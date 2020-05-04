Paylaşılacak bir yalı yok

Etel ve Robert Baler’in boşanma kararı almasının ardından, Kanlıca’daki tarihi Ethem Pertev Yalısı’nı nasıl paylaşacakları merak konusu oldu. Kimileri taraflardan birinin yalıda oturmaya devam edeceğini öne sürdü, kimileri de yalının 190 milyon liraya satışa çıkarılacağını. Oysa işin aslı başka... Tarihi yalı Baler çiftine değil, Nina Lydia Joukowsky’ye ait.
Roma Plastik’in sahibi Robert Baler’in kalbini şirketinin muhasebecisine kaptırdığını, ilişkisini 1 yılı aşkın süre gizlice devam ettirdiğini ve sonunda eşi Etel Baler’e yakalandığını ilk benden duymuştunuz. 23 yıldır evli olan çiftin boşanma kararı aldığı haberini geçen hafta yazmıştım.
BUGÜN MASAYA OTURACAKLAR
Türkiye Musevi Cemaati’nin geçici başkanlarından Sami Herman’ın kızı Etel Baler, aldatıldığını öğrenir öğrenmez iki çocuğunu da alarak oturdukları Ethem Pertev Yalısı’nı terk etti ve Çubuklu Vadi Evleri’nde bulunan villaya taşındı.
2 aydır eşinden ayrı yaşayan Etel Hanım, Robert Bey’in barışma çabalarını da karşılıksız bıraktı ve devreye avukatlarını soktu.
Robert Baler ve Etel Baler ile avukatları, bugün çocukların velayeti ve nafaka konularında anlaşmak için masaya oturacak. Eğer anlaşma olmazsa, Etel Hanım çekişmeli boşanma davası açacak.
YALININ AKIBETİ MERAK KONUSU
Çiftin boşanma haberiyle birlikte, uzun süredir yaşadıkları Kanlıca’daki tarihi Ethem Pertev Yalısı’nın akıbeti de merak konusu oldu.
Baler ailesine ait olduğu sanılan ve 190 milyon lira fiyat biçilen yalı, aslında New York’taki Joukowsky Aile Vakfı’nın Başkanı Nina Lydia Joukowsky’ye ait.
Baler çifti, İstanbul’un en gözde yalıları arasında yer alan Ethem Pertev Yalısı’nda oturmak için kira ödüyordu ve kontratları da halen devam ediyor.
Dolayısıyla çiftin yalıyı paylaşmaları gibi bir durum söz konusu değil. Yalıyı isteyen taraf, kirasını ödeyerek oturmaya devam edebilecek.
Boğaziçi’nin en dikkat çeken yapılarından biri olan ve “Süslü Yalı” olarak da bilinen Ethem Pertev Yalısı’nın sahibi Nina Lydia Joukowsky’nin kim olduğuna gelince... Kendisi aslında Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim.
AIA Eski Başkanı Martha Sharp Joukowsky ile Brown Üniversitesi eski Şansölyesi Artemis Joukowsky’nin kızları olan Nina Lydia Joukowsky, 1987’de Washington Basın Ataşesi Ertuğrul Köprülü ve Beyaz Saray’daki ilk Türk gazeteci merhum Tuna Köprülü’nün oğulları Murat Nafiz Köprülü’yle New York’ta evlenmişti.
Nina Hanım’ın İstanbul’la tanışması bu evlilik sayesinde oldu. 10 yıl önce boşandığı Murat Köprülü’yle evliliği döneminde sık sık İstanbul’a gelen Nina Lydia Joukowsky, 160 yıllık Ethem Pertev Yalısı’nı 2000 yılında satın almış.
Mustafa Koç - Nina Lydia Jaukowsky - Caroline Koç - Mustafa Köprülü
Sosyal medyayı 74 yaşında keşfetti
Emlak zengini Dikran Masis, Instagram dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kendine bir hesap açıp dostlarına arkadaşlık isteği gönderen 74 yaşındaki işadamı, şimdilerde gündemi yorumladığı videolar çekip takipçileriyle paylaşıyor.
Kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Masis ve 4 yaşındaki oğluyla Londra’da yaşayan Dikran Masis, karantina günleri öncesinde ailesiyle beraber İstanbul’daki evine gelmişti. İşlerini buradan yöneten işadamı, belli ki evde sıkılmaya başlamış ve biraz eğlence için sosyal medya dünyasına adım atmış.
Kendine bir Instagram hesabı açan Dikran Bey, yakın dostlarına arkadaşlık istekleri göndermeye başlamış.
Yasemin-Dikran Masis
EVDE KALMAK YARADI
Dikran Masis, Instagram’ı yalnızca arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanmıyor, aynı zamanda takipçileri için videolar da çekiyor ve gündemdeki konular hakkında görüşlerini paylaşıyor. İşadamı, salgının neden olduğu ekonomik durgunluk sürecinde 1447 kiracısından kira almama kararını da sosyal medya hesabından duyurdu.
Yasemin Masis’ten önce üç evlilik yapan dört çocuk babası Dikran Bey’e evde kalmak yaramış bence. 74 yaşındaki işadamı, biraz geç de olsa sosyal medyanın gücünü keşfetmiş...
Eğlenceli sabah sporu
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, sporunu korona günlerinde de aksatmıyor. Sporcu kişiliğiyle tanınan işadamının bu tutkusu, yıllar önce ABD’de eğitim gördüğü zamanlarda başlamış.
Okulun yüzme takımına kaptanlık yapan Sadettin Bey, iki yıl ‘en değerli sporcu’ seçilmiş. 80’li yıllarda Milli Yüzme Takımı’na kaptan olan Sadettin Saran, 50 metre serbest yüzme rekorunu da kırmış.
Karantina günlerini Kemerburgaz’daki evinde geçiren Sadettin Bey, geçen hafta sonuna da bahçesinde yoga yaparak başladı.
Yanına gelen köpeği Buz konsantrasyonunu bozunca, çareyi sevimli dostunun patisini tutmakta buldu.
Saran, o eğlenceli anların fotoğrafını “Resimdeki yanlışı bulunuz” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Paylaşılacak bir yalı yok
Etel ve Robert Baler’in boşanma kararı almasının ardından, Kanlıca’daki tarihi Ethem Pertev Yalısı’nı nasıl paylaşacakları merak konusu oldu. Kimileri taraflardan birinin yalıda oturmaya devam edeceğini öne sürdü, kimileri de yalının 190 milyon liraya satışa çıkarılacağını. Oysa işin aslı başka... Tarihi yalı Baler çiftine değil, Nina Lydia Joukowsky’ye ait.
Roma Plastik’in sahibi Robert Baler’in kalbini şirketinin muhasebecisine kaptırdığını, ilişkisini 1 yılı aşkın süre gizlice devam ettirdiğini ve sonunda eşi Etel Baler’e yakalandığını ilk benden duymuştunuz. 23 yıldır evli olan çiftin boşanma kararı aldığı haberini geçen hafta yazmıştım.
BUGÜN MASAYA OTURACAKLAR
Türkiye Musevi Cemaati’nin geçici başkanlarından Sami Herman’ın kızı Etel Baler, aldatıldığını öğrenir öğrenmez iki çocuğunu da alarak oturdukları Ethem Pertev Yalısı’nı terk etti ve Çubuklu Vadi Evleri’nde bulunan villaya taşındı.
2 aydır eşinden ayrı yaşayan Etel Hanım, Robert Bey’in barışma çabalarını da karşılıksız bıraktı ve devreye avukatlarını soktu.
Robert Baler ve Etel Baler ile avukatları, bugün çocukların velayeti ve nafaka konularında anlaşmak için masaya oturacak. Eğer anlaşma olmazsa, Etel Hanım çekişmeli boşanma davası açacak.
YALININ AKIBETİ MERAK KONUSU
Çiftin boşanma haberiyle birlikte, uzun süredir yaşadıkları Kanlıca’daki tarihi Ethem Pertev Yalısı’nın akıbeti de merak konusu oldu.
