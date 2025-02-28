Paris’te showroom açıyorlar

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Gelecek sezonun trendlerini belirleyecek 2025-2026 sonbahar/kış koleksiyonu ile birlikte, Raisa Vanessa’nın moda sahnesinde büyük yankı uyandırması beklenen haute couture koleksiyonu da ilk kez sergilenecek. Özgün tasarımları ve iddialı çizgisiyle tanınan marka, bu özel sunumuyla uluslararası moda dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.





Modaseverler ve sektör profesyonelleri tarafından merakla beklenen bu iki güçlü koleksiyon, Raisa Vanessa’nın yaratıcı vizyonunu ve modern lüks anlayışını bir kez daha gözler önüne serecek. Paris Moda Haftası’nda dikkatleri üzerine çekecek bu özel etkinlik, markanın küresel arenadaki yükselişini de taçlandıracak.

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Köklü mirasa saygı gecesi

İş dünyasının tanınmış ismi Elif İnci Aras, kayınpederi Celal Aras’ın miras bıraktığı vizyon ve değerlerle büyüyen şirketinin 1500 kişilik ekibiyle anlamlı bir gecede bir araya geldi.

“Yeni Dünya, Yeni Biz” konseptiyle düzenlenen özel etkinlikte, geçmişin onurlandırılması ve geleceğe güçlü adımlarla ilerleme vurgusu yapıldı. Barış Baran Aras, duygularını “Celal Aras’ın (babası) bizlere bıraktığı 100 yıllık hedef, bugün 1500 kişilik büyük ailemizle 200 yıla uzanan bir vizyona dönüştü. İnanç ve kararlılığın önünde hiçbir engel duramaz!” sözleriyle ifade etti. Gecede şirketin köklü bir marka olarak geleceğe emin adımlarla ilerlediği vurgulanırken, Aras ekibiyle birlikte olmanın gururunu paylaştı.

Sağlık davetinde buluştular

Avrupa’nın en gelişmiş anti-aging merkezlerinden The Longevity Suite, İstanbul Akaretler’deki yeni kliniğini özel bir davetle tanıttı.



Revna Demirören

Dr. Massimo Gualerzi ve CEO Luigi Caterino’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Sevim Uyar, Emir Uyar-Elisabeth Vela, Revna Demirören, Merva Bilginer, Arzu Sabancı, Dalia Garih, Feryal Gülman, Merih Turan, Çiğdem Hitay, Ece Sükan, Ralf-Sanem Tezman, Volkan Büyükhanlı gibi cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

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Massimo Guelerzi - Sevim Uyar - Aslıhan Sabancı - Merva Bilginer

Açılışta, bütünleşik sağlık ve uzun yaşam konularında önemli bilgiler paylaşılırken, katılımcılar merkezin yenilikçi uygulamalarını yakından tanıma fırsatı buldu.



Dalia Garih - Arzu Sabancı - Sevim Uyar - Berrin Okçu - Oya Gençoğlu - Zeynep Üstünel



Emir Uyar - Morris Kohen - Volkan Büyükhanlı - Ralf Tezman



Elisabeth Vela - Emir Uyar - Gizem Sabancı