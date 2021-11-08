Nusret, Cipriani’yi getiriyor

5 yıl önce nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz’daki Çubuklu Vadi’de oturdukları evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.
Dekorasyonu ünlü iç mimar Hakan Ezer’le birlikte yapan Aslıhan Turan, evinin “klişe” evlerden farklı olması için büyük çaba sarf etti. Yeni evle birlikte Turan çiftinin sanata da yatırım yapmaya başladığını öğrendim.
Aslıhan Turan, aile yadigârı olan sanat eserlerini evinin duvarlarına taşırken, bir yandan da çağdaş sanat koleksiyonu oluşturmak için kolları sıvamış. Bu konuda kendilerini geliştirmek isteyen çifti çok yakın zamanda galeri gezerken görebiliriz.
İki yıl önce kendi adıyla Nişantaşı’nda açtığı mağazasını kapatan Demet Şener’in bu kararı merak uyandırmıştı. Mağazayı eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte açan Şener’in, pandemi yüzünden mağazada istediği satış rakamını yakalayamadığı için bu kararı aldığı söylenmişti.
Yanıtı ilk ağızdan duymak için Demet Şener’i aradım. Şener, tekstil işinin çok fazla zamanını aldığı söyleyerek, mağazayı bu nedenle kapatmak istediğini söyledi. Eski eşi Cenk Küpeli ile boşandıktan sonra da iş ortaklığına devam ettiğini de belirten ünlü model, artık bu ortaklığı da bitirme kararı almış.
Televizyon programı ve çocuklarıyla yeteri kadar meşgul olduğunu söyleyen Şener, “Tekstil işini bitiriyorum, çünkü kendi işlerim ve çocuklarım tüm zamanımı alıyor. Zaten marka, benim markam ileride ne yapacağıma karar vereceğim ama şimdilik bir planım yok bu konuyla ilgili” diye konuştu.
Kanser hastalarına destekGüzel oyuncu Hande Erçel’in kalbi de yüzü gibi güzel… Kansersiz Yaşam Derneği’nin iyi niyet elçisi olan oyuncu, ikinci el giysilerini dernek yararına satışa çıkartmış. Givin platformu aracılığıyla satışa çıkardığı kıyafetler arasında marka yüzü olduğu Nocturne imzalı tasarımlar var.
Vakko, 86 yıllık varoluşunun en önemli kültürel değerlerinden biri olan “Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi”ni, Türkiye’nin kültür-sanat hayatının en önemli yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi ile buluşturuyor.
2011 yılında Vitali Hakko anısına Cem Hakko tarafından oluşturulan kütüphanede 15 bin kitap ve sürekli güncellenen basılı, dijital ve görsel arşiv bulunuyor.
Cem Hakko, kütüphanenin AKM içerisinde yer almasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, başta sanatın her alanında eğitim alan öğrenciler olmak üzere eğitmenler, sanatçılar, araştırmacılar ve bütün meraklılar için sanat dolu bir araştırma deneyimi sunacak. Babam Vitali Hakko’nun modaya, sanata ve her şeyden öte insana saygısının bir göstergesi, eğitime katkısı olan bu kütüphaneyi AKM’ne taşımak ailemiz için de bir onurdur.”
Markasındaki gizli şifre
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye’yi silmiş ve Miami’de yaşama kararı almıştı.
Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü.
EVİ BİLE DEKORE ETMİŞTİ
Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin arasına bir kez daha kara kedi girmiş!
2 yıldır Almanya’da yaşayan Tarkan, geçen hafta hem yeni single çalışması hem de Trendyol’la yaptığı reklam anlaşması için İstanbul’a gelmişti.
Çıkan haberlerde Megastar’ın 1 yıllık kampanya için e-ticaret devinden 15 milyon TL alacağı iddia edilmişti.
Aldığım duyumlara göre Trendyol’un ilk tercihi meğer Tarkan değil, Mustafa Sandal’mış! Sandal’ın ünlü şarkısı “Aya Benzer”i de kullanarak bir reklam senaryosu hazırlayan site, ünlü popçunun kapısını çalmış. Fakat Mustafa Sandal, Trendyol’un rakibi n11.com’un kampanyasında yer aldığı için teklifi reddetmiş.
Söylenenlere göre, hazırladıkları senaryo ile kalakalan Trendyol ekibine Tarkan ismini öneren de Sandal olmuş.
