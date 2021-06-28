Pandemi hafifledi düğün Çırağan’a alındı

Uzun süredir yalnız olan Ceylan Çapa, İlya Salfati ile yeni bir aşka yelken açtı. 1 aydır birlikte olan âşıklar, Fethiye Hillside’da baş başa tatil yapıyor.

Ceylan Çapa yeniden âşık! Uzun zamandır yalnız olan cemiyetin ünlü isminin yaklaşık 1 aydır İlya Salfati ile flört ettiğini duydum. Musevi cemaatinin tanınmış isimlerinden Christine ve Sanny Salfati’nin oğlu olan İlya Salfati, 42 yaşında ve birkaç ay önce uzun süreli ilişkisini noktalamış. Arkadaş ortamında tanışan çiftin Fethiye Hillside’da tatil yaptığı da gelen duyumlar arasında.

4 gün önce yeni yaşını kutlayan Ceylan Çapa’nın mutluluktan ayakları yerden kesilmiş. Bütün pandemi sürecini ailesiyle birlikte evde geçiren Çapa, şimdilerde aşkın verdiği enerjiyle işlerine sarılmış.

Güzelliği ve stiliyle sosyal medyanın en beğenilen isimlerinden olan Çapa, geçtiğimiz günlerde Dior’un sonbahar koleksiyonu için kamera karşısına geçmişti.

Çok yakında da yeni projelerle takipçilerinin karşısında olacakmış.

Beyan esastır

Dışarıdan “renkli hayatlar” yaşıyormuş gibi görünen insanlarla ilgili aldığım duyumları yazarım, bu duyumları teyit ettirmek için uğraşırım, sağlama almaya çalışırım haberimi. Ama bazen ne kadar sağlamasını yaparsanız yapın ya duyum yanlış çıkar, ya doğru olsa bile yalanlanır ya da haber kaynağınız bile bile size yalan haber vererek, sizi kendi amacına alet eder! Bu işin cilvesi de budur...



