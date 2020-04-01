Örnek patron

Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer örnek bir davranış sergiledi; Ritz-Carlton İstanbul çalışanlarına ücretli izin verdi.
İlk olarak Çin’de oraya çıkan ve küresel bir krize dönüşen koronavirüs salgını, tüm dünyada yaşamı felç etti. Salgının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisi, birçok iş sektörünü sıkıntıya düşürdü. En büyük zararı ise hizmet sektörü, özellikle de turizm gördü.
Birçok otel “geçici olarak kapalıyız” açıklamaları yaparak 1 Haziran’a kadar hizmet vermeyi durdurdu. Pek çoğu da personeli izne çıkardı.
Süzer Grubu’nun bol ödüllü oteli Ritz-Carlton İstanbul da koronavirüs kurbanı olup kapılarını geçici süreliğine kapattı.
Ancak aldığım duyuma göre Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer örnek bir tavır sergilemiş; otel personeline ücretli izin vermiş. “Şimdi fedakarlık yapma zamanı” diyen genç yönetici, çalışanlarının takdirini toplamış. Bu örnek davranış için ben de kendisini tebrik ediyorum.
İsviçre’de mahsur kaldı
Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Kibar, korona tehdidinin bitmesini İsviçre’de bekliyor. Kibar, bir süre önce detoks için Avusturya’da bulunan ünlü sağlıklı yaşam merkezi Lanserhof’e gitmiş. Ancak salgının yayılmasıyla birlikte keyifli tatili yarıda kalmış. Sağlıklı yaşam merkezinin kapanması ve Türkiye’de uçuşların iptal olması üzerine gidecek yer bulamayan Aysun Kibar’ın yardımına İsviçre’de yaşayan bir arkadaşı yetişmiş. Kibar şimdilerde arkadaşının Zürih’teki evinde hayatın normale dönmesi için gün sayıyormuş.
Sağlık Bakanlığı’na büyük destek
Koronavirüs salgınıyla mücadele her koldan devam ediyor. Bilim insanları bir yandan aşı bulmaya çabalarken, bir yandan var olan ilaçları hastalar üzerinde denemeye devam ediyor.
Nezih Barut’un sahibi olduğu yerli ilaç firması Abdi İbrahim, korona hastalarının tedavi sürecinde iyileştirici etki gösterdiği iddia edilen ber sıtma ilacının üretimini yapıp Sağlık Bakan-lığı’na teslim etti.
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, bu süreçte ilaçların üretimini sürdürerek salgınla mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Barut’a kocaman bir alkış.
Bu zor günleri birlikte aşacağız
Haluk Levent’in AHBAP çatısı altığında başlattığı yardım kampanyası kapsamında 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak.
Hayır işleri konusunda hassasiyetiyle bilinen Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi Emir Sarıgül, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere de duyarsız kalmadı.
Genç işadamı, 2 ay boyunca 100 ailenin mutfak masraflarının karşılanması için Haluk Levent’in AHBAP platformuna bağışta bulundu.
Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na da hem şahsi hem de şirket olarak destek vereceğini açıkladı. İşadamı, “Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi. Yapacağı bağış miktarını açıklamayan Emir Bey’in bu kampanyada da bonkör davranacağı kesin.
Örnek patron
Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer örnek bir davranış sergiledi; Ritz-Carlton İstanbul çalışanlarına ücretli izin verdi.
İlk olarak Çin’de oraya çıkan ve küresel bir krize dönüşen koronavirüs salgını, tüm dünyada yaşamı felç etti. Salgının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisi, birçok iş sektörünü sıkıntıya düşürdü. En büyük zararı ise hizmet sektörü, özellikle de turizm gördü.
Birçok otel “geçici olarak kapalıyız” açıklamaları yaparak 1 Haziran’a kadar hizmet vermeyi durdurdu. Pek çoğu da personeli izne çıkardı.
Süzer Grubu’nun bol ödüllü oteli Ritz-Carlton İstanbul da koronavirüs kurbanı olup kapılarını geçici süreliğine kapattı.
Ancak aldığım duyuma göre Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer örnek bir tavır sergilemiş; otel personeline ücretli izin vermiş. “Şimdi fedakarlık yapma zamanı” diyen genç yönetici, çalışanlarının takdirini toplamış. Bu örnek davranış için ben de kendisini tebrik ediyorum.
İsviçre’de mahsur kaldı
Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Kibar, korona tehdidinin bitmesini İsviçre’de bekliyor. Kibar, bir süre önce detoks için Avusturya’da bulunan ünlü sağlıklı yaşam merkezi Lanserhof’e gitmiş. Ancak salgının yayılmasıyla birlikte keyifli tatili yarıda kalmış. Sağlıklı yaşam merkezinin kapanması ve Türkiye’de uçuşların iptal olması üzerine gidecek yer bulamayan Aysun Kibar’ın yardımına İsviçre’de yaşayan bir arkadaşı yetişmiş. Kibar şimdilerde arkadaşının Zürih’teki evinde hayatın normale dönmesi için gün sayıyormuş.
Sağlık Bakanlığı’na büyük destek
Koronavirüs salgınıyla mücadele her koldan devam ediyor. Bilim insanları bir yandan aşı bulmaya çabalarken, bir yandan var olan ilaçları hastalar üzerinde denemeye devam ediyor.
Nezih Barut’un sahibi olduğu yerli ilaç firması Abdi İbrahim, korona hastalarının tedavi sürecinde iyileştirici etki gösterdiği iddia edilen ber sıtma ilacının üretimini yapıp Sağlık Bakan-lığı’na teslim etti.
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, bu süreçte ilaçların üretimini sürdürerek salgınla mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Barut’a kocaman bir alkış.
Bu zor günleri birlikte aşacağız
Haluk Levent’in AHBAP çatısı altığında başlattığı yardım kampanyası kapsamında 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak.
Hayır işleri konusunda hassasiyetiyle bilinen Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi Emir Sarıgül, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere de duyarsız kalmadı.
Genç işadamı, 2 ay boyunca 100 ailenin mutfak masraflarının karşılanması için Haluk Levent’in AHBAP platformuna bağışta bulundu.
Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na da hem şahsi hem de şirket olarak destek vereceğini açıkladı. İşadamı, “Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi. Yapacağı bağış miktarını açıklamayan Emir Bey’in bu kampanyada da bonkör davranacağı kesin.