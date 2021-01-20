Oturduğu daireyi satın aldı

Caner Erkin, “Onunla evlenebilmek için kapısında yattım” dediği eşi Şükran Ovalı’ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için Mercedes Vito aldı.



Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito’nun “Tourer Select” serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453’te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.



2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını” itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu” diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...

Hızına yetişilemiyor

Hızlı girdiği siyasette aradığını bulamayan Zeynep Dereli, politika dünyasına bir süre ara vermişti. Şimdi yeni kurulan Deva Partisi’nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tekrar siyasete “merhaba” demiş.

Dereli bir dönem Şişli Belediyesi Meclis Üyeliği görevi yapmış, o sırada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’le tanışmış ve Sarıgül’ün kuracağı Türkiye Değişim Hareketi’ne ‘genel başkan yardımcısı’ olarak transfer olmuştu. Deniz Baykal’ın olaylı şekilde CHP’den ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla TDH’lilerin bir kısmı CHP’ye geçmiş, Dereli de siyasete ara vermişti.