Tarkan, ikinci tercih olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu öğrenemedim. Ama bana anlatılan senaryo doğruysa Mustafa Sandal, 2 yıldır gözlerden uzak olan Tarkan’a güzel bir jest yapmış!
Oğulları olacak
Son aylarda evliliğiyle gündemden düşmeyen, eylül ayında da boşanan Selin Ciğerci’nin yeni bir aşka yelken açtığını duydum! Futbolcu Gökhan Çıra’yla evliliğiyle ilk günden beri tartışma yaratan ünlü fenomen, bu kez de abayı bir basketçiye yakmış. Bir süredir birlikte olan çift, önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın’da eğlenmiş.
Basketçinin kim olduğunu henüz öğrenemedim ama kaynaklarım Selin Ciğerci’nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğunu söyledi. Yani Ciğerci’yi çok yakında kolunda yeni bir sporcuyla görebiliriz!
“Yeşil Vadinin Kızı”
Beren oldu
Kocamın Ailesi”, “Anne”, “Mucize Doktor” gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, “Yeşil Vadinin Kızı” olmak için el sıkıştı.
Eskiden magazin basınının en sevdiği tanımlamaların başında “yürek hoplattı” gelirdi. Uzun zamandır ne kullandım ne de okudum. Ama bu haber, bu tanımlamayı hak ediyor!
Yeni diziye başlayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tanıtım fragmanındaki bir sahnesiyle tam anlamıyla “yürek hoplattı”!
Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği “Benim Hayatım” dizisinde başrolde yer alan güzel oyuncu, tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat’ı canlandırıyor.
Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki! Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.
2016 model Ferrari 488 GTB alan Sarıoğlu, yeni otomobiline 6 milyon ödemiş. Hala doğum izninde olduğu için göklerde şimdilik uçamayan genç anne, otomobiliyle yollarda uçacak belli ki.
‘Harikalar Diyarı’ kapısını Kenan’la açıyor
Türkiye’deki eğlence anlayışına yeni bir boyut kazandıracak olan Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, sıra dışı konseptleriyle 23 Ekim’de kapılarını Kenan Doğulu performansı ile açıyor. Ağaoğlu Maslak 1453’te, 3 bin 500 metrekarelik bir alanda müdavimlerini ağırlayacak olan mekan, dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovlarıyla da ezber bozacak.
Kızı Liya’nın 2018 yılındaki doğumunun ardından hayatını daha çok Almanya’da sürdüren Tarkan, pandeminin araya girmesiyle yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmedi. Hayranlarının çok özlediği Megastar, aldığım duyumlara göre bu ay geliyor! Üstelik valizinde yeni bir şarkı da var!
Aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra’da yeni şarkılarının hazırlığını yapan sanatçı, bu şarkılardan birini yeni yıl hediyesi olarak aralık ayında dinleyicisiyle buluşturacak.
İNANILMAZ BİR ŞARKI
Geçtiğimiz hafta sanatçının yeni yaşını burada kutlamak istediği yönünde bir haber çıkmıştı.
Bu dileğini yerine getirmek için harekete geçen Megastar, ekim sonunda şarkının okumaları için gelecek ve bir süre Türkiye’de kalarak hasret giderecek.
Tarkan, en son 2017 yılında “10” albümünü çıkarmıştı. 1992’den beri çıkardığı her albümünde birçok hit’i olan sanatçı, yeni şarkısıyla da yine 12’den vuracak! Kaynaklarımın dediğine göre, “inanılmaz bir şarkı geliyor...”
Söz konusu Tarkan’sa, başka türlüsü olamaz zaten! Büyük merak içinde bekliyoruz...
Geçen ay Covid’e yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.
Bir süredir Sorriso Kuruceşme’de program yapan şarkıcı, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen sorumsuz davranarak direksiyon başına geçti.
Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.
Efes Antik Kent’te görkemli davet
Türkiye’nin tekstil devlerinden Dilasima Group’un varislerinden Dila Tarkan, yeni yaşını çok özel bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor. Üç yıldır beraber olduğu sevgilisi Dağhan Doğruer, Tarkan için Antalya’daki Kaya Palazzo Hotel’de bu hafta sonu 90’lar konseptli bir parti organize ediyor.
