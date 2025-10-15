×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağParis’ten Hande geçti!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Paris’ten Hande geçti!

#Hande Erçel#Selen Çetinkaya#Tuğba Melis Türk

Paris sokaklarında Hande Erçel rüzgârı esti! Ünlü oyuncu, bir markanın yeni koleksiyonu için Paris’te yapılan özel çekimde şehri büyüledi.

Haberin Devamı

Uzun süredir Nocturne’ün yüzü olan Hande Erçel, markanın yeni koleksiyonu için Paris sokaklarında objektif karşısına geçti. Aldığım duyumlara göre, Paris Moda Haftası’na denk gelen çekim, şehirde adeta Hande Erçel rüzgârları estirmiş.

Paris’ten Hande geçti

Marka, ilk kez Paris’te çekim yaptığı için oldukça özen göstermiş ve geniş bir ekiple Fransa’ya adeta çıkarma yapmış. Erçel’in şehirde geçen bir gününden ilham alan çekimlerin ardından ekip, hem yorgunluk atmak hem de başarıyı kutlamak için Hotel Costes’a geçmiş. Paris’in bu ikonik mekânı, zaten moda haftasında dünya starlarının da uğrak yeri.

Paris’ten Hande geçti

Haberin Devamı

Nitekim o gece de yan masalarda Leonardo DiCaprio, Hailey Bieber ve Kendall Jenner gibi birbirinden ünlü isimler varmış. Bu yıldızlarla aynı atmosferi paylaşan Hande Erçel, güzelliği ve ışıltısıyla gecenin en çok konuşulan ismi olmuş. Kısacası... Paris’ten Hande geçmiş ve şehre zarafetini bırakmış diyebilirim...

Güzel buluşma

Estetik dünyasının öncü markalarından Cosmedica, cemiyetin ünlü isimlerini özel bir davette buluşturdu. Dr. Levent Acar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, markanın uluslararası başarı hikayesi kutlanırken yeni dönem vizyonu da tanıtıldı.

Paris’ten Hande geçti

Zeynep Fıratoğlu Hasman, Nafia Tanrıverdi, Selen Çetinkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı davette konuklar keyifli bir gün geçirdi.

Paris’ten Hande geçti

Alışveriş tutkunları buluştu

World Academy katkılarıyla düzenlenen Magic Market, bu yıl Rixos Tersane İstanbul’da modaseverlerle buluştu. Birçok özel ve seçkin markanın yer aldığı etkinlik, alışveriş tutkunları ile moda dünyasının tanınmış isimlerinden büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı

Paris’ten Hande geçti

Birçok ünlü markanın stant açtığı organizasyonda ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılanlar arasında Hande Ünsal, Tuğba Melis Türk ve Nilay Cafer gibi isimler vardı.

Paris’ten Hande geçti

Miniklere göz taraması

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, Alparslan Üniversitesi İlkokulu’nda düzenlenen göz taraması programına katıldı.

Paris’ten Hande geçti

Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle, Miyop-Der ve Miyopi Akademi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda ilkokul öğrencilerinin göz sağlığı kontrol edildi. Etkinlikte görme bozukluklarının erken teşhisinin önemine dikkat çekilirken, taramaların farklı okullarda da sürdürüleceği bildirildi.

Haberin Devamı

Paris’ten Hande geçti
Mustafa Alican - Egemen Bağış
 

#Hande Erçel#Selen Çetinkaya#Tuğba Melis Türk
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Netanyahu’nun engellenmesi pas geçmeden daha önemli

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Blair mutedil bir Arafat arıyor

 GÖKÇE AYTULU
GÖKÇE AYTULU

Ortadoğu masasında Erdoğan imzasının sırrı ve önemi

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT

Hayatta ve sanatta hep yan yana

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Off yok, play-off var!

 MEHMET AYAN
MEHMET AYAN
TÜM YAZARLARIMIZ