Ömer düştü beş yıllık küslük bitti!

Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Şubat ayında Emina Jahovic’in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal’ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.
Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!
O güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic’in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.
23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL’nin iptal edilmesini isteyecek.
Çubuklu Vadi’deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic’in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.
Cem Yılmaz, “Karakomik Filmler”in devamını çekmek için dijital bir platformla masaya oturdu. Üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7.5 milyon TL alacak. Şu sıralar hâlâ “Erşan Kuneri” dizisinin çalışmalarıyla uğraşan Yılmaz, “Karakomik Filmler”i gelecek sene yapacak.
“Karakomik Filmler” adı altında 2019 ve 2020 yıllarında dört ayrı film yapan Cem Yılmaz, bu filmleri de vizyona girdikten sonra dijital platforma satmıştı. Sinemada umduğu seyirciye ulaşamayan sanatçı, dijitalde tatmin edici bir izleyici rakamı tutturmuştu.
Sorumsuz Tuğba!Bodrum’da tatil yapan Tuğba Coşkun, ATV kullanırken objektife takıldı. Market alışverişi yapmak için Bodrum’da otomobil yerine ATV kullanan cemiyetin ünlü ismi, kask takmayarak büyük risk aldı! Özellikle tatil yerlerinde sıklıkla kullanılan ATV’ler kazalara sebep olabiliyor. Tuğba Coşkun, kısa mesafe diye emniyet kurallarına dikkat etmemiş olabilir ama ben yine de uyarmak istedim.
İsviçrelilerden
Bodrum’da tanıtım
İsviçre’nin en modern okullarından Le Régent, 30 Temmuz’da Bodrum’da verdiği bir davetle misafirlerini ağırladı. Davete okul öğrencileri ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Karavan tatili, doğa tutkunlarının tekelindeyken pandemiyle birlikte yükselen tatil trendlerinden biri oldu. Cemiyetin ünlü isimleri de bu trende kayıtsız kalmıyor. Geçen yıl Cem Hakko pandemi nedeniyle uçağa binmek istemediği için karavan almış ve eşi Ronit Hakko ile geze geze Bodrum’a inmişti.
İş dünyasının ünlü ismi, Anadolu Holding’in veliahdı İzzet Özilhan da Cem Hakko’ya özenmiş. 300 bin liraya Crawler’in Batu 535 model karavanından alan Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ve iki kızıyla Türkiye turuna çıkmak için sabırsızlanıyor.
Şimdilik şehre yakın yerlere giderek karavan tatilini deneyecek olan çift, sonrasında daha uzun seyahatler planlıyor.
Arkadaşlardan destek ‘post’u
Sosyal medyanın belirleyici aktörleri arasında cemiyet hayatının ünlü isimleri de var. Hatta çoğu marka tasarımlarını, parayla tanıtım yapan bir influencer yerine cemiyetten bir ismin üzerinde görmeyi yeğliyor.
Fenerbahçe’de vekaleten üstlendiği teknik direktörlük görevini bıraktıktan sonra tatile giden Emre Belözoğlu, Yalıkavak’taki Seba Taş Evler’den yeni bir yazlık aldı.
Yaz tatilinin çoğunu burada eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla geçirecek olan futbol yıldızı, spordan da uzak durmak istemediği için bahçesine küçük bir saha yaptırıyor.
Ancak sahayı futbol oynamak için değil, ayak tenisi için istiyor!
Ayak tenisi, futbola benziyor, adı “futnet” olarak geçiyor. Son yıllarda oldukça popüler olan ayak tenisi, futbolcuların severek oynadığı bir oyun. Hatta futbol yıldızları bir araya gelerek turnuva bile düzenliyor.
Emre Belözoğlu da yaz tatilinde hem formunu koruyacak hem de dostlarıyla keyifli vakit geçirecek.
Moda partisi buluşturdu
Bettina Hakko, bayram tatilinden keyifli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Teknede üç çocuğu Katia, Pia ve Can Hakko’yu ağırlayan Bettina Hakko’nun başka misafirleri de vardı. Pia Hakko’nun eşi Kerim Yeşil, Can Hakko’nun sevgilisi Deniz Aktaş ve Bettina Hakko’nun kardeşi Urs Machler de eğlenceli tatilin eşlikçisiydi.
