Okulunda coşkuyla karşılandı
Mehmet Üstündağ

Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 5 altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli yüzücü Defne Kurt, mezunu olduğu Yeditepe Üniversitesi’nde onur konuğu olarak ağırlandı.

Psikoloji bölümü mezunu olan Kurt, okulunda; öğrenciler, hocalar, İSTEK Vakfı ile Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ile Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Kurt, 21-27 Eylül’de Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 7 gün içinde 5 farklı kategoride altın madalya kazanarak, bir dünya şampiyonasında 5 kez altın madalya alan ilk Türk sporcu olmuştu.

Rektörlük binası önünde düzenlenen sürpriz kutlama töreninde öğrencilerin tezahüratlarıyla karşılanan Defne Kurt, gençlere ilham kaynağı oldu. Bedrettin Dalan, törende yaptığı konuşmada Defne Kurt’un azmi, disiplini ve başarısıyla yalnızca sporcular için değil, tüm öğrenciler için örnek bir rol model olduğunu vurguladı.

Türk sporuna tarihi bir damga vuran Defne Kurt, akademik başarısıyla da öne çıkarak sporun ve eğitimin birlikte yürütülebileceğinin en güzel kanıtı! Ben de seni ayakta alkışlıyorum Defne, başarılarının devamını dilerim...