Baler ailesine ait olduğu sanılan ve 190 milyon lira fiyat biçilen yalı, aslında New York’taki Joukowsky Aile Vakfı’nın Başkanı Nina Lydia Joukowsky’ye ait.
Baler çifti, İstanbul’un en gözde yalıları arasında yer alan Ethem Pertev Yalısı’nda oturmak için kira ödüyordu ve kontratları da halen devam ediyor.
Dolayısıyla çiftin yalıyı paylaşmaları gibi bir durum söz konusu değil. Yalıyı isteyen taraf, kirasını ödeyerek oturmaya devam edebilecek.
Boğaziçi’nin en dikkat çeken yapılarından biri olan ve “Süslü Yalı” olarak da bilinen Ethem Pertev Yalısı’nın sahibi Nina Lydia Joukowsky’nin kim olduğuna gelince... Kendisi aslında Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim.
AIA Eski Başkanı Martha Sharp Joukowsky ile Brown Üniversitesi eski Şansölyesi Artemis Joukowsky’nin kızları olan Nina Lydia Joukowsky, 1987’de Washington Basın Ataşesi Ertuğrul Köprülü ve Beyaz Saray’daki ilk Türk gazeteci merhum Tuna Köprülü’nün oğulları Murat Nafiz Köprülü’yle New York’ta evlenmişti.
Nina Hanım’ın İstanbul’la tanışması bu evlilik sayesinde oldu. 10 yıl önce boşandığı Murat Köprülü’yle evliliği döneminde sık sık İstanbul’a gelen Nina Lydia Joukowsky, 160 yıllık Ethem Pertev Yalısı’nı 2000 yılında satın almış.
Mustafa Koç - Nina Lydia Jaukowsky - Caroline Koç - Mustafa Köprülü
Sosyal medyayı 74 yaşında keşfetti
Emlak zengini Dikran Masis, Instagram dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kendine bir hesap açıp dostlarına arkadaşlık isteği gönderen 74 yaşındaki işadamı, şimdilerde gündemi yorumladığı videolar çekip takipçileriyle paylaşıyor.
Kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Masis ve 4 yaşındaki oğluyla Londra’da yaşayan Dikran Masis, karantina günleri öncesinde ailesiyle beraber İstanbul’daki evine gelmişti. İşlerini buradan yöneten işadamı, belli ki evde sıkılmaya başlamış ve biraz eğlence için sosyal medya dünyasına adım atmış.
Kendine bir Instagram hesabı açan Dikran Bey, yakın dostlarına arkadaşlık istekleri göndermeye başlamış.
Yasemin-Dikran Masis
EVDE KALMAK YARADI
Dikran Masis, Instagram’ı yalnızca arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanmıyor, aynı zamanda takipçileri için videolar da çekiyor ve gündemdeki konular hakkında görüşlerini paylaşıyor. İşadamı, salgının neden olduğu ekonomik durgunluk sürecinde 1447 kiracısından kira almama kararını da sosyal medya hesabından duyurdu.
Yasemin Masis’ten önce üç evlilik yapan dört çocuk babası Dikran Bey’e evde kalmak yaramış bence. 74 yaşındaki işadamı, biraz geç de olsa sosyal medyanın gücünü keşfetmiş...
Eğlenceli sabah sporu
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, sporunu korona günlerinde de aksatmıyor. Sporcu kişiliğiyle tanınan işadamının bu tutkusu, yıllar önce ABD’de eğitim gördüğü zamanlarda başlamış.
Okulun yüzme takımına kaptanlık yapan Sadettin Bey, iki yıl ‘en değerli sporcu’ seçilmiş. 80’li yıllarda Milli Yüzme Takımı’na kaptan olan Sadettin Saran, 50 metre serbest yüzme rekorunu da kırmış.
Karantina günlerini Kemerburgaz’daki evinde geçiren Sadettin Bey, geçen hafta sonuna da bahçesinde yoga yaparak başladı.
Yanına gelen köpeği Buz konsantrasyonunu bozunca, çareyi sevimli dostunun patisini tutmakta buldu.
Saran, o eğlenceli anların fotoğrafını “Resimdeki yanlışı bulunuz” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.