×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağMinik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek!

#Lara Fabian#Sezen Aksu#Tonight At Mondaine

Dünyaca ünlü Belçikalı sanatçı Lara Fabian, 18 Kasım akşamı İstanbul’da sahneye çıkıyor. Aliée İstanbul içinde yer alan, Paris gece hayatından ilham alan Mondaine de Pariso, “Tonight at Mondaine” serisinin ilkinde Fabian’ı ağırlayacak.

Haberin Devamı

O gece, birçok hayranının yanı sıra Sezen Aksu’nun da konuklar arasında olacağını öğrendim! Minik Serçe, özel bir akşam yemeği eşliğinde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Lara Fabian’ı en ön sırada izleyecek.

Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek

Duyduğuma göre konser, sadece sınırlı sayıda konuklu ve bilet fiyatları da kişi başı 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.
Sezen Aksu, yıllardır sahneye çıkmıyor, gece hayatında da kendisini hiç görmüyoruz. Kameralardan uzakta kurduğu hayatında çok fazla görünür olmak da istemiyor zaten.

Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek

Bu nedenle organizasyona, konser etkinliğinin basına kapalı olup olmadığını da sormuş. “Kapalı” yanıtıyla da rezervasyonunu yaptırmış! Keyfini çıkarsın...

Haberin Devamı

Kampanya devam ediyor

Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek

Türkiye İş Bankası, 47. İstanbul Maratonu’nda AÇEV’in ihtiyaç sahibi çocukları okul malzemeleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği “İlk Okul Çantam” projesi için koştu. Gönüllü koşucular tarafından 20 Ekim’de başlatılan bağış kampanyaları 17 Kasım’a kadar devam edecek. Destek olmak isteyenler hâlâ kampanyalara katkı sağlayabilir; gecikmeyin!

Klein rüzgârı esiyor

İstanbul gece hayatının lokomotif markası Klein Entertainment, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Klein Harbiye, Sommer Klein, Altın Saatler, Klein Garten ve Phonix Klein ile her hafta binlerce kişiyi ağırlıyorlar.

Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek

Markanın kurucusu Burak Yön’den bu sene çıtayı çok yükseğe koyarak tüm mekânlarda daha da büyüyeceklerini öğrendim. Son dönemde Mahmut Orhan, Camelphat, Steve Aoki gibi dünyaca ünlü DJ’ler Klein sahnelerinde performans sergiledi.

Haberin Devamı

Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek

Bir not düşeyim: Phonix Klein’da ‘Altın Saatler’de cuma ve cumartesi geceleri kabinde olan Kıvanç Kaşar’ı mutlaka dinleyin!

Minik Serçe, Lara Fabian’ı izleyecek
 

 

#Lara Fabian#Sezen Aksu#Tonight At Mondaine
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Uçakla ilgili spekülasyonlara kulak vermeyin kaza…

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Orijinali güzeldi bu daha da güzel

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Türk kadın girişimci Londra’da finalist oldu

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Futbolculara takdir, hakemlere infaz

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

CHP’yi iddianameye sokan savcılar değil yolsuzluk mikrobunu…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