Aslında Doğruer, sürpriz organizasyonda kendi yeni yaşını da kutlayacak. Her ikisi de 30 yaşına girecek olan sevgililerin doğum günleri birbirine çok yakınmış. Dağhan Doğruer, iki gün sürecek doğum günü kutlamasına hem yurt dışından hem de yurt içinden 70 yakın arkadaşını davet etmiş.
İlk gün, DJ’lerin 90’lar şarkılarıyla konukları eğlendireceği partinin ikinci gününde genç şarkıcı Ayla Balyemez sahne alacakmış. Ben bu haberle sürprizi biraz bozmuş oluyorum galiba ama genç çifte şimdiden mutlu yaşlar diliyorum…
Yeni koleksiyonunu davetle tanıttı
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Merve İpek Öztürk, yarattığı çocuk giyim markası Mio Design’ın yeni sezonu için Momo Bebeköy’de bir lansman yaptı. Lansman davetine Gizem Hatipoğlu, Burcu Kara, Seda Erdim, Serap Korkmaz Aslan, Ece Vahapoğlu, Seren Fosforoğlu, Didem Uzel gibi birçok ünlü sima katıldı. Galeries Lafayette, Brandroom gibi seçkin satış noktalarında ilgi gören markanın Nişantaşı’nda da bir showroom’u var. Sağlıklı kumaş içerikleriyle ilgi gören Mio Design, gelirinin bir kısmını ÇİDER (Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği)’ne bağışlıyor.
Bebek’te kahvaltı buluşması
Turnuvanın ilk gününde sporcular, “Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri”nde yarıştı. Junior 18 Çukur kazananı Su Kabil, ödülünü Murat Oktay’ın elinden aldı. Junior Academy kazananı İlker İzzet Erdoğan’a ise ödülünü Erdoğan Demirören verdi. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı 233 golfçü katıldı.
Gelenekselleşen turnuvayı daha özel kılmak ve merhum Erdoğan Demirören’i en güzel şekilde anmak için; dün akşam “Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni” organize edildi. Anma yemeğinde ayrıca turnuvada dereceye giren oyunculara ödülleri takdim edildi.
Meltem Oktay-Yıldırım Demirören-Mehmet Kazan-Erol Şimşek
Ladies Gross kategorisinde birinci olan Mira İçgören, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay’ın elinden aldı. Mens Gross kategorisinde birinci olan Mehmet Kazan’a da ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.
Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Bugüne kadar yurtdışından birçok teklif alan Deniz, Victoria’s Secret’ın meşhur yılbaşı şovunun seçmelerine davet edilen ilk Türk olmuştu. Cannes’da birçok kez uluslararası projelerle Türkiye’yi temsil eden güzel oyuncu bu kez de Rusların gönlünü fethetti.
YAPIMCILARLA BULUŞTU
Festivale Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerle katılan Dilan Çiçek Deniz, orada hem Özbekistan hem de Rusya’dan yapımcı ve yönetmenlerle bir araya geldi.
Akbank ana sponsorluğunda 16. Contemporary İstanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul’da VIP davetle kapılarını açtı. Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşen ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul, 16. edisyonunu yeni ve özel bir mekanda, 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirecek.
Hacı Sabancı - Nazlı Kayı
Sanatseverleri buluşturan Contemporary İstanbul’un VIP Ön İzlemesi dün akşam birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşti. Fuar, tarihi Haliç Tersanesi ve Haliç semtine yeni bir soluk getirecek büyük bir yenileme projesinin ardından çağdaş sanatı İstanbul’un en önemli tarihi alanlarından birine taşıyacak. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary İstanbul, 16. edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileri ile ziyaretçilere ulaştırdı.
Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli’nin ev sahipliğindeki yemek davetine, Ümit-Cem Boyner, Burcu Esmersoy, Elif Dürüst, Hamdi Akın, Leyla Alaton gibi birçok sanatsever katıldı.
Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmış.
Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı “mesaj kaygılı” paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.
Tuğçe Demirbilek’in 15 Eylül’de yaptığı “Benim post’larım herhangi birine işaret etmiyor. Ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella” yazan postuna, arkadaşlarından çok sayıda alkış emoji’si gelmişti.
Contemporary İstanbul başlıyor
Haliç’i eski ihtişamına kavuşturmaya hazırlanan Tersane İstanbul ve İstanbul’u 16 yıldır dünya sanat çevrelerinde başarıyla temsil eden Akbank’ın ana sponsorluğundaki Contemporary İstanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.
