Önce düğün sonra bebek

Cemiyetin ünlü ismi Elif Dürüst de YouTuber oldu! Sanata olan tutkusuyla bilinen Dürüst, Cüneyt Özdemir’in platformu için yaptığı “Sanatın Ruhu” programla YouTube dünyasına girdi.

Ciddi bir koleksiyoner olan Elif Dürüst, sanat tutkusunu sanatseverlerle paylaşmak için YouTube’a adım attı! Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Dürüst, önce psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşacak, ardından sanatçılarla bir araya gelecek.

İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu. Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu söyleyen Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirmiş.

Cüneyt Özdemir’in de bu fikri sevmesiyle kolları sıvayan Elif Dürüst, birçok sanatçıyla bir araya gelerek ürettikleri sanatın insan psikolojisine etkisini konuşmuş.

Contemporary İstanbul yarın başlıyor!Uzun bir bekleyişin ardından 15. Contemporary İstanbul, yarın start alıyor! Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen sanat fuarı, 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle bir araya geliyor.



Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerini izleyicilerle buluşturacak fuar, aldığı COVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15’inci edisyon için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Contemporary İstanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Çağdaş sanatın destekçisi

Contemporary İstanbul’un gerçekleşmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Akbank Yönetim Kurulu Suzan Sabancı Dinçer... Zira Akbank, 15 yıldır aralıksız bir şekilde fuarın ana sponsorluğunu üstleniyor.