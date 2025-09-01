×
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ‘Mütevazı gelir’iyle 14 milyonluk Mercedes’i kaptı!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

‘Mütevazı gelir’iyle 14 milyonluk Mercedes’i kaptı!

Restoran zincirleri ve sosyal medyadaki milyonlarca takipçisiyle adından söz ettiren CZN Burak (Burak Özdemir) yine radarıma takıldı!

Geçmişte bir davada aylık gelirini ‘30 bin lira’ olarak açıklayan Özdemir, gösterişli yaşam tarzıyla tezat beyanıyla tartışma konusu olmuştu.

Daha birkaç ay önce Nişantaşı Teşvikiye’de 3.5 milyon dolarlık dubleks daire satın aldığını yazmıştım. Şimdi ise yeni bir hamleyle yine gündemde.

CZN BURAK, Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in satışa çıkardığı sarı Mercedes’i tam 14 milyon liraya satın aldı!

Asıl ilginç detay ise aracın plakası: “BUR”.

Burak Özdemir’in de adının baş harfleriyle örtüşen bu özel plaka, anlaşılan otomobilin cazibesini katlamış.

Ne diyelim... Bir yanda “30 bin lira gelir” söylemi, öte yanda milyon dolarlık evler, milyonluk arabalar. Bu lüks hayatın matematiğini biz çözemesek de, görünen o ki Özdemir keyfini sürmeye devam edecek.

İyi günlerde kullansın...

Eğitimine İngiltere’de devam edecek

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Emil–Şükran Güzeliş çiftinin oğulları Emil Ata Güzeliş, eğitimine İngiltere’de devam etme kararı aldı. Robert Kolej’den mezun olan genç Güzeliş, basketbola duyduğu tutkuyu da yolculuğuna ekledi. Eğitimine St. John’s Northwestern Akademileri bünyesindeki DME Academy’de devam edecek olan Emil Ata, burada hem akademik hem de sportif olarak kendini geliştirme fırsatı bulacak. Başarılar...

Aileye özel yatırım

Ünlü oyuncu ve iş insanı Tolgahan Sayışman, yaz tatilini ailesiyle dolu dolu geçirdi. Haziran ve temmuzu Bodrum’da, ağustosu ise eşi Almeda Abazi’nin memleketi Arnavutluk’ta çocuklarıyla birlikte geçiren Sayışman, geleceğe dair önemli bir adım attı.

Aldığım bilgilere göre yakışıklı oyuncu, Arnavutluk’un sahilinde bir villa satın almış. Yaklaşık 500 bin Euro harcadığı evi baştan sona ailesi için tasarlatan Sayışman, Arnavutluk’u artık sadece bir tatil rotası değil, adeta ikinci bir yuva haline getirmiş! Güle güle otursunlar...
Leyla Koç kampta!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un kızı Leyla Koç, form tutmak ve güne enerjik başlamak için Overdose Wellness kampını tercih etti.

İlkem Öztürk’ün sahibi olduğu kampın sabah sporlarına katılan Leyla Koç’a, cemiyet hayatından Gamze Keçeli ve İpek Varol ile influencer dünyasından Gizem Sarıtekin ve Laçin Terlemez de eşlik etti. Overdose, son dönemde cemiyetin genç isimleri için popüler bir buluşma noktası haline geldi.

