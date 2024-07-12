Nişantaşı’nın simgesi ‘Alaaddin’in Dükkânı’ kapandı!

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Asıl adı Necdet Güler olan bakkal sahibi, Orhan Pamuk romanlarının gediklisi olarak bilinirken, yılların esnafı olarak tanınıyordu. Güler’in işyerini kapatması semt sakinleri arasında büyük üzüntü yarattı. Şahsen ben de dükkânı kapalı görünce çok üzüldüm. Çevre esnafla konuşunca ise dükkânın hemen kiralandığını öğrendim!





Teşvikiye Caddesi’nin köşesinde bulunan bu tarihi dükkâna, ünlü tasarımcı Berrin Özkan taşınacak. Özkan, kendi adını taşıyan mücevher markasıyla bu prestijli köşede yer alacak. Daha önce bir arka sokakta bulunan Özkan’ın dükkânının yeni adresi, semtin en gözde noktalarından biri.





Dükkânın kirasının ise dudak uçuklatacak cinsten! Necdet Güler, buranın mülk sahibi olarak hava parası almış ve kira için de tam 1.5 milyon lira talep etmiş.

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Ancak sıkı pazarlıklar sonucunda Özkan, dükkânı 1 milyon 100 bin liraya kiralayabilmiş. Önceki gün ‘Alaaddin’in Dükkânı’da tadilat çalışmaları başladı. Nişantaşı, bir simgesine daha veda ederken, ben de semt sakinleri gibi Güler’e emeklilik hayatında mutluluklar diliyorum...

Çevre dostu mutfak

Çevreye duyarlı inovasyonla tasarlanan ürün serileriyle sürdürülebilirliği günlük yaşama taşımaya devam eden Samsung Electronics, Bespoke AI ürünleriyle “Atıksız Mutfak” etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuklara Şef Özge Şahin’in yeni BespokeAI Serisini kullanarak hazırladığı, lezzetle sürdürülebilirliğin buluştuğu atıksız mutfak menüsü sunulurken, serinin sürdürülebilirliği mutfakta da olanaklı kılan özellikleri vurgulandı. Etkinliğe katılan isimler arasında Akasya Asıltürkmen, Pınar Hotiç ve Murat Aksoy da vardı.

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Minik Roy’a renkli parti

Ünlülerin mücevhercisi Rafi Roy Diamonds’ın ortağı Rafi Tüter, oğlu Roy Tüter’in üçüncü yaş doğum gününü eşi Duygu Tüter ile birlikte kutladı.

Bodrum’daki Grand Yazıcı Otel’de gerçekleşen kutlamaya, Hürrem Sultan Hamamı’nın ortaklarından Nihat Katipzadeler, Kadıkale Resort’un sahibi Ahmet Çakır ve Grand Yazıcı Otelleri zincirinin sahipleri Bahar-Ozan Şer aileleriyle birlikte katıldı. Renkli geçen kutlamada, misafirler keyifli anlar yaşadı.

Milli maçta bile ‘full’ çekti!

Milli takımın maçının oynandığı gece Türkiye’de hayat adeta durdu. O gece sahne alan sanatçılar izleyici bulamayınca, konserlerin çoğu iptal edildi. Ancak Bodrum Günay’da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, büyük ilgi gördü.

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Gece yarısı sahneye çıkan sanatçı, üç saat boyunca performans sergiledi. Kırmızıgül’ü her sahnesinde olduğu gibi hayranları yine yalnız bırakmadı. Filmlerindeki gibi izleyicileri duygudan duyguya sürükleyen sanatçı tam not alıyor.