Herkesin çizgili üst giydiği sevimli bir aile fotoğrafını paylaşan Bettina Hakko’nun tekneden takla atarak atladığı anları ise “maşallah” dedirtti. Oldukça sportif olan 61 yaşındaki Hakko’nun birbirinden akrobatik hareketleri, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir maşallah da benden!
Bettina Hakko-Can Hakko-Kerim Yeşil-Deniz Aktas-Pia Hakko Yeşil-Katia Hakko-Urs Machler
Geleceğin sporcusu
Pop yıldızı Mustafa Sandal’ın yaz tatili devam ediyor. Önceki gün Bodrum’da görüntülenen Sandal’ın yanında sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman vardı.
Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Kucuroğlu, Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Tüm pandemi sürecini birlikte geçirdiği sevgilisi Alexandros Papantoniou işlerini takip etmek için Atina’ya gidince, Kucuroğlu kız arkadaşıyla tatile çıktı.
Boel’de kalan Ayşe Kucuroğlu, G Bride markasının sahibi Arzu Ayar’la tatil yaparken, onlara büyük kızı Suna Kucuroğlu da katıldı.
Önceki gün denizde yüzdükten sonra iskelede duş alırken objektife takılan Ayşe Kucuroğlu, sevgilisi Atina’dan dönene kadar kız kıza tatile devam edecekmiş.
Yaman’a öpücük yağmuru
Mustafa Sandal, büyük oğlu Yaman’ın yeni yaşını Bodrum’da sürpriz bir partiyle kutladı.
Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı “Loft Art Sculptville” projesinin açılışı, önceki gün düzenlenen davetle yapıldı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliği yaptığı davete iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Karıncalar geldi
Türkiye’de ilk kez sergilenen, Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un alternatif malzemelerle ürettiği ve derin toplumsal mesajlar içeren karınca enstalasyonu “House Taken” büyük ilgi gördü. Loft Art Scuptville’de Güney Koreli heykeltıraş Seo Young Deok’un “Meditation” serisinden bir eser de yer alıyor.
Lezzetler Elia’dan
MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz, mayıs ayında ani bir karar vererek 16 yıllık eşi Ziya Güvenkaya’dan boşanmıştı. Pandeminin başında Londra’da okuyan kızını almaya giden ve orada Covid’e yakalanan işkadını, uzun süre hastanede kalarak hastalıkla mücadele etmişti.
Zor günleri geride bırakan Oflaz, şimdilerde Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Cennet Koyu’na demirli teknesinde kızı Almila ile birlikte yakın arkadaşı Senem İnal’ı ve onun kızını ağırlayan işkadını, keyifli bir gün geçirdi.
Çizgili mayosuyla fit görünen Esra Oflaz, o anları sosyal medya hesabından da paylaşarak altına şu dizeleri yazdı:
“Gün olur, alır başımı giderim, gün olur, başıma kadar mavi... Orhan Veli’den dostlarla bir deli mavi.”
İş yemeğinde buluştular
Ralf Tezman, önceki gün hem ailesini hem de dostlarını teknesinde ağırladı. Genç iş insanı, Demirciköy’de demirli teknesinde bir araya geldiği ailesiyle hasret giderdi. Önce annesiyle babası Tilda-Erol Tezman’ı ağırlayan Ralf Tezman, sonrasında kardeşi Selim Tezman’la bir araya geldi.
İş insanının bir diğer konuğu da Mehmet Dereli’ydi. Dereli ile yemek yiyip sohbet eden Tezman Ailesi’ni yan tarafta demirli teknesinden gören Raif Dinçkök de selam vermek için yanlarına uğradı.
Bu yıl tatile geç başlayan Raif Dinçkök, kendi teknesiyle koyları gezip deniz keyfi yaparken Tezmanları görünce yüzerek yanlarına gitti.
Ralf Tezman’ın karşıladığı Dinçkök, herkesle selamlaşıp sohbet ettikten sonra kendi teknesine geri döndü.
