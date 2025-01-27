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Oyunculuktan emlakçılığa

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu! Ünlü oyuncu, ‘iş geliştirme müdürü’ olarak başladığı firmada, Londra’daki yeni projeleri Türklere tanıtıyor...

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Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Emre Kınay, Londra’da bambaşka bir alanda kariyerine yön verdi. Başarılı oyuncu, Londra merkezli bir emlak firmasında “iş geliştirme müdürü” olarak çalışmaya başladı.

Oyunculuktan emlakçılığa

Kınay, 2 yıl önce sahibi olduğu Duru Tiyatro’nun bir şubesini Londra’da açmış ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlamıştı. Londra’da sanata olan katkısını devam ettirirken, emlak sektöründe de yeni bir adım atması dikkatimi çekti!

Oyunculuktan emlakçılığa

Hem yatırım yapmak hem de çocuklarının eğitim hayatını desteklemek için Londra’da ev satın alan Türklerin sayısı giderek çoğalıyor biliyorsunuz. Emre Kınay da belli ki İngiltere’nin artan Türk emlak talebini fırsata çevirmeyi hedeflemiş. Hayırlı, uğurlu olsun...

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Oyunculuktan emlakçılığa

Aslan’a Londra’da ev bakıyor

Oyunculuktan emlakçılığa

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdinç Acar, oğlu Aslan’ın gelecek yıl üniversite eğitimine başlayacağı Londra’ya ev bakmaya gitti. Londra’daki arayışını kısa bir tatille birleştiren Acar’a sevgilisi Sezgi Sena Akay da eşlik ediyor. Çift, Aslan’ın eğitimine uygun ve konforlu bir yaşam alanı seçmek için yoğun bir arayışta... Londra’nın prestijli semtlerini gezerek seçenekleri değerlendiriyorlar.

Trafik stresi yerine Marmaray

Oyunculuktan emlakçılığa

Galatasaray ve Milli Takım’ın efsane isimlerinden Ümit Karan, mütevazı tavırlarıyla biliniyor. Futbolculuk kariyerinde attığı gollerle hafızalara kazınan Karan, şimdilerde yorumcu olarak çalıştığı radyoya her gün Marmaray’ı kullanarak gidiyor. Bir dönemin efsane golcüsü, İstanbul’un yoğun trafiğine karşı toplu taşımayı tercih ederek halkın arasına karışmaktan oldukça memnun. Marmaray’ın yıldız yolcusu, şehrin karmaşasında sade bir yaşamın güzelliğini bizlere hatırlatıyor...

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Baran pistlere hazır!

Oyunculuktan emlakçılığa

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden iş insanı Evren Teker, yarıyıl tatilini eşi Mina Teker ve 8 yaşındaki oğlu Baran ile birlikte Uludağ’da geçirdi. Tatilin keyfini çıkaran aile, kayak pistlerinde de aktifti. Küçük Baran, kayak sporunun duayen isimlerinden Fidan Hoca’dan özel ders alarak pistlere hazırlanırken, Teker Ailesi tatilleri boyunca hem dinlenip hem de spor dolu anlar yaşadı.

Latin Amerika’da ilham topluyor

Oyunculuktan emlakçılığa

St. Nian Paris markasının yaratıcısı Nihan Buruk, uzun zamandır hayalini kurduğu Latin Amerika turunun son durağında, Arjantin’de bulunuyor. Turuna Kolombiya’dan başlayan Buruk, her ülkenin kültürünü derinlemesine keşfederek yeni koleksiyonuna ilham topluyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 17 yıllık eşi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan boşanan Nihan Buruk, hayatında yeni bir sayfa açmış ve kariyerine Paris’te devam etme kararı almıştı. Ünlü tasarımcının, Arjantin’de son bulan bu eşsiz macerasının, yaratıcılığa yeni bir soluk getireceğine hiç şüphem yok!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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