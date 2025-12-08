×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağOrganik tarım yapacak!
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Organik tarım yapacak!

#Sümeyye Aydoğan#Organik Tarım#Ayşegül Tuncer

Son dönemin yükselen yıldızlarından Sümeyye Aydoğan, başarılı projelerinin yanı sıra şimdi de bambaşka bir alanda adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Önümüzdeki haftalarda bir diziyle ekrana gelecek olan oyuncunun 2 dijital platform için de dizi görüşmeleri yaptığını öğrendim. Aydoğan Çanakkale’de 15 milyon TL değerinde bir tarla satın alarak organik tarıma yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ailesinin Çanakkale’de yaşadığını öğrendiğim Aydoğan, köklerine dönerek sürdürülebilir bir yaşam projesi başlatmak istiyor. Aldığım bilgilere göre genç oyuncu, ailesiyle birlikte satın aldığı geniş arazide organik tarım yapacak.

Organik tarım yapacak

İlk etapta kendi ihtiyaçları için üretime başlayacak olan Aydoğan ailesi, ilerleyen dönemde organik ürün ticaretine de adım atmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

Tarım alanında doğa dostu üretim yapmayı amaçlayan oyuncu, bu yatırımıyla hem sağlıklı yaşamı desteklemek hem de bölge tarımına katkı sunmak istiyor. Müthiş bir girişim, başarılar dilerim...

Organik tarım yapacak

 Alışveriş şenliği

Make-A-Wish Türkiye’nin 22 ve 23 Aralık tarihlerinde, Alaluxa’nın konsept danışmanlığında ve The Peninsula İstanbul’un ev sahipliğinde düzenleyeceği Shop for Wishes Alışveriş Etkinliği’nin tanıtımına Dilek Kahramanları katıldı.

Organik tarım yapacak

The Peninsula İstanbul’da düzenlenen özel öğle buluşmasına Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, Genel Sekreteri Özlem Özen ve Alaluxa Kurucusu Ayşegül Tuncer ev sahipliği yaptı.

Organik tarım yapacak
Organik tarım yapacak

Sanat dolu buluşma

Paribu’nun kültür sanata uzun soluklu yaklaşımından doğan Paribu Art, Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral’ın ev sahipliğinde ünlü isimleri ağırladı.

Haberin Devamı

Organik tarım yapacak

Gece boyunca, Genel Sanat Yönetmeni Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahnelenen ana şov; Beyhan Murphy’nin koreografisi ile dans ekibi tarafından sergilenen özel performanslar, Mehmet Ali Sanlıkol ve Chromas’ın müzikleriyle hayat buldu. Geceye sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Organik tarım yapacak

Renkli gece

RMA Holding yatırımıyla Bodrum’da yer alan ve dünyaca ünlü İtalyan moda evi Missoni’nin imzasını taşıyan Montes by Missoni, Esma Sultan Yalısı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdiği özel davetle seçkin davetlileri bir araya getirdi.

Organik tarım yapacak

Gecede Missoni ve RMA Holding ev sahipliğinde sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri; Alara Koçibey, Burcu Esmersoy, Alara Mildon, Cem Bölükbaşı, Mert Gocay, Ömer-Eda Tan, Nusret Cömert, Seda-Vedat Alaton, Simla-Hüsamettin Bayazıt, Tuvana Büyükçınar-Selim Demir bir araya geldi. 

 

#Sümeyye Aydoğan#Organik Tarım#Ayşegül Tuncer
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Süreci sabote etmeye çalışıyorlar

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Anlaşılması gereken bir refleksmiş

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Gastronomi dünyasında neler oluyor?

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Barış Süreci’nin ‘Kızılcık Şerbeti’

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Dar gelirli ve maaş

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