2 ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçtu.
Şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta bulunan yakışıklı oyuncu, proje bitimiyle birlikte nişan yapacak.
Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, aileleriyle de küçük bir kutlama yaptı. Çift şimdilik haberi herkesten saklıyor, sadece yakın arkadaşları biliyor. Bu arada Serkan Çayoğlu’nun sevgilisinin parmağına taktığı özel tasarım şık pırlanta yüzüğün fiyatının 370 bin lira olduğunu öğrendim.
Sevgilisiyle Bodrum’da
İkinci evliliğini geçtiğimiz ocak ayında bitiren ünlü model Demet Şener, eylül başından beri işadamı Tolga Arman’la flört ediyor. Arman, Şener’in kızı İrem’in arkadaşının babası. Çocukları sayesinde tanışan çift, ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.
Yakında provalara başlayacak olan Ünsal, oyunu aralık sonunda sahneye koyacak.
İki yıl önce çok satan romanın haklarını satın alan Ünsal, rüya projesi için çok heyecanlıydı. Ancak araya pandeminin girmesiyle projesini rafa kaldırmıştı. Tiyatro salonlarının açılmasıyla yeniden çalışmaya başlayan Ünsal, 2 milyon liralık bir maliyeti de gözden çıkardı. Kurduğu prodüksiyon firmasıyla tiyatro oyunlarına yatırım yapan Tuba Ünsal, çabasıyla Kültür Bakanlığı’nın 2021 yılında desteklediği oyunlar listesine girmeyi de başardı.
Defne’ye renkli parti
Küçük kızları Defne’nin ikinci yaşını, geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden aile arasında kutlayan cemiyetin ünlü çifti Burak-Melis Hatipoğlu, üçüncü yaşı için renkli bir parti düzenledi.
İstinye’de oturdukları sitenin bahçesinde yapılan partide arkadaşlarıyla bir araya gelen Defne’nin keyfine diyecek yoktu! Ayda Elgiz-Sinan Güreli, Canda Elgiz-Derin Dayıgil, Sesin Yurdaer ve teyzesi Tuğçe Postoğlu’nun da katıldığı doğum günü partisinde Defne, pastasının mumlarını ablası Derin ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi. Ben de Defne’ye nice güzel yıllar diliyorum.
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.
Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. Komedyen Feyyaz Yiğit’in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak, yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak, onu hep birlikte göreceğiz…
İstanbul’a döndü
Zorlu Center’da, Beymen Mağazalar Direktörü Ayten Danışman’la karşılaştım. Bütün yazı Bodrum’da geçiren Danışman, burada Beymen adına ekip arkadaşlarıyla birlikte tam beş mağaza açmıştı. Yalıkavak Marina, Mandarin Oriental ve Kaplankaya Beymen POP UP mağazalarının yanı sıra Valentino ve Balmain’in butik mağazalarının açılış süreçlerini yöneten Ayten Hanım, herkes Bodrum’da tatil yaparken bir mağazadan diğerine koşmuştu. Bodrum’daki işlerini bitiren Danışman, gönül rahatlığıyla İstanbul’daki işlerinin başına dönmüş.
8 ay sonra taburcu edildi
860 binin üzerinde takipçisiyle sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Arzu Sabancı, stil konusundaki liderliğini sürdürüyor. Farklı markalara giyim koleksiyonları hazırlayan Sabancı, bu kez English Home için sofra takımı tasarladı.
Markanın sonbahar koleksiyonu için iki farklı sofra serisi hazırlayan cemiyetin ünlü ismi, tasarımlarının tanıtımını önceki akşam Soho House’un içindeki Cecconi’s Restoran’da verdiği davetle yaptı.
BENİM İŞBİRLİKLERİM UZUN SOLUKLU OLUYOR
Nusret, Cipriani’yi getiriyor
2010 yılında Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü İtalyan restoranı Cipriani, bir süre sonra sessiz sedasız ülkesine dönmüştü. İtalyanlarla yeniden masaya oturan Nusret Gökçe, ikonik restoranı Nişantaşı’ndaki ikonik binasında açacak.
Nusr-Et markasıyla dünya çapında şöhret kazanan Nusret Gökçe, turizm ve gıda sektöründe yatırımlar yapmaya devam ediyor.
