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Paris’e yıldız yağmuru

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Paris Moda Haftası kapsamında gelecek sezon koleksiyonunu tanıtan Lacoste’un defilesine ilgi büyük oldu. Davetliler arasında Nilperi Şahinkaya, Anıl Altan ve Cansu Akın da vardı.

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Lacoste, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonunu Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği görkemli bir defile ile tanıttı. 1990 yılından bu yana Türkiye’de Eren Perakende tarafından temsil edilen markanın defilesi, moda dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Defileye Türkiye’den ünlü oyuncular Nilperi Şahinkaya ve Anıl Altan, influencer Cansu Akın katıldı.

Paris’e yıldız yağmuru

Global çapta ise Lacoste’un marka elçisi Fransız oyuncu Pierre Niney, Amerikalı tenis yıldızı Venus Williams, İspanyol oyuncu ve model Ester Exposito, İngiliz-Polonyalı şarkıcı ve influencer Chiara King, İskoç oyuncu Ncuti Gatwa, Amerikalı oyuncular Taylor Zakhar Perez ve Gavin Casalegno ile Brezilyalı influencer Malu Borges gibi ünlü isimler yer aldı. Şıklık ve spor tarzı harmanlayan Lacoste’un yeni koleksiyonu, minimal çizgiler ve dinamik tasarımlarıyla büyük beğeni topladı.

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Paris’e yıldız yağmuru

15. yılını Londra’da kutluyor

Sokak stilinden ilham alan ve mücevheri günlük hayatla buluşturan Kısmet By Milka, 15. yılında iddialı projelerle dikkat çekiyor.

Paris’e yıldız yağmuru

Marka, ikonik kampanyasının yanı sıra Londra’nın prestijli alışveriş bölgesi Bond Street, Mayfair’de açacağı mağazasıyla global büyümesine hız katıyor. Mikonos, Dubai ve Bahreyn’de mağazaları bulunan Kısmet By Milka, Londra mağazasıyla bir Türk markası olarak uluslararası sahnede yer almanın gururunu yaşıyor. Autoban tarafından tasarlanan 2 katlı mağazada, mücevher koleksiyonları ve özel piercing hizmeti sunulacak.

Şampiyonluk kupası sahibini buldu

senCard, 5-6 Ekim tarihlerinde Kalamış Beach Volley sahasında gerçekleştirilen 2024 Beach Volley Turnuvası ile şirket çalışanlarının bir araya geldiği coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Paris’e yıldız yağmuru

Aksigorta, Ata Holding, Bupa Acıbadem Sigorta, Eureko Sigorta, HDI Sigorta, Hepiyi Sigorta, senCard, Zurich Sigorta, QNB Sigorta ve Zurich Yaşam ve Emeklilik takımlarının katıldığı turnuvada, Zurich Sigorta şampiyonluğu elde etti. Kazanan takım, ödülünü Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan’ın elinden alırken, turnuvanın ikincisi Bupa Acıbadem Sigorta, üçüncüsü ise QNB Sigorta takımları oldu.

Paris’e yıldız yağmuru

İlk sergi heyecanı

Seramik sanatının zarafetini izleyicilere sunan Dila Naz Akgün, ilk solo sergisi “Haki” ile büyük ilgi topladı.

Paris’e yıldız yağmuru

OvooArt tarafından organize edilen sergi, 5-12 Ekim tarihleri arasında Kethüda Hamamı’nda ziyarete açıldı.

Paris’e yıldız yağmuru

Sergiyi, geçtiğimiz günlerde vefat eden eşi Öner Akgün’ün babası Dr. Erdal Akgün’e ithaf eden Akgün, sanatını “toprakla ateşin aşkı” olarak tanımlıyor.

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 Paris’e yıldız yağmuru

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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