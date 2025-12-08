Haberin Devamı

Önümüzdeki haftalarda bir diziyle ekrana gelecek olan oyuncunun 2 dijital platform için de dizi görüşmeleri yaptığını öğrendim. Aydoğan Çanakkale’de 15 milyon TL değerinde bir tarla satın alarak organik tarıma yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ailesinin Çanakkale’de yaşadığını öğrendiğim Aydoğan, köklerine dönerek sürdürülebilir bir yaşam projesi başlatmak istiyor. Aldığım bilgilere göre genç oyuncu, ailesiyle birlikte satın aldığı geniş arazide organik tarım yapacak.

İlk etapta kendi ihtiyaçları için üretime başlayacak olan Aydoğan ailesi, ilerleyen dönemde organik ürün ticaretine de adım atmayı hedefliyor.

Tarım alanında doğa dostu üretim yapmayı amaçlayan oyuncu, bu yatırımıyla hem sağlıklı yaşamı desteklemek hem de bölge tarımına katkı sunmak istiyor. Müthiş bir girişim, başarılar dilerim...

Alışveriş şenliği

Make-A-Wish Türkiye’nin 22 ve 23 Aralık tarihlerinde, Alaluxa’nın konsept danışmanlığında ve The Peninsula İstanbul’un ev sahipliğinde düzenleyeceği Shop for Wishes Alışveriş Etkinliği’nin tanıtımına Dilek Kahramanları katıldı.

The Peninsula İstanbul’da düzenlenen özel öğle buluşmasına Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, Genel Sekreteri Özlem Özen ve Alaluxa Kurucusu Ayşegül Tuncer ev sahipliği yaptı.





Sanat dolu buluşma

Paribu’nun kültür sanata uzun soluklu yaklaşımından doğan Paribu Art, Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral’ın ev sahipliğinde ünlü isimleri ağırladı.

Gece boyunca, Genel Sanat Yönetmeni Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahnelenen ana şov; Beyhan Murphy’nin koreografisi ile dans ekibi tarafından sergilenen özel performanslar, Mehmet Ali Sanlıkol ve Chromas’ın müzikleriyle hayat buldu. Geceye sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Renkli gece

RMA Holding yatırımıyla Bodrum’da yer alan ve dünyaca ünlü İtalyan moda evi Missoni’nin imzasını taşıyan Montes by Missoni, Esma Sultan Yalısı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdiği özel davetle seçkin davetlileri bir araya getirdi.

Gecede Missoni ve RMA Holding ev sahipliğinde sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri; Alara Koçibey, Burcu Esmersoy, Alara Mildon, Cem Bölükbaşı, Mert Gocay, Ömer-Eda Tan, Nusret Cömert, Seda-Vedat Alaton, Simla-Hüsamettin Bayazıt, Tuvana Büyükçınar-Selim Demir bir araya geldi.