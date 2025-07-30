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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Paris’te romantik teklif

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Bir yıldır Doktor Dicle Çelik ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, sevgilisine Paris’te evlenme teklif etti!

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Paris’te romantik teklif

Geçtiğimiz hafta birlikte Paris’e giden çift, aşklarını Eyfel Kulesi’nin gölgesinde taçlandırdı. Öğrendiğime göre Hamdi Alkan, burada sevgilisi Dicle Çelik’e sürpriz ve son derece romantik bir teklif yaptı ve “evet” yanıtını aldı!
Çifte yakın kaynaklardan öğrendiğime göre, ikili çok geçmeden nikâh masasına oturmayı planlıyor. Dr. Dicle Çelik, İstanbul’da bir özel hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyor.
Bu, Hamdi Alkan’ın üçüncü ya da aslında dördüncü evliliği olacak. İlk eşi Canan Hoşgör ile iki kere evlenmiş, ardından da Selen Görgüzel ile hayatını birleştirmişti. 2022’den beri bekâr olan 58 yaşındaki oyuncunun iki kızı var. 

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Oslo’da sanat yolculuğu

Paris’te romantik teklif

Sanatçı ve heykel eğitmeni Nurdan Uzel, 1-4 Ekim tarihleri arasında öğrencileriyle Norveç’in başkenti Oslo’ya gidiyor. Gezi kapsamında, dünyanın en büyük açık hava heykel müzesi olan Vigeland Park ziyaret edilecek.

Paris’te romantik teklif

Mixed-media çalışmaları ve heykel eğitimiyle tanınan Uzel, cemiyet hayatından birçok isme de hocalık yapıyor. Sanatla iç içe geçecek bu özel gezide öğrenciler, ilham verici bir deneyim yaşayacak.

‘Vegan’ davet

Paris’te romantik teklif

Londra merkezli vegan saç bakım markası 72 Hair, Türkiye’deki ilk lansmanını Melissima’da gerçekleştirdi. Hayvansal içerik içermeyen formülleriyle dikkat çeken marka, profesyonel saç bakımında doğaya duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Melissima Kurucusu Elif Karakışla ve 72 Hair Türkiye Ülke Müdürü Temel Uysak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

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Ataşehir’e açık hava mekânı

Paris’te romantik teklif

Ataşehir’de konumlanan JJ Arena, açık hava mekânı JJ Arena Garden ile kapılarını yaz coşkusuna açtı. Soft Analog konseriyle açılış yapan mekân, konserler, sokak lezzetleri ve eğlenceli aktivitelerle şehre yeni bir soluk getiriyor. Müzik ve komediyi buluşturan JJ Arena Garden’da ağustos ayında Deniz Tuzcuoğlu, The Flabbies, Funk House ve Tuz Biber 6’lı gibi isimler sahne alacak. JJ Arena Garden, Anadolu Yakası’nda açık havanın yeni adresi olmaya aday!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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