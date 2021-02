.Paris’te ‘Arsen Lüpen’ önlemi

Hollywood’un en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham ile dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, “Cash Truck”ın ardından “Five Eyes” filminde bir araya geliyor. Filmin tamamı Antalya’da çekilecek. Ekip, filme özel tasarlanan otobüslerle birlikte ocak ayı sonunda Türkiye’ye gelmeyi planlıyor.



Kariyerlerini “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” ve “Snatch” filmleriyle birlikte başlatan aktör Jason Statham ile yönetmen Guy Ritchie, casus gerilim filmi “Five Eyes”ta bir kez daha bir araya geliyor. Filmin en büyük sürprizi, Türkiye’de çekilecek olması. Çekimler için Antalya Expo fuar alanında büyük bir platform kuruldu. Filme özel tasarlanan otobüslerle ocak ayı sonunda Türkiye’ye gelmeyi planlayan ekip, ayrıca Köprülü Kanyon, Kemer ve tarihi Kaleiçi’nde de çekim yapacak.



Aubrey Plaza’nın da rol alacağı “Five Eyes”ın hikayesine gelince... Bir MI6 ajanı (Jason Statham), yeni geliştirilen ölümcül bir silah teknolojisinin satışını izlemek ve durdurmak için küresel istihbarat ittifakı Five Eyes tarafından işe alınır. Ajan, milyarder silah tüccarının izini sürmek ve ona sızmak için tüm ustalığını kullanmak zorunda kalacaktır.



Jason Statham - Guy Ritchie