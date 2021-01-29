“Paylaşım” savaşları!

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un ardından Derin Mermerci de Kaz Dağları’nın muhteşem doğasıyla göz kamaştıran Adatepe Köyü’nden ev sahibi olmak için arsa aldı.





Pandemiyle birlikte doğayla iç içe olma arzusu her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yazlarını Bodrum’da geçiren ünlü isimler, kış aylarında da rotayı Kuzey Ege’ye çevirdiler. Uzun zamandır ünlü isimlerin radarında olan Kaz Dağları ise muhteşem doğasıyla en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. En son Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da Kaz Dağları’na ev yaptırmak istediğini ve bunun için arsa aldıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...





Kaz Dağları’na gidip, kalbini orada bırakanlardan biri de Derin Mermerci oldu. Geçtiğimiz hafta Adatepe Köyü’ne giden Mermerci, köyün el değmemiş doğasına âşık olunca buraya yerleşmek için ilk adımı attı ve arsa aldı.

Arsasının manzarasını takipçileriyle paylaşan Derin Mermerci’nin yeni kır evi için oldukça heyecanlandığını ve kızları Lal ve Mila’yı buraya getirmek için sabırsızlandığını öğrendim.