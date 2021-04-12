Nejat bebek dünyaya geldi

En son 2017’de İpekyol için koleksiyon hazırlayan Yasemin Özilhan, dört yıl aradan sonra yeniden modaseverle buluştu. Özilhan, “Bu süreçte benim stilim değişmedi ama bu koleksiyon daha cool oldu” dedi...

Cemiyetin en stil sahibi isimlerinden olan Yasemin Özilhan, dört yıl aradan sonra İpekyol ile moda dünyasına geri döndü. En son 2017 yılında yaptığı tasarımlarla büyük ilgi gören Özilhan, bir kez daha kendi stilinden esinlenerek 25 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Tebrik etmek için aradığım Yasemin Özilhan, çok mutlu ve heyecanlıydı.

“Ben her zaman rahatlığa önem verdim” diyen ünlü stil ikonu, hazırladığı koleksiyonu şöyle anlattı: “Hele ki bu dönemde herkesin tercihi rahatlık. O yüzden bu koleksiyonda rahat tasarımlar ön planda. Benim stil anlayışımda değişen bir şey olmadı ama ‘Yasemin Özilhan for İpekyol’ koleksiyonu olarak biraz daha cool, fresh bir yönümüzü göreceksiniz.”

İlkbahar-yaz için güncel trendleri kendi bakış açısından yeniden yorumlayan Yasemin Özilhan, bir de müjde verdi ve İpekyol ile işbirliğinin sonbahar-kış koleksiyonu ile devam edeceğini söyledi.

Yeni mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı

Yasemin Özilhan, İpekyol ile yeni koleksiyonunu tanıtırken, görümcesi İpek Özilhan Özkan da, Gami Giyim olarak mağazalaşmaya devam ediyor. 2014 yılında sevilen bebek ve çocuk markası Carters’ı Türkiye’ye getiren Özkan, kısa sürede birçok AVM’de mağaza açmıştı. Yasemin Özilhan da bu oluşuma destek olarak, markanın pazarlama ve tanıtım stratejisine yardımcı olmuştu. İpek Özilhan Özkan, 2019 itibarıyla bebek ve çocukların tüm ihtiyacına yönelik kaliteli ürünlere sahip yerli ve yabancı birçok markayı, minycenter çatısı altında sunmaya başladı. Yatırımlarına hız kesmeyen Özkan, yeni konseptiyle yeni mağazasını geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’nde açtı. Mağazanın çok yakında online satış sitesi de açılacak.