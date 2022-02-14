Özel hastanede sahte COVID ilacı öldürüyordu

Dünyada milyonlarca kadının ilham aldığı Meryem Uzerli, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Güzel oyuncu, Rusya’nın en iyi kozmetik markası Faberlic’in yeni yüzü oldu.

Duyduğuma göre bu reklam anlaşması için 1 milyon dolar alan Meryem Uzerli, böylece Türkiye dışında bir markanın yüzü seçilen ilk oyuncu oldu. Gizlilik içinde yapılan reklam çekimlerinin ardından geçtiğimiz günlerde kampanyanın lansmanı vardı.





Moda haftası nedeniyle önceki hafta Paris’te olan sanatçı, burada Balenciaga yetkilileriyle görüşmüş ve işbirliği için el sıkışmıştı. Ardından İstanbul’a gelen, sonra da Moskova’ya geçen Meryem Uzerli, Faberlic’in lansman davetinde giydiği Balenciaga kıyafetiyle de Ruslardan tam puan aldı.

İşlerinin bitmesiyle soluğu Berlin’de, çocuklarının yanında alan ünlü yıldız, yoğun geçen toplantıların stresini, ailesiyle Dubai tatilinde atacak. Dubai’de de çok sevilen Uzerli, kafasını dinleyebilecek mi bilmiyorum; oradan da her an sürpriz bir reklam anlaşmasıyla dönebilir!

İşlere tatil molası

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, iş toplantıları için gittiği İtalya’nın ardından kısa bir kayak tatili için eşi Nazlı Sabancı’yla birlikte Fransa’ya geçti. Fransız Alpleri’nin en büyük kayak merkezi Courchevel’e çıkan çift, tatil molasının ardından bugün İstanbul’a, işlerinin başına dönüyor.