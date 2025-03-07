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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

‘Nusret Hoca’ geliyor!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Ünlü et ustası Nusret Gökçe, mutfaktaki yeteneğini akademik alana taşıyor! Kendi genel merkezinde bir akademi kuran Gökçe, hem kendi personelini eğitiyor hem de geleceğin et uzmanlarını yetiştiriyor.

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Instagram paylaşımlarıyla dünyada fenomen haline gelen ünlü kasap ve restoran zinciri sahibi, şimdi de Nusret Academy ile yeteneklerini gençlere aktarmaya hazırlanıyor. 

‘Nusret Hoca’ geliyor

“This is where the magic happens” (Büyünün gerçekleştiği yer burası!) diyerek duyurduğu akademi, gastronomi dünyasında büyük ses getirdi.
Kendi ekibini de burada yetiştiren Nusret Gökçe, ileride özel bir eğitim programlarıyla sektöre yeni profesyoneller kazandırmayı da amaçlıyor. Gastronomi oldukça popüler ve gençler arasında revaçta olan bir alan... Eminim Nusret ismi, akademik alanda da büyük fark yaratacaktır… Kapıda kuyruk olursa, şaşırmam!

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‘Nusret Hoca’ geliyor

Tuvallerden Cannes’a...

Sanatçı Rahşan Düren’in soyut ve yarı-soyut kompozisyonlarını içeren “Verwegenheit” sergisi, yalnızca sanatseverleri değil, sinema dünyasını da etkiledi.

‘Nusret Hoca’ geliyor

Serginin atmosferinden ilham alınarak çekilen aynı adlı kısa film, Cannes Film Festivali’nde kısa film kategorisinde aday gösterildi. Yönetmenliğini ve müziklerini Metecan Düren’in üstlendiği, aktris Saran Düren’in performansıyla hayat bulan film, iki yabancının beklenmedik buluşmasını konu alıyor.

Markasını tanıttı

Aromaterapist Serap Dağ’ın bizzat formüle ettiği Seraphy Aromateraphy, önceki gün düzenlenen bir davetle tanıtıldı. Cemiyetin ünlü ismi Prof. Arzu Kunt’un da katıldığı davette, doğal içerikli ürünler büyük ilgi gördü.

‘Nusret Hoca’ geliyor

“Kendimi bildim bileli doğanın çok büyük bir eczane olduğunu biliyordum ve bu beni hep büyülüyordu” diyen Serap Dağ, misafirleriyle tek tek ilgilendi. Cilt sağlığına, zihne ve vücuda iyi gelecek; yüzde 100 doğal, etkili içeriklerle formüle edilen Seraphy Aromatherapy, yenilebilecek kadar temiz; insana ve çevreye saygılı bir marka oluşuyla da dikkat çekti. 

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Aslan’la tanıştı

Ünlü mimar Merve Mermer, oğlu Aslan ile cemiyet hayatının duayen isimlerinden Türkan Sabancı’ya anlamlı bir nezaket ziyaretinde bulundu.

‘Nusret Hoca’ geliyor

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Sabancı’nın, Aslan’ı görmeyi çok istediği öğrenilirken, buluşma samimi ve sıcak anlara sahne oldu. Ziyaret sırasında oldukça keyifli olduğu gözlenen Türkan Sabancı, Aslan’a özel ilgi gösterdi. 

Yarış tutkusu karelerde

Türkiye’nin en prestijli motor sporu fotoğrafçılarından Can Atasoy, 2010 yılından bu yana otomobil tutkunlarının hikâyelerini objektifine yansıtıyor.

‘Nusret Hoca’ geliyor

TOSFED ve Apex Mastersgibi büyük organizasyonlarda önemli projelere imza atan Atasoy, uluslararası alanda da büyük beğeni topladı. Özellikle Laguna Seca’da çektiği Ferrari 250 GTO ve Jaguar C-Typekareleri, etkinlik kitapçıkları ve billboard’larda yer alarak ses getirdi. Kendi yarış deneyimini fotoğraflarına yansıtan Atasoy, hız ve tutkuyu estetikle buluşturmaya devam ediyor.

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‘Nusret Hoca’ geliyor

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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