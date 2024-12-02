Mustafa Sandal, ocak ayında Avustralya yolcusu!

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Etkinliğin dikkat çeken yanı ise bilet fiyatı; çünkü bu özel galaya katılım bedeli 750 Avustralya Doları! Bu rakam, Melbourne’de bugüne kadar Türk sanatçıların düzenlediği konserlerde görülen en yüksek bilet fiyatı olma özelliği taşıyor.





Normalde bilet fiyatlarının 150-200 Avustralya Doları olmasına rağmen, Mustafa Sandal konserinin oldukça rağbet gördüğünü ve biletlerin hızla tükendiğini de öğrendim.





Bu rakamın, diğer sanatçılar arasındaki rekabeti kızıştırdığı da gelen bilgiler arasında... Mustafa Sandal’ın

sahnesi şahanedir; bu seçkin gecede de Avustralya’daki hayranlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacaktır eminim.

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Yeni rolü için saçlarını kestirdi

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, yeni projesi için imajını tamamen yeniliyor! Beline kadar uzanan saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, Barış Arduç ile rol alacağı dizi için saçlarına kıydı ve görünümünde radikal bir değişiklik yaptı.

Yeni karakterine hayat vermek için cesur bir adım atan Gümülcinelioğlu’nun, sadece saçlarını kestirmekle kalmayıp sete girmeden önce geçici dövmeler de yaptıracağını öğrendim. Başarılı oyuncunun rolüne olan bağlılığı ve detaylara verdiği önem, bu projede de kendini gösteriyor. Yeni imajıyla ekranlara dönecek olan Başak Gümülcinelioğlu’nun bu değişimi, şimdiden merakla bekleniyor!

Sokak hayvanları için sahnede

Alternatif müziğin sevilen grubu Büyük Ev Ablukada, sokak hayvanları için anlamlı bir etkinlikte sahne alıyor! Grup, 3 Aralık Salı akşamı Dada Salon Kabarett’te akustik bir konserle hayranlarıyla buluşacak. Bu özel gece, “Kendine Has Sunar: Barınarock” projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin bu yılki son konseri olma özelliğini taşıyor.





Konserin tüm bilet gelirleri, sokak hayvanlarının mama, barınma ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mutlu Patiler Derneği’ne bağışlanacak. Gecede müzikseverler, hem Büyük Ev Ablukada’nın unutulmaz performansını izleme şansı yakalayacak hem de sokak hayvanlarına destek olmanın mutluluğunu yaşayacak.

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Eşine sponsor oldu

Ünlü modacı Selma Çilek, eşi Sinan Çiftçi’ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çekti. Texaco Team AMS takımının başarılı otomobil sporcusu Sinan Çiftçi, artık modacı eşi Selma Çilek’in sponsorluğundaki aracıyla yarışlara katılacak.

Daha önce birçok yarışta önemli başarılara imza atan genç pilot Sinan Çiftçi, yeni sponsoruyla birlikte yarışlara daha motive bir şekilde hazırlanıyor. Selma Çilek’in bu hamlesi, çiftin birbirine olan desteğini ve uyumunu bir kez daha gözler önüne sererken, spor ve moda dünyası arasındaki bu sürpriz iş birliği de büyük ilgi gördü.