2010 yılında Edition Hotel içinde hizmete giren dünyaca ünlü restoran markası Cipriani, yaz ayında da Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açmıştı.
Beklenen ilgiyi görmeyen İtalyan restoranı kısa süre sonra geldiği gibi geri dönmüştü. Nusret Gökçe, şimdi markayı yeniden İstanbul’a geri kazandırıyor.
GIUSEPPE CIPRIANI AÇILIŞA GELECEK
2019 yılında Nusret Turizm Yatırım A.Ş olarak, Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas’ı satın alan Gökçe, Nusr-Et’in Nişantaşı şubesini bu tarihi binaya taşımıştı. Şimdi İstanbul’un ikonik binasında, İtalya’nın ikonik restoranı da açılıyor.
Dünyaca ünlü yıldızların müdavimi olduğu; New York, Hong Kong, Los Angeles, Miami, İbiza, Monte Carlo, Porto Cervo, Abu Dhabi, Venedik ve Londra’da hizmet veren Cipriani’yle masaya oturan Nusret Gökçe, çok yakında inşaata başlayacak.
İlkbaharın ortalarına yetiştirilmesi hedeflenen restorana görkemli bir açılış yapmayı planlayan Gökçe, Giuseppe Cipriani’yi de Türkiye’de ağırlayacak.
Güney Kore yolcusu
Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin yeni video çalışmaları, ekim ayında hem Türkiye’de hem de Güney Kore’de sanatseverlerle buluşuyor.
Geçtiğimiz hafta Fashion Week İstanbul kapsamında gerçekleşen “İstanbul State of Mind” sergisine üç farklı video çalışmasıyla katılan Kamhi, Daeki Shim ile ortaklaşa hayata geçirdiği tasarımıyla ise, Güney Kore’deki East Sea International Art Pre-Biennale 2021 sergisinde yer alıyor.
Ata’ya ziyaret
Cemiyetin ünlü isimleri, 10 Kasım öncesi çocuklarıyla birlikte Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etti. Melda-Sinan Kosif, Hande-Mehmet Gamgam, Sanem-Ralf Tezman ve Moris Kohen’in yanı sıra Nazlı Çelik de kızı Kayra’yla Ata’nın huzuruna çıkan isimler arasındaydı.
Başarılı haber spikerini bu anlamlı ziyarette, Ankaralı iş insanı Kemal Mit de yalnız bırakmadı. Anıtkabir’de yaşadıkları duygu yüklü anları “Atam izindeyiz” diye paylaşan ünlü isimlere, çok sayıda kalp emoji’li mesaj geldi.
Nazlı Çelik-Kayra Öztarhan
Sanem-Emir Tezman
Yeni tasarımlarını tanıttı
Mücevher sektörünün dünya arenasında yükselen markalarından Melis Goral Jewelry, tasarımları ve projeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, İstanbul Bebek’teki showroom’unda yeni koleksiyonu “Reflection”ı tanıttı. Yakın arkadaşları ile moda camiasından isimlerin katıldığı davette Melis Goral Salargil’e; Hande Yontunç, Duygu Tarablus, Mirba Alp, Nur Bilen Yavuzer, Rüya Büyüktetik, Merve Üründül, Gonca Ünsal, Yasemin Sadıkoğlu gibi isimler eşlik etti.
Hande Gülşen Yontunç-Duygu Gülşen Tarablus-Melis Goral Salargil
Yasemin Sadıkoğlu
Boğaz’ın yeni incisi
İstanbul’un büyüleyici manzarasıyla beraber eğlence ve lezzeti bir arada sunan Ena Kuruçeşme kapılarını açtı.
Burak Beştaş’ın sahibi olduğu, Ersan Kaşıkara ve Teo Matteo Zimaridis’in işletmeciliğini yaptığı ve yeni nesil modern meyhane anlayışıyla hizmet verecek olan mekan, şık atmosferiyle misafirlerine konfor ve lüksü bir arada yaşatacak. Ena Kuruçeşme, haftanın iki günü ünlü isimlerin canlı performansı ve Türkçe 80’ler, 90’lar konseptiyle misafirlerini ağırlayacak.
Teo Matteo Zimaridis-Mustafa Çoşkun-Ersan Kaşıkara-Burak Beştaş