Partneri belli oldu

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#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı’nın başrolünde yer aldığı “Aşk Sokakta” isimli filmin diğer başrolü, Hasan Denizyaran oldu.

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Juli Yapım imzalı yeni romantik komedi filmi “Aşk Sokakta”nın başrol oyuncuları netleşti. Başrolleri paylaşacak isimler Burcu Kıratlı ve Hasan Denizyaran olacak. Denizyaran, “Arka Sokaklar” dizisindeki ‘Komiser Kadir’ rolüyle biliniyor. Hem tarihi hem de drama rollerini başarıyla canlandıran Burcu Kıratlı, bu kez romantik komedi türündeki filmle hayranlarının karşına çıkarak sürpriz yapacak.

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İddialı filmin yönetmenliğini Hasan Doğan üstlenirken, senaryo Afak P. Hasani imzası taşıyor. Burcu Kıratlı, filmde ‘İdil’ karakterine hayat verecek. ‘İdil’ rolü için partner arayışları bir süredir devam ediyordu ve sonunda rolü Hasan Denizyaran kaptı. Filmde İdil ile Rüzgar’ın, evlenme kararı aldıktan sonra yaşadıkları olaylar ve İdil’in düğün günü yaşadığı hayal kırıklığı sonrası evlilikten vazgeçmesiyle başlayan hikâyesi anlatılacak.
“Aşk Sokakta” filminin çekimlerine temmuz ayının ilk haftası Didim’de başlanması planlanıyor. Romantik komedi türündeki film, sıcak yaz günlerinde izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

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Sınırları aşan iş birliği

Lüks mücevher tasarımcısı Begüm Khan, dünyaca ünlü restoran markası Caviar Kaspia ile iş birliğine imza attı. 

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‘Havyar Sanatı’nın ünlü ismi Caviar Kaspia ve Begüm Khan, bu ortaklıkla Paris’in sofistike yaşam tarzını yansıtan büyüleyici bir koleksiyon sunuyor. 

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İş birliğinden doğan koleksiyon, Paris’teki Caviar Kaspia Restaurant’ta yapılan bir davetle tanıtıldı.

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 Begüm Kıroğlu ile Caviar Kaspia sahibi Ramon Mac Crohon ev sahipliğinde gerçekleşen davete dünya jet-set’inden çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Caviar Kaspia, bu yaz başında da Maxx Royal Hotel’le iş birliği yaparak, tatlarını Bodrum’a getirdi. Alexis Mabille tarafından tasarlanan restoran, Osmanlı motiflerinden ilham alan dekorasyonu ve deniz manzarasıyla doğal dokuyu çağdaş bir yorumla buluşturuyor.

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Bodrum’da sanat dolu bir yaz

Geçtiğimiz yıllarda KÖNİG Galerie ve Perrotin gibi ünlü galerilerin sergilerine ev sahipliği yapan Bodrum Loft, bu yıl ise Avrupa’nın önde gelen bir başka galerisi Thaddaeus Ropac ile iş birliği yaparak “Persona” sergisini sanatseverler ile buluşturuyor.

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4 Temmuz-1 Eylül 2024 tarihleri arasında açık kalacak ve küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği “Persona” sergisi, vizyoner sanatçılar Erwin Wurm, Tony Cragg, Tom Sachs ve Sylvie Fleury’nin objektifinden çağdaş heykel sanatının çok yönlü dünyasını keşfetme imkânı sunacak.

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#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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