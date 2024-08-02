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Milyonluk aracı pert oldu

#Tolgahan Sayışman#Mehmet Üstündağ#Kelebek

Ailesini İstanbul’a getirmek için şoförünü Bodrum’a gönderen Tolgahan Sayışman’ın son model Mercedes’i kazaya karıştı! 11 milyonluk otomobil hurdaya döndü.

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İşleri nedeniyle uzun süredir yurtdışında olan Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönmüştü.

Milyonluk aracı pert oldu

Eşi Almeda Abazi ve çocukları Bodrum’da tatilde olan Sayışman, ailesini İstanbul’a getirmek için son model Mercedes marka aracı ile şoförünü Bodrum’a gönderdi. Şoförü, maalesef Bodrum yolunda feci bir kazaya karışmış!

Milyonluk aracı pert oldu

Başka bir arabayla çarpışan şoförün ve diğer araçtakilerin sağlık durumu çok şükür iyiymiş. Ancak Mercedes araç önünden büyük darbe alarak pert olmuş. Cana geleceğine mala gelsin demişler, gerçekten çok büyük bir kaza atlatmışlar. Ancak araçta büyük hasar var, bu nedenle perte çıkmış.

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Milyonluk aracı pert oldu

Kaskosu vardır elbette ama aracın fiyatının 11 milyon olduğunu öğrenince bir yutkundum! Çok geçmiş olsun, Allah korumuş...

Köpeğiyle kürek çekti

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu, yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor. Spor tutkusuyla bilinen Kalpakçıoğlu, tatil döneminde de bu tutkusundan ödün vermiyor.

Milyonluk aracı pert oldu

Sabahın erken saatlerinde denize açılan Kalpakçıoğlu, köpeğiyle birlikte kano yaparken objektiflere yansıdı. Kalpakçıoğlu’nun enerjisi ve spora olan bağlılığı, onu gören tatilciler tarafından da takdirle karşılandı...

Japon şefi ağırladılar

Dünyaca ünlü Japon şef Yonezawa Fumio, Bodrum’da gastronomi tutkunlarıyla buluştu. Michelin yıldızlı şeflerin Bodrum’daki buluşma noktası olan The Edition’ın restoranı Brava, geçtiğimiz hafta İstanbul’un ünlü Asya mutfağı Inari ile Uzak Doğu ruhunu Bodrum’a taşıdı.

Milyonluk aracı pert oldu

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No Code markasının sahibi olan Japon şef Yonezawa Fumio, otelin genel müdürü Mustafa Bulmuş’un ev sahipliğinde konuklara özel bir menü sundu. Etkinlik, Bodrum’da gastronomi severler tarafından büyük ilgi görürken, Mustafa Bulmuş yaz boyu etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Biletler tükendi!

Bu akşam rap dünyasının parlayan yıldızı Mero, Monarch Club Alaçatı’da hayranlarıyla buluşacak. Genç sanatçı, enerjik performansı ve hit şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Milyonluk aracı pert oldu

Etkinlik öncesinde büyük ilgi gören biletler, kısa sürede tükenerek 1000 kişilik kapasiteyi doldurdu. Müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Mero, popüler parçalarıyla hayranlarını coşturmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’nin ilk dikey dizisini yaptı

Kanal D’de uzun yıllar boyunca fark yaratan projelere imza atan başarılı yönetmen Fatih Ahmet Kaya, Türkiye’nin ilk dikey dizisi “Zirvede” ile yine bir ilki gerçekleştirdi.

Milyonluk aracı pert oldu

Sosyal medya platformları için özel olarak dikey formatta çekilen bu dizi, Kaya’nın yenilikçi vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugüne kadar birçok ünlü isimle çalışan ve hem dijital dünya hem de reklam sektöründe dikkat çeken işler yapan Kaya, kariyerine hız kesmeden yeni projelerle devam ediyor.

#Tolgahan Sayışman#Mehmet Üstündağ#Kelebek
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