Kimonolarıyla Maçakızı’nda
Cemiyetin ünlü ismi Şebnem Çapa, Chez-Bo markasıyla bu yaz cemiyetin uğrak noktası Bodrum Maçakızı Hotel’de olacak. Çapa’nın etnik desenli kimonolarına yaz aylarında büyük rağbet oluyor. Telefonla konuştuğum Şebnem Hanım, gelen istek üzerine Maçakızı Hotel’e özel bir kimono serisini Bodrum’a getirmiş. Otelin mağazasında satışa sunulan birbirinden renkli tiril tiril kimonoların kapış kapış gideceğinden hiç şüphem yok.
Pervin Ersoy - Revna Demirören
Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesi, Bodrum Yaz Konseri’ni gerçekleştirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde Borusan Otomotiv, QNB Finansbank ve Sevan Bıçakçı destekleriyle Zai Bodrum’da düzenlenen konserde, genç müzisyenler Jamal Aliyev ve Bade Daştan, konuklara eşsiz bir klasik müzik ziyafeti sundu.
Geçen yıl New York’ta düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan Jamal Aliyev, Classic FM tarafından da ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi.
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz’da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz’da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı “Loft Art Sculptville”, görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşacak. Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait 28 eser yer alacak.
TÜRKİYE’DE İLK KEZ SERGİLENECEK
Projede, bir zamanlar Pablo Escobar’a ait olan “Casa Malca Tulum” otelinin çağdaş sanat koleksiyonunda eserleri yer alan Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un karıncaları da var. Gomezbarros’un bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında sergilediği karınca enstalasyonu “House Taken”, Türkiye’de Bodrum Loft’un açık hava heykel parkında yer alacak.
Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika’da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz’ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum’a getirdi.
KENDİSİ İSTANBUL’A DÖNDÜ
Le Meridien Bodrum’un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş. Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de “O Ses Türkiye Rap”te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış. 1 Temmuz’da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise’nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.
Sevgililer tatilde
Geçtiğimiz günlerde 40’ıncı yaş gününü kutlayan cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, sevgilisi Taha Tatlıcı ile birlikte Bodrum’a gitti. Tatlıcı’nın teknesinde görüntülenen Benardete, bir yandan dinlenirken bir yandan da telefonla İstanbul’daki işlerinin takibini yaptı. İç mimar hizmeti sunan ünlü işkadını, aynı zamanda modacı Banu Bora ile birlikte kendi moda markasını çıkarmıştı. Bununla da yetinmeyerek catering hizmeti sunan Tabletales’e ortak olmuş ve son olarak da Hande Korgül Abut’la lüks çiçekçi Louloudis’i açmıştı. İşi başından aşkın olan Benardete, fırsat bulup tatile çıksa da işleri arkasında bırakamamış belli ki!
12 yıllık eşi Melis Çiftçi ile geçen aralık ayında anlaşmalı olarak boşanan iş dünyasının ünlü ismi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la tatile çıktı.
ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULAR
Gonca Ünsal’la mutlu bir beraberlik yaşayan ünlü iş insanı, Bodrum tatili sırasında objektife takıldı.
Yakın dostlarıyla birlikte vakit geçiren çift, Yalıkavak açıklarında teknede denizin keyfini çıkardı.
Önceki gün Bodrum’da objektife takılan iş dünyasının başarılı ismi Önder Fırat’ın yanında spor spikeri Şükran Albayrak vardı.
Kısa bir araştırmayla, Önder Fırat ve Şükran Albayrak’ın 6 aydır flört ettiğini öğrendim.
Şu sıralar Fırat’ın Bodrum’daki evinde tatil yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de plaj dönüşü fotoğraflanmaktan kurtulamadı.
Çifti meğer spor tutkuları bir araya getirmiş.
Spor haberciliğinin başarılı isimlerinden olan ve Tivibu Spor’da ana haber bültenini sunan Şükran Albayrak, uzun yıllar Fenerbahçe Bayan Basketbol ve Milli Takım’da forma giymişti.
Bilindiği gibi ünlü sanayici de sıkı bir spor tutkunu ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde asbaşkanlık yapmış bir isim.
