’de geçiren Ayaydın, buranın son dönemde bazı olaylarla gündeme gelmesinden dolayı üzgün. Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un ortaya attığı iddianın ardından günlerce gündemden düşmeyen Çeşme’nin Türkiye’nin en değerli tatil beldelerinden olduğunu ve bu denli hoyratça yıpratılmaması gerektiğini belirten işadamı, “Böyle olaylar Çeşme’nin marka değerine zarar veriyor” dedi.
Eşiyle Alaçatı’da yemek yerken sohbet etme şansı bulduğum işadamı, Türkiye’nin her alanda markalarını koruması gerektiğini hatırlattı.
‘Modern köy’de deniz sefası
‘Modern köy’ konseptiyle inşa edilen Gölköy’deki Akfen Bodrum Loft, bu yaz sosyalleşmek isteyen ünlülerin ilk tercihi oldu. Plaj kısmının önceki gün de ünlü konukları vardı.
Moda dünyasının başarılı kardeşleri Ayşe-Ece Ege’nin yanı sıra cemiyetin ünlü isimleri Yelda Elmas ve Sedef Karamehmet, denize girmek için Bodrum Loft’a gelmişti.
Ayşe ve Ece Ege dinlenmeyi tercih ederken, Yelda Elmas ve Sedef Karamehmet bol bol deniz keyfi yaptı. Sedef Hanım’ın çivileme atlayışları ise görülmeye değerdi!
Geçmiş olsun
Cemiyetin sevilen isimlerinden Begüm Şen, Çeşme tatilinde kaza geçirmiş. Biblos Resort Alaçatı’da eşi Adnan Şen’le tatil yapan Begüm Hanım, bisikletten düşmüş. Talihsiz kaza sonucunda da topuğu kırılmış ve omzu çıkmış.
Hemen tedavi altına alınan Şen’in topuğu iyileşene kadar medikal botla gezeceğini öğrendim.
Omzu da askıya alınan Begüm Hanım, Çeşme tatilinin son gününde geçmiş olsun ziyaretine gelen dostlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, poz verirken de gülümsemesini yüzünden eksik etmedi.
3 gün önce Bodrum’a geçen Begüm Şen, önceki gün arkadaşlarıyla Maça Kızı’nda yemekteydi.
Koltuk değnekleri sosyalleşmesine engel değil anlaşılan...
Ben de kendisine geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyorum.