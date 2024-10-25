Öğretim görevlisi oldu

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İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde ders vermeye başlayan Lara Kamhi, genç yetenekleri sektöre kazandırmak için deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.





Türkiye’de ve uluslararası arenada gerçekleştirdiği sergilerle çağdaş sanat alanında dikkat çeken Lara Kamhi, kendine önemli bir yer edinmiş bir isim.





Özellikle farklı disiplinleri bir araya getiren yaratıcı çalışmalarıyla tanınan sanatçı, modern sanat dünyasına katkılarıyla biliniyor.

Lara Kamhi, geçtiğimiz mayıs ayında yönetmen Barış Fert’le evlenerek özel hayatında da mutlu bir adım atmıştı.

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Anlamlı doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, doğum gününü sahipsiz hayvanlara adıyor. Yarın Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınağı’nda düzenlenecek etkinlikle, barınaktaki hayvanlar için mama ve ihtiyaç malzemesi toplanacak.

Gümülcinelioğlu, takipçilerine çağrıda bulunarak, doğum günü hediyesi yerine barınağa mama getirmelerini veya derneğe bağış yapmalarını rica etti. Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, “Bir gün de olsa iyi şeyler olduğunu göstermek istiyorum” diyerek yardımların önemine dikkat çekti.

Büyük ödül

Taksim’in kalbinde yer alan Naz City Hotel Taksim, konaklama sektöründe “lüksün Oscar’ı” olarak adlandırılan, İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards’ta “Avrupa’nın En İyi Butik Şehir Oteli” unvanına layık görüldü.

“Böylesine prestijli bir ödüle layık görülmekten gerçekten onur duyuyoruz” diyen Naz City Hotel Taksim Genel Müdürü Emirhan Özyardımcı, ödülü eşi Eda Özyardımcı ile birlikte aldı.

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Çocuk edebiyatı zirvesi başlıyor

İYİ Kİ Vakfı, yaptığı bir törenle İYİ Kİ Vakfı Destek Programı kapsamında ilk projesini duyurdu: “Çocuk Edebiyatı Zirvesi - Dijital Dünyada Edebi Keşifler”.

Yazar Çağatay Çakmak ile iş birliği içinde yürütülecek proje, dijital kitapların eğitimde kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Zirve, eğitimciler ve ebeveynlere dijital araçlarla çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirme konusunda rehberlik edecek. İYİ Kİ Vakfı Kurucusu Füsun Kuran’ın ev sahipliğindeki törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Acarkent’e yeni lezzet durağı

Cemiyetin tanınmış isimlerinden Kardelen Acar, Hamour isimli yeni mekânını 28 Ekim’de Acarkent’te açıyor. Patisserie, bistro ve sağlıklı yiyecek konseptiyle öne çıkan Hamour, Paris’in büyülü atmosferini yerel tatlarla buluşturmayı hedefliyor.

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Hamour’un ismi, Türk ve Fransız mutfaklarının köklerinden esinlenerek, “hamur” ve “amour” kelimelerinin birleşiminden doğdu. Menüde, kruvasanlardan Fransız tatlarına ve burgerlere kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Kardelen Acar’ın zarif dokunuşlarıyla hayat bulan mekân, Acarkent’te yeni bir cazibe merkezi olmaya aday.