Bu arada şortuyla objektife takılan Önder Fırat hem yeni saç modeli hem de fit vücuduyla dikkat çekerek, “aşk yaramış” dedirtti.
İkiz kızları Ayşe ve Elif Boyner’i geçtiğimiz yıl 8 ay arayla evlendiren Cem Boyner, küçük kızı Emine Boyner’in boşanması nedeniyle üzüntülü günler geçiriyor.
2012 yılında Ali Kürşat’la nikâh masasına oturan ve Ayvalık’a gelin giden Emine Boyner’in evliliğinin iyi gitmediği yolunda bilgiler kulağıma geliyordu.
Ali Kürşat - Emine Boyner - Bilgün Dereli
Başta Emine Boyner’in babası Cem Boyner ve annesi Bilgün Dereli olmak üzere ailelerinin ikna etmeye çalıştığı çift, 3 yaşındaki kızları Şira’ya rağmen 2 hafta önce yollarını ayırmayı tercih etti.
23 yaşında, üniversiteyi bitirir bitirmez evlenen ve Ayvalık’a yerleşen Emine Boyner, burada kendine bir hayat kurmuştu. Kızıyla Ayvalık’ta yaşamaya devam edecek olan Boyner’e bu zor günlerinde en büyük desteği ailesi veriyor.
Aslı Enver beni yalanlamayı çok seviyor ama bu kez haberin kaynağı onun fan’ları! Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver’in, yanındaki erkeğin kim olduğunu fanatik hayranları buldu!
Yanındaki gizemli erkeğin elini omzuna attığı Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyadaki ayak izlerini takip eden hayranları, o erkeğin Sarp Batur olduğunu keşfetti!
Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti! 26 Ağustos’ta, Sabancı Ailesi’nin Kanlıca’daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdi!
650 KONUK DAVETLİ
Çift, düğün planlarını revize ederek, yeni tarih olarak 3 Eylül’ü seçti. Mekan ise dillere destan düğünlerin adresi Çırağan Sarayı olacak. Geniş bir çevreleri olan Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğünün ailelerine yakışır bir şekilde olmasını istiyor. 650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağına kuşkum yok.
Yazlık talebinde
büyük artışPandemiyle birlikte Türkiye’de en çok prim yapan yerlerin başında Bodrum geliyor. Yazlık bölgelere olan talep patlamasından dolayı Metreküp İnşaat da rotasını Bodrum’a çevirmiş. Metreküp İnşaat Kurucu ortağı Taner Tekin’le karşılaştım önceki gün, Bodrum’da hâlâ büyük bir talep fazlalığı olduğunu anlattı. “Yazlık evlere büyük bir ilgi var” diyen Tekin, bu nedenle Yalıkavak’a yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun...
Ceylan Çapa yeniden âşık! Uzun zamandır yalnız olan cemiyetin ünlü isminin yaklaşık 1 aydır İlya Salfati ile flört ettiğini duydum. Musevi cemaatinin tanınmış isimlerinden Christine ve Sanny Salfati’nin oğlu olan İlya Salfati, 42 yaşında ve birkaç ay önce uzun süreli ilişkisini noktalamış. Arkadaş ortamında tanışan çiftin Fethiye Hillside’da tatil yaptığı da gelen duyumlar arasında.
4 gün önce yeni yaşını kutlayan Ceylan Çapa’nın mutluluktan ayakları yerden kesilmiş. Bütün pandemi sürecini ailesiyle birlikte evde geçiren Çapa, şimdilerde aşkın verdiği enerjiyle işlerine sarılmış.
Güzelliği ve stiliyle sosyal medyanın en beğenilen isimlerinden olan Çapa, geçtiğimiz günlerde Dior’un sonbahar koleksiyonu için kamera karşısına geçmişti.
Çok yakında da yeni projelerle takipçilerinin karşısında olacakmış.
Beyan esastır
Dışarıdan “renkli hayatlar” yaşıyormuş gibi görünen insanlarla ilgili aldığım duyumları yazarım, bu duyumları teyit ettirmek için uğraşırım, sağlama almaya çalışırım haberimi. Ama bazen ne kadar sağlamasını yaparsanız yapın ya duyum yanlış çıkar, ya doğru olsa bile yalanlanır ya da haber kaynağınız bile bile size yalan haber vererek, sizi kendi amacına alet eder! Bu işin cilvesi de budur...
