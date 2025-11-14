Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek!

Haberin Devamı

O gece, birçok hayranının yanı sıra Sezen Aksu’nun da konuklar arasında olacağını öğrendim! Minik Serçe, özel bir akşam yemeği eşliğinde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Lara Fabian’ı en ön sırada izleyecek.





Duyduğuma göre konser, sadece sınırlı sayıda konuklu ve bilet fiyatları da kişi başı 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.

Sezen Aksu, yıllardır sahneye çıkmıyor, gece hayatında da kendisini hiç görmüyoruz. Kameralardan uzakta kurduğu hayatında çok fazla görünür olmak da istemiyor zaten.





Bu nedenle organizasyona, konser etkinliğinin basına kapalı olup olmadığını da sormuş. “Kapalı” yanıtıyla da rezervasyonunu yaptırmış! Keyfini çıkarsın...

Kampanya devam ediyor





Türkiye İş Bankası, 47. İstanbul Maratonu’nda AÇEV’in ihtiyaç sahibi çocukları okul malzemeleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği “İlk Okul Çantam” projesi için koştu. Gönüllü koşucular tarafından 20 Ekim’de başlatılan bağış kampanyaları 17 Kasım’a kadar devam edecek. Destek olmak isteyenler hâlâ kampanyalara katkı sağlayabilir; gecikmeyin!

Klein rüzgârı esiyor

İstanbul gece hayatının lokomotif markası Klein Entertainment, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Klein Harbiye, Sommer Klein, Altın Saatler, Klein Garten ve Phonix Klein ile her hafta binlerce kişiyi ağırlıyorlar.

Markanın kurucusu Burak Yön’den bu sene çıtayı çok yükseğe koyarak tüm mekânlarda daha da büyüyeceklerini öğrendim. Son dönemde Mahmut Orhan, Camelphat, Steve Aoki gibi dünyaca ünlü DJ’ler Klein sahnelerinde performans sergiledi.

Bir not düşeyim: Phonix Klein’da ‘Altın Saatler’de cuma ve cumartesi geceleri kabinde olan Kıvanç Kaşar’ı mutlaka dinleyin!



