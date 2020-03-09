Permak Grubu’nun yöneticilerinden Selim Uyar’ın oğlu Emir Uyar, Venedik’te 62 bin metrekarelik ada üzerine kurulu San Clemente Palace Kempinski’yi satın almıştı.
Otel için 3 yılda harcanacak 30 milyon euro’luk renovasyon bedeli dahil 150 milyon euro’ya anlaşan genç işadamı, bu paranın yüzde 35’ini kendi karşılamış, gerisi için de İtalyan bankalarından 20 yıl vadeye kadar uzanan kredi çekmişti.
Yılda 24 milyon turist çeken Venedik’te otel açmak çok kârlı bir yatırım gibi görünüyordu, Emir Uyar da birçok zorlukları aştı, açılış tarihini 2020’nin mart ayı olarak belirledi.
Ancak birçok badire atlatıldıktan sonra akıllara hiç gelmeyecek bir şey oldu ve açılış tarihi ucu açık bir şekilde ertelendi. Ne mi oldu? Koranavirüs, İtalya’yı etkisi altına aldı!
Organizasyonlar birer ikişer ertelenmeye başladı.
Toplu gösterimler ve kalabalık ortamların riskli olduğu anlaşılınca, İtalyan futbol ligi maçları bile iptal edildi.
Emir Uyar’ın bu ay büyük bir partiyle açılışını yapmayı planladığı milyon dolarlık San Clemente Palace Kempinski de virüsün kurbanı oldu.
San Clemente Palace Kempinski, Venedik’in ünlü San Marco Meydanı’na tekne yolculuğuyla 8 dakikalık mesafede bulunan bir otel.
205 odalık otelde spa merkezi, yüzme havuzu, mini golf sahası, toplantı salonları var. Hatta içinde 900 yıllık bir kilise bile mevcut.
Ancak ölümcül virüs, genç işadamının milyon dolarlık bu yatırımını askıya almasına neden oldu.
Temennim, tüm dünyanın bu felaketten bir an önce kurtulması ve Emir Uyar’ın işlerinin de tekrar rayına girmesi...
5. yılını sanatla kutladı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki bölgesel ticaretin gelişimine katkı sağlamayı Pasha Bank, 5’inci yılını yeni genel müdürlük binasında verdiği davetle kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Jalal Gasimov ve Türkiye Genel Müdürü H. Cenk Eynehan’ın ev sahipliğinde düzenlenen davette, heykel sanatçısı Mert Ege Köse’nin bankanın 5’inci yılına özel hazırladığı “Birlik” adlı eseri de sergilendi.
Milyon dolarlık yatırım virüse takıldı
Permak Grubu’nun yöneticilerinden Selim Uyar’ın oğlu Emir Uyar, Venedik’te 62 bin metrekarelik ada üzerine kurulu San Clemente Palace Kempinski’yi satın almıştı.
Otel için 3 yılda harcanacak 30 milyon euro’luk renovasyon bedeli dahil 150 milyon euro’ya anlaşan genç işadamı, bu paranın yüzde 35’ini kendi karşılamış, gerisi için de İtalyan bankalarından 20 yıl vadeye kadar uzanan kredi çekmişti.
Yılda 24 milyon turist çeken Venedik’te otel açmak çok kârlı bir yatırım gibi görünüyordu, Emir Uyar da birçok zorlukları aştı, açılış tarihini 2020’nin mart ayı olarak belirledi.
Ancak birçok badire atlatıldıktan sonra akıllara hiç gelmeyecek bir şey oldu ve açılış tarihi ucu açık bir şekilde ertelendi. Ne mi oldu? Koranavirüs, İtalya’yı etkisi altına aldı!
Organizasyonlar birer ikişer ertelenmeye başladı.
Toplu gösterimler ve kalabalık ortamların riskli olduğu anlaşılınca, İtalyan futbol ligi maçları bile iptal edildi.
Emir Uyar’ın bu ay büyük bir partiyle açılışını yapmayı planladığı milyon dolarlık San Clemente Palace Kempinski de virüsün kurbanı oldu.
San Clemente Palace Kempinski, Venedik’in ünlü San Marco Meydanı’na tekne yolculuğuyla 8 dakikalık mesafede bulunan bir otel.
205 odalık otelde spa merkezi, yüzme havuzu, mini golf sahası, toplantı salonları var. Hatta içinde 900 yıllık bir kilise bile mevcut.
Ancak ölümcül virüs, genç işadamının milyon dolarlık bu yatırımını askıya almasına neden oldu.
Temennim, tüm dünyanın bu felaketten bir an önce kurtulması ve Emir Uyar’ın işlerinin de tekrar rayına girmesi...
5. yılını sanatla kutladı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki bölgesel ticaretin gelişimine katkı sağlamayı Pasha Bank, 5’inci yılını yeni genel müdürlük binasında verdiği davetle kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Jalal Gasimov ve Türkiye Genel Müdürü H. Cenk Eynehan’ın ev sahipliğinde düzenlenen davette, heykel sanatçısı Mert Ege Köse’nin bankanın 5’inci yılına özel hazırladığı “Birlik” adlı eseri de sergilendi.