Mutlu kayınvalide, mutlu evlilik… Lafı ben uydurdum ama mutlu evliliğin temeli ailelerinin de mutlu olmasına bağlı. Mesut Özil de kaleyi içten fethedenlerden!
İngiltere’de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin ailesiyle arasının çok iyi olduğunu duydum.
Fenerbahçe transferi sonrası kızları Ela ile İstanbul’a taşınan aile, kendilerine yeni bir yaşam kurdu ve bu yaşamın kalıcı olması için ellerinden geleni yapıyorlar.
Çamlıca’da, Elif Dürüst’ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de yakınlara taşıdı.
Kayınvalidesi Gülter Gülşe’ye Acarkent’ten 12 milyon liraya bir villa alan yıldız futbolcu, eşinin annesinden ayrı kalmasına gönlü razı olmamış.
Hayırlı damatmış doğrusu...
Ömer düştü beş yıllık küslük bitti!
Beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Oğulları Ömer’in düşüp kafasını yarmasıyla barışan eski eşler, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek ailecek Zuma’da yemek yedi.
Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer’in tatilde geçirdiği küçük kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca’da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer’in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı.
İLK KEZ BULUŞTULAR
Büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul’a dönmesini istedi. İzmir’de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul’a dönen İbrahim Kutluay, Şener’e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti! Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, İstinye Park’taki Zuma’da ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.
ÖMER’İN DURUMU İYİ
Bisiklete binen ablası İrem’in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer’in durumunun iyi olduğunu ve dikişlerinin bugün alınacağını öğrendim. Bu arada eski eşlerin barıştan sonra keyiflerinin yerinde olduğu da gelen duyumlar arasında! Belli ki üzerlerinden bir yük kalktı, ne diyelim, hadi hayırlısı…
Sürpriz doğum günü
Alpin Albayrak’tan eşi Hikmet Albayrak’a, 36’ncı yaş gününde sürpriz parti… Yoğun iş gününde yeni yaşını kutlamak için hiçbir plan yapmayan Hikmet Albayrak’a en büyük kutlamayı eşi ve çocukları yaptı!
Alpin Albayrak’ın pasta sürpriziyle şaşıran genç işadamı, mumları oğulları Kaan ve Kerim ile birlikte üfledi. Bu mutlu günde Hikmet Albayrak’ı, Alpin Albayrak’ın ailesi Nezih-Berrak Barut ve İbrahim Barut da yalnız bırakmadı.
İklim krizine dikkat çekiyor
Cemiyetin ünlü ismi Kıvılcım Pınar Kocabıyık tarafından kurulan ‘Yuvam Dünya’ derneği, iklim krizi hakkında yazılan yabancı yayınlara daha kolay ulaşabilmek için kitaplık kurdu.
Yeni İnsan Yayınevi işbirliğiyle oluşturulan kitaplıkta, iklim krizi ve hayvan hakları gibi konular üzerine kitaplar Türkçeye kazandırılacak. Dernek, ilk olarak Berners-Lee tarafından yazılan ‘How Bad Are Bananas?’ adlı kitabı Türkçe’ye çevirdi.
Yangınzedeler için proje başlattı
Türkiye’nin dört bir yanında devam eden yangınlar sonucu evini, işini, okulunu, geçim kaynaklarını kaybedenlere umut olabilecek yeni bir proje başlıyor.
Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan ‘Bir Destek, Bir Yuva’ projesiyle, afetten etkilenenlerin yaşam koşullarının yeniden kurulması ve geçim kaynaklarının sağlanması amaçlanıyor. Bilgi almak için aradığım Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Pek çok köylü, üretici bu afetin doğal bir sonucu olarak geçim kaynaklarını kaybetti. Bu projeyle evini, yurdunu kaybeden insanların ve hayvanların barınma imkanlarını yeniden tesis etmek ve geçim kaynaklarını yeniden oluşturmalarına destek olmak istiyoruz” dedi.