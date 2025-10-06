Okulunda coşkuyla karşılandı

Haberin Devamı

Psikoloji bölümü mezunu olan Kurt, okulunda; öğrenciler, hocalar, İSTEK Vakfı ile Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ile Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kurt, 21-27 Eylül’de Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 7 gün içinde 5 farklı kategoride altın madalya kazanarak, bir dünya şampiyonasında 5 kez altın madalya alan ilk Türk sporcu olmuştu.





Rektörlük binası önünde düzenlenen sürpriz kutlama töreninde öğrencilerin tezahüratlarıyla karşılanan Defne Kurt, gençlere ilham kaynağı oldu. Bedrettin Dalan, törende yaptığı konuşmada Defne Kurt’un azmi, disiplini ve başarısıyla yalnızca sporcular için değil, tüm öğrenciler için örnek bir rol model olduğunu vurguladı.

Türk sporuna tarihi bir damga vuran Defne Kurt, akademik başarısıyla da öne çıkarak sporun ve eğitimin birlikte yürütülebileceğinin en güzel kanıtı! Ben de seni ayakta alkışlıyorum Defne, başarılarının devamını dilerim...

Kırmızıyla büyüledi





Ünlü sanatçı Tuğba Yurt, Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Grand Sapphire Otel sahnesinde unutulmaz bir konsere imza atan sanatçı, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Kırmızı elbisesiyle sahnede göz kamaştıran Yurt, repertuvarındaki sevilen parçaları seslendirirken Kıbrıs dinleyicisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Rezervasyona kolaylık





İstanbul’un yoğun yeme-içme sahnesine teknoloji dokunuşu geliyor. Yılmaz Baburhan Arslan tarafından kurulan Resfor, restoran rezervasyonunu zahmetsiz ve ayrıcalıklı hale getiriyor. Platform, misafirlere kolaylık sağlarken restoranlara da masa yönetimi ve müşteri ilişkilerinde profesyonel çözümler sunuyor. Etiler, Bebek, Yeniköy ve Beyoğlu gibi popüler semtlerde birçok mekân, Resfor ailesine şimdiden

katılmış durumda.

İngiliz liseleri tanıtıldı

Etiler Harvard Cafe, İngiltere’nin seçkin liselerinin tanıtıldığı özel bir davete ev sahipliği yaptı. Çocuklarını yurtdışında eğitim programlarına hazırlayan ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrenciler için yeni ufuklar açıldı. Davetin ev sahibi Fulya Yalezan, tüm misafirlerle yakından ilgilendi.

Haberin Devamı





12 Ekim’de de Intercontinental Hotel’de ABD’nin spor ve sanat alanlarında öğrencilere burs imkânı sunan okulları tanıtılacak…