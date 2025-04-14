Oğulları olacak!

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Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu gelişmenin ardından, çiftin 2 ay sonra bebek beklediğini ilk ben yazmıştım.





Şimdi ise kulislerde konuşulanlara göre, Burak-Ece Çelik çiftinin bir erkek bebekleri olacak! Bu güzel haber, hem çifti hem de yakın çevrelerini sevince boğdu. Çiftin bebeğini sağlıkla ve mutlulukla kucaklarına almaları temenni ederim.





Hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyen Burak Çelik, sevenlerinden tam not almaya devam ediyor.

Hedef 500 bin çocuk

Türkiye’nin en büyük mobil eğlence projesi Playland Eğlence Tırı, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor.

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2022’den bu yana 300 bin çocuğa ulaşan tır, bu kez Hatay’dan başlayarak Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere 17 farklı noktada 200 bin çocuğa daha umut ve neşe taşımayı hedefliyor. Playland CEO’su Seydi Taş, “Bu sadece bir etkinlik değil, çocuklar için iyileşmenin ve umudun sembolü” dedi. Playland, 2025 sonunda 500 bin çocuğa ulaşmış olacak.

Sahnede 'bulaşıkçı' oldular

Kanadalı yazar Morris Panych’in dünyaca ünlü oyunu “Bulaşıkçılar”, Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle Türkiye sahnesine taşınıyor. Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın rol aldığı oyun, orijinalinden farklı olarak ilk kez kadın oyuncularla sahneleniyor.

Bulaşıkhanede geçen kara komedi; görünmeyen hayatlara, bastırılmış seslere ve içsel hesaplaşmalara ışık tutuyor. “Bulaşıkçılar”, 16 Mayıs’ta Uniq Hall’de, 15 Haziran’da ise AKM’de seyirciyle buluşacak. Heyecanla bekliyoruz...

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Güzellik daveti buluşturdu

Amerika’nın önde gelen dermatologlarından Dr. Dennis Gross’un klinik tecrübeleri ve eşi Carrie Gross’un ilhamıyla kurulan prestijli cilt bakım markası Dr Dennis Gross, 25 yıllık global başarısının ardından Türkiye pazarına giriş yaptı.

Markanın Türkiye lansmanı, Beymen Bardot Zorlu’nun şık atmosferinde gerçekleşti. Moda, basın, sanat ve iş dünyasından pek çok ismin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Dermolisa ev sahipliğinde düzenlenen davette, Dermolisa kurucuları Aynur, Hakan ve Okan Ölçer, markanın Türkiye’deki serüvenine dair heyecanlarını dile getirdi. Etkinliğe Amerika’dan katılan marka temsilcileri Daniella Viloria ve Elsa Degioanni ise davetlilerin sorularını yanıtladı.

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