Paris’ten Hande geçti!

Uzun süredir Nocturne’ün yüzü olan Hande Erçel, markanın yeni koleksiyonu için Paris sokaklarında objektif karşısına geçti. Aldığım duyumlara göre, Paris Moda Haftası’na denk gelen çekim, şehirde adeta Hande Erçel rüzgârları estirmiş.

Marka, ilk kez Paris’te çekim yaptığı için oldukça özen göstermiş ve geniş bir ekiple Fransa’ya adeta çıkarma yapmış. Erçel’in şehirde geçen bir gününden ilham alan çekimlerin ardından ekip, hem yorgunluk atmak hem de başarıyı kutlamak için Hotel Costes’a geçmiş. Paris’in bu ikonik mekânı, zaten moda haftasında dünya starlarının da uğrak yeri.

Nitekim o gece de yan masalarda Leonardo DiCaprio, Hailey Bieber ve Kendall Jenner gibi birbirinden ünlü isimler varmış. Bu yıldızlarla aynı atmosferi paylaşan Hande Erçel, güzelliği ve ışıltısıyla gecenin en çok konuşulan ismi olmuş. Kısacası... Paris’ten Hande geçmiş ve şehre zarafetini bırakmış diyebilirim...

Güzel buluşma

Estetik dünyasının öncü markalarından Cosmedica, cemiyetin ünlü isimlerini özel bir davette buluşturdu. Dr. Levent Acar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, markanın uluslararası başarı hikayesi kutlanırken yeni dönem vizyonu da tanıtıldı.

Zeynep Fıratoğlu Hasman, Nafia Tanrıverdi, Selen Çetinkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı davette konuklar keyifli bir gün geçirdi.

Alışveriş tutkunları buluştu

World Academy katkılarıyla düzenlenen Magic Market, bu yıl Rixos Tersane İstanbul’da modaseverlerle buluştu. Birçok özel ve seçkin markanın yer aldığı etkinlik, alışveriş tutkunları ile moda dünyasının tanınmış isimlerinden büyük ilgi gördü.

Birçok ünlü markanın stant açtığı organizasyonda ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılanlar arasında Hande Ünsal, Tuğba Melis Türk ve Nilay Cafer gibi isimler vardı.

Miniklere göz taraması

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, Alparslan Üniversitesi İlkokulu’nda düzenlenen göz taraması programına katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle, Miyop-Der ve Miyopi Akademi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda ilkokul öğrencilerinin göz sağlığı kontrol edildi. Etkinlikte görme bozukluklarının erken teşhisinin önemine dikkat çekilirken, taramaların farklı okullarda da sürdürüleceği bildirildi.

Mustafa Alican - Egemen Bağış

