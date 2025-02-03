Model olarak şampiyonu seçti!

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22 yaşındaki başarılı sporcu, Meksika’da düzenlenen WTA 250 Merida Open Akron turnuvasında şampiyon olmuş ve dünya sıralamasında 91. sıraya yerleşmişti.

Ve işte tam da olması gereken şey oldu bence! Gerçek bir başarı hikâyesi, hak ettiği ilgiyi gördü. Açık konuşayım, hiçbir yetenek üretmeden sosyal medyada ünlü olan isimleri her iş birliğinde görmekten gerçekten çok sıkılmıştım. O yüzden Milka Karaağaçlı’nın bu adımını fazlasıyla takdir ediyorum.

Zor olanı başaran, bizleri hem ulusal hem de uluslararası arenada gururlandıran genç sporcularımıza ve sanatçılarımıza destek vermek zorundayız. Zeynep’in başarıları daha çok konuşulmalı, çünkü böyle hikâyeler gençlere ilham verir. Büyük alkışlar Zeynep’e ve bu yeteneği gören Milka Karaağaçlı’ya!

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Zeynep Sönmez

Miami’de otel aldı

Süzer Grubu, Miami’nin popüler Wynwood bölgesinde yer alan Moxy Miami Wynwood otelinin çoğunluk hissesini 99 milyon dolara satın aldı.

Bu önemli satış, Amerika’nın önde gelen haber sitelerinden The Real Deal’de genişçe yer almış. Miami’de yaşayan bir arkadaşım haberi bana gönderince ben de detaylarını öğrendim. 8 katlı ve 120 odalı otel, Miami’de hızla büyüyen turizm ve eğlence sektöründe dikkat çeken bir konuma sahip. Oldukça popüler olan Casa Madera ve Sparrow Italia restoranları da bu otelin bünyesinde yer alıyor.

Süzer Grubu, biliyorsunuz The Ritz-Carlton İstanbul’un da sahibi. Dünyanın birçok yerinde prestijli yatırımları bulunan grup, ABD’deki büyüme stratejisini bu önemli satın almayla daha da güçlendirecek belli ki! Tebrikler...

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Duygusal paylaşım

Cemiyetin ve kreatif dünyasının ünlü ismi, Dream Design Factory’nin kurucusu Arhan Kayar, geçtiğimiz aralık ayında ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Geride eşi Evren Kayar ve 8 yaşındaki oğulları Atlas’ı bırakan Kayar’ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini derinden sarsmıştı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Evren Kayar, önceki gün oğlu Atlas ile yaptığı bir paylaşımda daha iyi olduğuna dair bir mesaj verdi. Kayar’ın acısını elbette kimse ölçemez, ama oğlu için ayağa kalktığını görmek yüreklere dokunan bir an oldu.

Eğlence modeli değişmeli

Playland Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Taş, eğlence ve rekreasyon endüstrisinin buluşma noktası olan 12. Uluslararası ATRAX Fuarı’nda yaptığı konuşmada eğlence sektörünün dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

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Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığını belirten Taş, “Çocukları eğlendiriyoruz ama yetişkinlere yönelik modeller geliştirmeliyiz. Yeni nesil, teknolojiyle büyüyor ve klasik eğlence anlayışı onları tatmin etmiyor” dedi. Sektörün yapay zekâ ve üreticilerle iş birliği içinde olması gerektiğini söyleyen Taş’a, TEPEA Başkanı Onur Karadağ tarafından bir plaket takdim edildi.