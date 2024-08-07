Paris’te ‘ev’lendi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerini geçtiğimiz şubat ayında sonlandırmıştı. Moda tasarımcısı Nihan Akkuş, bu dönemde hayatında yeni bir sayfa açarak önemli bir adım attı ve Paris’te ev satın aldı.





2 yıldır Paris’te yaşayan ve burada bir butiği olan Akkuş, daha önce kirada oturuyordu. Ancak 800 bin Euro’ya modanın kalbi olarak bilinen Paris’te küçük bir stüdyo daire satın alarak, şehirdeki varlığını pekiştirdi. Sık sık İstanbul’a gelse de orada moda dünyasının nabzını tutmayı ve ilham kaynağı olan Paris atmosferinden daha fazla faydalanmayı amaçlıyor.





Başlıkta kelime oyunu yaparak, bir klişenin altını çizdim ama bence bu gelişme, Nihan Akkuş’un kariyerinde önemli bir adım olacak...

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İstanbul’da misafir ağırladı

Dünyanın en büyük yelkenli yatı Club Med 2, önceki akşam İstanbul durağında cemiyet hayatından isimleri buluşturdu. Club Med Türkiye Ülke Direktörü Özlem Tosun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen davette Fransa Cumhuriyeti İstanbul Konsolos Yardımcısı Margarida Bobenrieth, Esra ve Süleyman Kazmirci, Hülya ve Turgut Eltemur, Özlem Süer, Serra Arıkök, Ayşe Tolga-Tolga Baltacı, Sedef Avcı Kasabalı gibi isimler yer aldı. Konuklar bu özel davette geleneksel ile modernlik arasında unutulmaz ve otantik bir seyahat seçeneği sunan Club Med 2’yi deneyimleme imkânı bularak keyifli bir akşam geçirdi.