 Oğlunu görmesi yasak

Gamze Özçelik, geçen hafta aldırdığı bir mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan’la görüşmesini yasakladı.
Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar almış. Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan’la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de Pektaş’ın velayeti annesinde olan Murathan’ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar almış...
4 YIL EVLİ KALDILAR
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş’ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. 2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlanmıştı. Bu süreçte Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.
NEDENİ BİLİNMİYOR
“Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020” yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul’a dönmüştü. Uğur Pektaş, İstanbul dönüşü kötü bir sürprizle daha karşılaştı.
Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik’in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.
Korona yüzünden düğün sönük geçti
Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu’nun kızı Büşra Orakçıoğlu, geçen hafta hayatını Kerem Biberoğlu ile birleştirdi. Ancak çiftin Four Seasons Hotel’de yapılan düğün töreni tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden sönük geçmiş. 650 kişilik düğün törenine sadece 350 davetli katılmış. Yakın akrabalarının bile düğüne katılmamasına üzülen çift, her şeye rağmen güler yüzleriyle gelen konukları karşılamış. Ben de genç çifte bir ömür Kardeşiyle tanıştıboyu mutluluklar diliyorum...
Kardeşiyle tanıştı
İki aydır Allan Hakko ile aşk yaşayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yavaş yavaş aileye giriyor. Allan Hakko, geçen hafta Esmersoy’u Papermoon’da organize ettiği yemekle kız kardeşi Romina Hakko Garih ve onun eşi Niv Garih’le tanıştırmış. Sevgilisinin kız kardeşiyle ilk kez bir araya gelen Esmersoy, müstakbel görümcesini çok sevmiş. Birlikte iyi vakit geçiren dörtlü, sık sık bir araya gelmek üzere sözleşmiş.
Her iki evliliğinde de yüzü gülmeyen Burcu Hanım, umarım bu kez çok mutlu olur.
Oğlu için eve havalimanı yaptırdı!
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Sütşurup, oğlu Yiğit için sıra dışı bir doğum günü partisi organize etmiş. Oğlunun 5’inci yaş günü için küçük bir servet harcayan Melis Hanım, ileride pilot olmak isteyen Yiğit için Kemer Country’deki evine bir havalimanı yaptırmış.
Melis Hanım’ın hiçbir masraftan kaçınmadan yaptırdığı minyatür havalimanında çocuklar çok eğlenmiş. Kaptan pilot kostümü giyen Yiğit de, annesiyle beraber poz verdikten sonra ilk ‘uçuşunu’ yapmış.
Oğlunu görmesi yasak
Gamze Özçelik, geçen hafta aldırdığı bir mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan’la görüşmesini yasakladı.
Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar almış. Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan’la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de Pektaş’ın velayeti annesinde olan Murathan’ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar almış...
4 YIL EVLİ KALDILAR
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş’ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. 2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlanmıştı. Bu süreçte Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.
NEDENİ BİLİNMİYOR
“Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020” yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul’a dönmüştü. Uğur Pektaş, İstanbul dönüşü kötü bir sürprizle daha karşılaştı.
Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik’in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.
Korona yüzünden düğün sönük geçti
Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu’nun kızı Büşra Orakçıoğlu, geçen hafta hayatını Kerem Biberoğlu ile birleştirdi. Ancak çiftin Four Seasons Hotel’de yapılan düğün töreni tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden sönük geçmiş. 650 kişilik düğün törenine sadece 350 davetli katılmış. Yakın akrabalarının bile düğüne katılmamasına üzülen çift, her şeye rağmen güler yüzleriyle gelen konukları karşılamış. Ben de genç çifte bir ömür Kardeşiyle tanıştıboyu mutluluklar diliyorum...
Kardeşiyle tanıştı
İki aydır Allan Hakko ile aşk yaşayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yavaş yavaş aileye giriyor. Allan Hakko, geçen hafta Esmersoy’u Papermoon’da organize ettiği yemekle kız kardeşi Romina Hakko Garih ve onun eşi Niv Garih’le tanıştırmış. Sevgilisinin kız kardeşiyle ilk kez bir araya gelen Esmersoy, müstakbel görümcesini çok sevmiş. Birlikte iyi vakit geçiren dörtlü, sık sık bir araya gelmek üzere sözleşmiş.
Her iki evliliğinde de yüzü gülmeyen Burcu Hanım, umarım bu kez çok mutlu olur.
Oğlu için eve havalimanı yaptırdı!
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Sütşurup, oğlu Yiğit için sıra dışı bir doğum günü partisi organize etmiş. Oğlunun 5’inci yaş günü için küçük bir servet harcayan Melis Hanım, ileride pilot olmak isteyen Yiğit için Kemer Country’deki evine bir havalimanı yaptırmış.
Melis Hanım’ın hiçbir masraftan kaçınmadan yaptırdığı minyatür havalimanında çocuklar çok eğlenmiş. Kaptan pilot kostümü giyen Yiğit de, annesiyle beraber poz verdikten sonra ilk ‘uçuşunu’ yapmış.