MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Mehmet Üstündağ>Napoli’de İtalyan ekiple buluştu
GeriMehmet Üstündağ Napoli’de İtalyan ekiple buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

Yazarın tüm yazıları

Napoli’de İtalyan ekiple buluştu

14 Mart 2022

Marco Nicoletti’nin yeni filminde başrol oynamaya hazırlanan Tuba Ünsal, ekiple tanışmak ve mekan provaları yapmak için Napoli’ye gitti.

İtalyan yönetmen Marco Nicoletti’nin yeni filmi “The Dead as Told by Ants”ta başrolü üstlenen Tuba Ünsal, İtalyan ekiple tanışmak için önceki gün Napoli’ye uçtu. Burada hem ekiple tanışan hem de mekan provalarına katılan Ünsal, yarın İstanbul’a dönecek.

Napoli’de İtalyan ekiple buluştu

Filmin hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek olan ünlü oyuncu, haziranda başlayacak çekimler için yeniden İtalya’nın yolunu tutacak. “Governance” filmiyle geçtiğimiz yıl Altın Küre kazanan Heidrun Schleef’in senaryosunu yazdığı yapımda Tuba Ünsal iki farklı karakterde seyirci karşısına çıkacak.

Napoli’de İtalyan ekiple buluştu

20 yıl sonra aynı podyumda

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, üzerindeki Cemil İpekçi tasarımı eşsiz pazen elbisesiyle ortalığı adeta yıkmıştı! İpekçi’nin, o zamanın fiyatıyla 20 liraya imal ettiği elbise, tüm ezberleri alt üst etmişti.

İkili, 20 yıl aradan sonra yeniden birlikte podyumda olacak. Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ünlü modacı, 31 Mart’ta yeni tasarımlarını “Değişim 22” adını verdiği defileyle moda dünyasına sunacak.

Napoli’de İtalyan ekiple buluştu

Lazzoni Otel’de yapılacak defilenin tek yıldızı Azra Akın değil. Arzum Onan, Sema Şimşek, Ebru Ürün gibi 90’ların efsane isimlerinin yanı sıra Özge Ulusoy da podyuma çıkacak.

Cemil İpekçi defilesi, Banu Noyan’ın organizasyonu ve sanat yönetmenliğini üstlendiği, 29-31 Mart tarihlerinde yapılacak olan ‘Open Stage’ isimli etkinliğin finali olacak.

“Aybar” yüzünden mahsur kaldılar

1 haftadır Avrupa’nın lüks kayak merkezi Val-d’Isere’de tatil yapan Merve Oflaz-Allan Hakko çifti, İstanbul’u vuran Aybar fırtınası yüzünden dönemiyor! Pazar günü dönmeyi planlayan çift, İstanbul’u vuran kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilince İsviçre’de mahsur kaldı. İsviçre, mahsur kalmak için şüphesiz güzel bir yer... İşlerini ayarlayan ikili, biraz da Cenevre’nin tadını çıkarıp ilk fırsatta İstanbul’a dönecek.

Napoli’de İtalyan ekiple buluştu

Genç ressamdan Londra çıkarması

2013’te “yılın genç ressamı” seçilen Kadir Akyol, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok uluslararası sergi açan sanatçı, İngiltere’deki ilk sergisini Miart Gallery London’da sanatseverlerle buluşturdu.

Napoli’de İtalyan ekiple buluştu

“Sınırların Ötesinde” isimli sergisiyle Doğu ve Batı’yı birleştirmeye yönelik gelenekselden evrensele dair üretimleri konu alan sanatçıyı, bu mutlu gününde İngiltere Başkonsolosu Utku Atahan ve eşi Özge Atahan ile Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın da yalnız bırakmadı.

 

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları