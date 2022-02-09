Milyon dolarlık Meryem

Hayatımıza spiker olarak giren, yemeğe duyduğu tutkunun peşinden giderek yemek yazarı olan İdil Yazar hakkında güzel bir haber öğrendim. Mi’Cao çikolata markasının da kurucusu olan Yazar’ın adı, 2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari’den boşandığından beri kimseyle anılmıyordu.
Şimdi öğrendiğime göre İdil Yazar, yeniden âşık! Bir süredir cemiyetin ünlü avukatı Yağız Dağlı’nın oğlu Ali Dağlı ile birlikte. Ne tesadüf ki Ali Dağlı da eski eşi Tolga Tatari gibi yazılımcı. Tatari, Markafoni’nin kurucusuydu.
San Francisco’da yaşamını sürdüren Dağlı, paylaşım platformu Hoopt’un kurucusu ve CEO’su. Şimdilik iki farklı ülkede ilişkilerini sürdüren çifte ben de mutluluklar diliyorum...
Meksika’ya gittiler
Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı, yarıyıl tatili için kızı Lâl’i uzaklara götürdü. Meksika’ya giden aile, Cancun ve Tulum’u gezdi.
1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Aldığım duyumlara göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, “O Ses Türkiye”deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş “Araya girelim, sizi barıştıralım” demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.
Ebru Gündeş’in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş!
İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın “hüzünsüz neşe olmaz” sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence...
Artık Soho House’da
Geçen şubat ayında yazmıştım, hatırlarsanız… Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi D.ream çatısı altında Kanyon’da hizmet veren Gina, ev sahibi Harvey Nichols’ın kirayı düşürmemesi nedeniyle kapanmıştı.
Kanyon’un patronu Bülent Eczacıbaşı’nın araya girmesiyle de sorun çözülmüştü.
Yaklaşık bir yıldır yenilenme sürecinde olan Gina, yeniden Kanyon’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Kanyon’un en sevilen restoranlarından biri olan mekan, mönüsünü revize etti ve yepyeni bir iç mekan tasarımıyla açıldı.
Bülent Eczacıbaşı
Ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya’nın aşkı duyduğuma göre devam ediyor. Yılbaşı öncesi Amerika’nın ardından Atina ve Paris’e giden âşıklar, dönüşte kısa bir ayrılık yaşasa da yeniden barışmış.
Şimdi duyduğum bir habere göre, Umut Evirgen sevgilisinin ayaklarını yerden kesen bir olaya imza atmış! Atina’da gezerken, en sevdiği Yunan sanatçılardan Marianna Papamakariou’nun yılbaşında konseri olduğunu gören Sarıkaya, Paris’e devam edecekleri için bu konseri kaçırdığına çok üzülmüş.
Sevgilisinin üzülmesine üzülen Evirgen ise gizli bir organizasyon yaparak Papamakariou’yu İstanbul’a davet edip, sahibi olduğu La Boucherie’de özel bir Yunan gecesi organize etmiş.
Geçen perşembe gecesi gerçekleşen konser için Umut Evirgen’in 150 bin lira harcadığı söyleniyor.
Sokaktaki dostlarını unutmadı!
Esentepe’deki Nadide Meyhane’nin patronu Mert Çakırhan da hayvan sevgisiyle biliniyor. Düzenli olarak restoranın çevresindeki kedi ve köpekleri besleyen Çakırhan, sokaktaki dostlarını soğuklarda da ihmal etmedi. Arabasının bagajında hep mama taşıyan genç iş insanı, kar yağışı sırasında da sokaklardaki kedi ve köpekleri besledi.
Dizilere yaptığı styling’ler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan, sessiz sedasız evlendi! Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ’un kız kardeşi Buket Dizer’in 5 Ocak’taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı.
BALAYI DEVAM EDİYOR
Birbirlerine ilk görüşte âşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak’ta Kaz Dağları’nda ömür boyu mutluluğa “evet” dedi. Çift, Simurg Inn otelinin romantik atmosferinde sadece çok yakın arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.
Hâlâ Kaz Dağları’nda balayı yapan yeni evli çift, pazar günü İstanbul’a dönecek.
Geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlenme teklifine “evet” diyen Hadise, düğün hazırlıklarına başladı! Hafta sonu Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler’in düğününe katılan ve sevgilisinin ailesiyle samimi görüntüler veren Hadise’nin ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönündeki iddialar böylece yalanlanmıştı.
Müstakbel kayınvalidesi ve müstakbel görümceleriyle birlikte düğünde karşılıklı oynayan güzel şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ü de düğüne götürerek, Dinçerler Ailesi’yle tanıştırmıştı.
Öğrendiğime göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir an önce evlenmek için kolları sıvamış. 27 Nisan’da bahar düğünü yapmak isteyen çift, ailelerinden de onayı aldıktan sonra hazırlıkları hızlandırmış.
Şimdi herkes nefesini tuttu, Hadise’nin gelinliği bekliyor. Malum, güzel şarkıcı sahne kıyafetlerinde hep dünyaca ünlü modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Gelinliğinde de stil çıtasını düşürmeyecektir.
14 Şubat’ta sahnede
Üniversitede opera okuyan ardından İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Elçin Sangu, uzun aradan sonra Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı “Şehirde Kimse Yokken” oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde. Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu “Şehirde Kimse Yokken”, 14 Şubat’ta prömiyerini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Ödüllü oyunların yönetmeni Lerzan Pamir’in rejisiyle izleyici karşısına çıkacak olan eserde, Sangu’nun yanı sıra Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer alıyor.
İki yakın arkadaş olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme geliyor. Kendileri de bu konuda sık sık paylaşım yaptıkları için biliyoruz ki diyet işini çok ciddiye alıyor ve birbirlerini bu konuda motive ediyor. Bugüne kadar birçok kez birlikte diyete giren ve detoks kamplarına giden ikili, bayağı da kilo verdi.
Fakat pandemi ve karantina sürecinde yeniden kilo alan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, bu kez farklı bir yöntem denemeye karar verdi.
Yeniden detoks kampına gitmek istemeyen oyuncu arkadaşlar, hipnozu tercih etti. Hipnoz yöntemiyle şeker ve karbonhidratı hayatlarından çıkaran ikili kısa sürede sonuç aldı.
Söylenenlere göre 1.5 ayda Enis Arıkan 10 kilo, Ezgi Mola ise 6 kilo vermiş! Helal olsun doğrusu...
Tasarımları Miami yolcusu
Yılbaşında Gülben Ergen, Hande Yener, Simge Sağın, Merve Özbey gibi isimlerin birbirinden şık sahne kostümlerine imza atan modacı Gülşah Saraçoğlu, tatile gittiği Miami’den teklif aldı. Bir arkadaşıyla birlikte lüks alışveriş merkezi Saks Fifth Avenue’ya giden Saraçoğlu, orada Saks’ın yöneticisiyle bir araya geldi. Sohbet sırasında Gülşah Saraçoğlu’nun stilini çok beğenen ve modacı olduğunu öğrenen yönetici, başarılı tasarımcıya corner açma teklifinde bulundu.
Köşebaşı, 16 şubesi, binin üzerinde çalışanı ve 2 milyon misafiriyle Türk gastronomisinin önemli bir değeri. Hem sektörde saygı duyduğum bir ağabeyim hem de hemşerim olan kurucusu Ali Akkaş, çok önemli bir projeye imza attı. Doğup büyüdüğü topraklarda, Sivas’ın Zara ilçesindeki Bolucan Köyü ve çevre köylerde 400 dönümden fazla bir alana, tamamen yerel tohum kullanarak başta buğday olmak üzere kuru fasulye, nohut ve kara mercimek ekimi gerçekleştirdi.
Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin de desteklediği projenin önemli bir misyonu var.
Yüzyıllık yerel tohumların yeniden üretime kazandırılması ve mahsullerinin satışı ile Orta Anadolu’da hem tarımsal üretimin hem istihdamın artırılması hedefleniyor. Ve proje, bu yılki kuraklığa rağmen çiftçinin yüzünü güldüren sonuçlar elde etti. Gelecek nesillerin de yerel tohumdan üretilmiş besin kaynaklarına ulaşması adına yaptığı çabayı ayakta alkışlıyorum.
Yakın dostlar Megeve yolcusu
Hem kendileri hem de çocukları yakın arkadaş olan cemiyetin ünlü çiftleri Melis-Burak Hatipoğlu, Melda-Sinan Kosif, Sanem-Ralf Tezman, Hande-Mehmet Gamgam, Sibel-Selim Tezman, Mehmet-Melisa Mutlu okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yarın Megeve’e gidiyor. Yakın dostlar, Fransız Alpleri’nin lüks tatil rotalarından olan Megeve’de 1 hafta kayak tatili yapacak.
Berk Oktay’ın, kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la yeni bir aşka yelken açtığını ilk benden duymuştunuz hatırlıyorsanız. Temmuz 2020’den beri birlikte olan çiftin evlenme kararı aldığını da yazmıştım.
Şimdi bir mutlu haber daha vereyim! “Yasak Elma” dizisinin oyuncusu, 2 Şubat’ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir’e kız istemeye gidecek. “Kuruluş Osman” dizisinde “Malhun” rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy’un İzmir’de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak.
İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikilinin gönlünden Alaçatı’da güzel bir tören ve kutlama geçiyormuş. Gönüllerine göre olsun diyorum ve kutluyorum.
Ortak oldular
Yemekteyiz programının ünlü ismi oyuncu Zuhal Topal, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih etti. 1.5 milyon dolara Acarkent’ten tripleks villa alan Topal, taşınmadan önce geniş bir tadilata girişti.
2008 yılında hayatını müzisyen ve prodüktör Korhan Saygıner ile birleştiren ünlü oyuncu, 2013 yılında kızı Lina’yı kucağına almıştı.
Yeni yuvalarını Acarkent’te bulan aile, tadilat ve dekorasyon çalışmaları biter bitmez taşınmayı iple çekiyor. Doğayı çok seven çift, sitenin sunduğu orman havasını çok sevmiş. Ben de güle güle oturmalarını temenni ediyorum...
Doğum günlerini birlikte kutladılar
İş dünyasının ünlü ismi Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, 29’uncu yaşını önce babasıyla sonra da arkadaşlarıyla kutladı. Babası Eran Tapan ile doğum günleri birbirine yakın olan Melisa Tapan, onunla birlikte Kaz Dağları’na gitti. O anları “ailecek yaş almak” diye paylaşan Melisa Tapan, Adatepe Köyü’nün doğasına ve tarihine bayıldığını da ifade etti.
Mustafa Sandal’la haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir yandan çeyiz düzerken bir yandan da saat koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.
Ciddi bir saat koleksiyonu olduğunu öğrendiğim Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu koleksiyonuna iki Patek Philippe daha eklemiş.
Sosyal medya paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla saatlerden biri Nautilus 5980 modeli ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira. Diğeri de Nautilus 7118, onun fiyatı da yaklaşık 1.5 milyon lira. Yüksek saatçiliğin en önemli temsilcisi olan Cenevre merkezli Patek Philippe, her saat tutkunun radarında olan bir marka. Seçkin bir koleksiyon oluşturan Melis Sütşurup da iki yeni model daha alarak “Patek” koleksiyonunu üçlemiş.
Doğum gününü birlikte kutladılar
Bir süredir eşi Uğur Akkuş’un işleri nedeniyle Los Angeles’ta bulunan Ebru Şallı, yakın arkadaşı Begüm Şen’in yeni yaşını keyifli bir yemekte kutladı. Birlikte yemek yiyerek minik bir kutlama yapan ikili, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı da bir paylaşım yaparak İstanbul’dan Begüm Şen’in yeni yaşını kutladı. Ben de kendisine nice güzel yıllar diliyorum...
Belediyelerin yurt çapında sahipsiz köpekleri toplamaya başlaması büyük infial yarattı. Hayvanseverlerin eylemleri devam etse de, ne yazık ki henüz yol alınmış değil. Derin Mermerci, bu konuda elini taşın altına koyan isimlerden. Ünlü isimlerin adeta çırpınarak farkındalık yaratmaya çabası inanın çok işe yarıyor ve toplumda karşılık buluyor.
Düzenli olarak barınaklara yardım gönderen, burada yaşayan köpeklerin sahiplenilmesi için olağanüstü çaba sarf eden Mermerci ile konuştum ve bu gönüllü çabasını ilerde daha organize bir şekilde yapmak istediğini öğrendim. Bir vakıftan ziyade, kendisi gibi gerçekten bu işe gönül veren kişilerle el ele vererek, sokak canları için kalıcı çözümler üretmek istiyor.
“Elini taşın altına gerçekten koyarsan sonuç alıyorsun. Buradaki en önemli şey, yıkıcı değil, yapıcı olmaktan geçiyor” diyen Derin Mermerci, en acil eylem planının sokak hayvanlarını kısırlaştırmak olduğunun da altını çiziyor.
Çok özlenmiş
16 yıl aradan sonra albüm çıkartarak sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül’ü hayranları çok özlemiş! iTunes’ta en çok satın alınan albümler listesinde saatler içinde zirveye yerleşen “Hoş Geldin” albümü, YouTube’un trendler listesine de tepeden giriş yapmıştı.
2017 yılında dünya evine giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile modacı Hande Gülşen, iki yıl sonra oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı. Kanalın en büyük yapımlarından olan “Survivor”un çekimleri için yılın yarısını Dominik Cumhuriyet’inde geçiren çift, oğulları Esathan’ın yuvaya gitme yaşı gelince onu İstanbul’da bir okula yazdırmışlardı.
Ancak çift şimdi oğullarıyla birlikte Dominik’e gitme kararı aldı. Esathan’ı burada bir okula yazdıracak olan Hande Gülşen Yontunç, kendi işleri için arada bir İstanbul’a gelecek. İkizi Duygu Gülşen Tarablus ile sahibi olduğu “2wins” markasıyla yeni atılımlar yapan Yontunç, Esathan yeni okuluna başlamadan önce buradaki işlerini tamamlamaya çalışıyor. Duyduğuma göre başarılı kardeşler, “2wins” markasıyla çok yakında bir kozmetik koleksiyonu da çıkarmayı planlıyormuş.
Hamile stili ilgi çekecek
Malum, Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olacağı haberi geçtiğimiz kasım ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beş aylık hamile olan eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün ilk kez büyüyen karnıyla paylaşım yaparak takipçilerini sevindirdi.
Stil danışmanı olan ve kendi giyim tarzıyla da kadınlara ilham veren Tatlıtuğ’un hamile stili de yakından takip edilecek diye düşünüyorum. Önceki gün Mavi’nin hamilelik serisinden beli lastikli pantolonunu, Damat Tween’in oversize ceketiyle kombinleyen Başak Hanım, yine zevkini konuşturdu.
Yeni projeye başladı
Vakko, geçtiğimiz yıl mimarisiyle bir sanat eseri taşıyan yeni mağazacılık konsepti Vakko Nişantaşı’nı açmıştı. Geniş ve ferah dört katlı mağazasıyla semte geri dönen Vakko’nun binasının üst katında ise hummalı çalışma devam ediyordu.
Şimdi öğrendiğime göre, görkemli mağazanın üst katı otel olacakmış. İlk kez kendi otelini kurarak perakendecilikten turizme geçiş yapacak olan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, yine adına yakışan bir adım atarak, otelinde tasarım, moda ve sanatı buluşturacak.
Alışveriş turizminin göz bebeği olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yapı, 44 odalı bir butik otele dönüşecek. Uzun süreli konaklamak isteyenler için rezidans hizmeti de sunulacak. Mart ayında kapılarını açmaya hazırlanan Vakko Hotel & Residence’in nasıl bir otel olacağını görmeyi büyük merakla bekliyorum.
Patron alışverişe çıktı
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’i sokakta görmek pek mümkün değildir. Ancak Şahenk, önceki gün alışveriş yapmak için Nişantaşı’na gelmişti. İtalyan lüks giyim markası Berluti’de alışveriş yapan ünlü iş insanı, bir süre mağazadaki ürünleri inceledikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla birlikte caddede kısa bir tur atıp, bir restorana geçerek yemek yedi.
Bir yıldan fazladır birlikte olan iş insanı Önder Fırat ve spiker Şükran Albayrak, yılbaşını kayak tatiline dönüştürerek, Fransız Alpleri’ndeki Courchevel’e uçmuş. Dünya jet-set’inin yanı sıra bizim cemiyet ve iş dünyasının da en sevdiği kayak destinasyonlarından biri olan Courchevel’de gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çifti, orada bulunan bir arkadaşım görmüş.
Fenerbahçe aşığı olan çift, tam bir spor tutkunu biliyorsunuz. Tatilde bile sporunu aksatmayan Önder Fırat ve Şükran Albayrak, bol bol kayak yaparak stres atmış. Çiftin, dört günlük kısa bir molanın ardından İstanbul’a, işlerinin başına döndüğü konuşuluyor.
Erkek yeğen geliyor
Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden ünlü iş insanı Emir Sarıgül, ilk kez amca olmak için gün sayıyor. Kızları Ayşenaz ve Azra ile birlikte, erkek kardeşi Ömer Sarıgül ve onun eşi Revna Sarıgül’le yemek yiyen Emir Sarıgül’ün keyfine diyecek yok!
Çünkü 2019 yılında dünya evine giren Ömer-Revna Sarıgül çifti bebek bekliyor. Altı aylık hamile olan Revna Sarıgül’ün oğlu olacakmış. Mutluluklarını dostlarıyla paylaşan Sarıgül Ailesi, aileye katılacak yeni bebek için oldukça heyecanlı. Sağlıkla kucaklarına alsınlar…
Bensu Soral-Hakan Baş2021 yılını çalkantılarla geçiren Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini kurtardı. Yılbaşını yakın dostlarıyla birlikte Paris’te kutlayan çift, Château de Versailles’ın (Versay Sarayı) romantik atmosferinde 2022’yi karşıladı. Bensu Soral, arkadaşı Didem Karslı ile dönem kostümü giyerek bir Versay prensesine dönüştü.
Derin MermerciCemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yeni yılı annesi Ender Mermerci, ikiz kızları Mila ve Lal ile birlikte evinde karşıladı. Adet olduğu üzere yeni yılda bereket getirmesi için kapısının önünde nar patlatan Mermerci, günü Cem Yılmaz’ın dijital platformda yayına çıkan yeni gösterisini izleyerek bitirdi.
Çağla Bostancı2022’yi evinde ailesiyle karşılayan isimlerden biri de Çağla Bostancı oldu. Eşi Güven Bostancı ve kızı Lal ile birlikte evinde minik bir kutlama yapan Çağla Hanım, sevdikleriyle olmaktan mutluydu.
Melis-Burak HatipoğluGenç işadamı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hanım da evde kutlama yapan isimlerdendi. Çift, kızları Derin ve Defne ile birlikte yeni yılı evlerinin keyifli atmosferinde karşılamayı tercih etti.
Nergis-Enis Pekuysalİş dünyasının ünlü ismi Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal da evlerinde karşıladı yeni yılı. Pandemiden dolayı çocuklarıyla kutlama yapan çift, 2022 yılı için sağlık, sevgi, mutluluk ve hoşgörü diledi.
Ayça-Emir Tamer
Sosyal yardımları genelde kimseye duyurmadan yapan iş dünyasının sevilen ismi Ali Ağaoğlu, bugüne kadar yaptırdığı okul, öğrenci yurdu ve cami gibi sosyal tesislerle gündeme gelmişti. Meğer iş dünyasında en fazla okul yaptıran isimlerin de başında geliyormuş.
Eğitim konusunda çok hassas olan Ali Ağaoğlu, bugüne kadar Türkiye’nin ihtiyaç duyulan bölgelerinde 374 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmiş. Şimdiye kadar bunu hiç duymamış olduğuma da şaşırdım. Ancak söylenenlere göre Ağaoğlu, şaşaalı açılış törenleri organize etmek istemediği için bu bilgi gizli kalmış.
Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi; “En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir”. Başta Ali Ağaoğlu olmak üzere eğitime destek veren, elini taşın altına koyan tüm işadamlarımızı tebrik ediyorum.
Taze anne baba Covid oldu
6 hafta önce ikiz bebekleri Bella ve Boğaç Metin’i kucaklarına alan Gökçen-Murat Aşık çifti koronavirüse yakalandı. Çift, 5 yıllık ilişkinin ardından 2019’da nikâh masasına oturmuş, geçtiğimiz nisanda da bebek beklediklerini açıklamıştı. Duyduğuma göre Murat Aşık, üçüncü doz aşı sonrası Covid’e yakalanırken, Gökçen Hanım henüz lohusa yatağında virüsle tanışmış. Ateşle boğuşan çifte geçmiş olsun diyor, hastalığı kolayca atlatmalarını diliyorum.
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendi
Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden ‘köstebek’ iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.
Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve ‘köstebek’ imasında bulunmuştu.
Terim’den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” diye serzenişte bulunmuştu.
İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.
Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.
Fatih Terim - Burak Elmas
Ekranın popüler oyuncusu Eda Ece’nin kirada oturduğu Ulus Savoy’daki evini çok beğendiği için satın aldığını yazmıştım hatırlarsanız. Sosyeteye komşu olan oyuncu, kısa bir ayrılık döneminin ardından barıştığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile burada birlikte yaşamaya başlamıştı. Ancak çift, ani bir karar vererek karşıya taşındı. Dairesini 40 bin TL’ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış’tan bir bahçe katı tuttu. Bu bahçe katına da aylık 40 bin TL kira ödeyen güzel oyuncu, söylenenlere göre sevgilisinin Ulus’u bir türlü sevememesinden bu kararı almış.
Anadolu Efes Basketbol Takımı’nda forma giyen Buğrahan Tuncer, karşı yakayı daha fazla sevdiği için sevgilisi belli ki onu kırmak istememiş.
Brunch’ta buluştular
Gençlere yurtdışı eğitim hedeflerinde yol gösteren BlinkMinds’ın kurucusu Nazlı Erşen, Feriye’de dostlarına brunch daveti verdi. Yaptığı konuşmayla konuklarına teşekkür eden Erşen, BlinkMinds’ın hedefini, “Aslında hepimizin içinde saklı olan, keşfetmeyi istediğimiz güçlü potansiyellerimizi ortaya çıkararak farkındalığımızı bulmak ve korumak... Bu farkındalık ile bir başarı hikâyesi yazabilmek. İşte biz, bunun için gerekli tüm yolları açıyor olacağız” şeklinde anlattı.
Nazlı Erşen
İkoncan’ın yeni bebekleri
Milyon dolarlık Meryem
Dünyada milyonlarca kadının ilham aldığı Meryem Uzerli, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Güzel oyuncu, Rusya’nın en iyi kozmetik markası Faberlic’in yeni yüzü oldu.
Duyduğuma göre bu reklam anlaşması için 1 milyon dolar alan Meryem Uzerli, böylece Türkiye dışında bir markanın yüzü seçilen ilk oyuncu oldu. Gizlilik içinde yapılan reklam çekimlerinin ardından geçtiğimiz günlerde kampanyanın lansmanı vardı.
Moda haftası nedeniyle önceki hafta Paris’te olan sanatçı, burada Balenciaga yetkilileriyle görüşmüş ve işbirliği için el sıkışmıştı. Ardından İstanbul’a gelen, sonra da Moskova’ya geçen Meryem Uzerli, Faberlic’in lansman davetinde giydiği Balenciaga kıyafetiyle de Ruslardan tam puan aldı.
İşlerinin bitmesiyle soluğu Berlin’de, çocuklarının yanında alan ünlü yıldız, yoğun geçen toplantıların stresini, ailesiyle Dubai tatilinde atacak. Dubai’de de çok sevilen Uzerli, kafasını dinleyebilecek mi bilmiyorum; oradan da her an sürpriz bir reklam anlaşmasıyla dönebilir!
İşlere tatil molası
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, iş toplantıları için gittiği İtalya’nın ardından kısa bir kayak tatili için eşi Nazlı Sabancı’yla birlikte Fransa’ya geçti. Fransız Alpleri’nin en büyük kayak merkezi Courchevel’e çıkan çift, tatil molasının ardından bugün İstanbul’a, işlerinin başına dönüyor.
Dünyayı dolaşacak
16 yıldır sahneye çıkmayan, sinemaya odaklanan Mahsun Kırmızıgül, “Hoş Geldin” albümüyle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştü. Şarkıları kısa sürede yüksek dinlenme sayılarına ulaşan sanatçıya çok sayıda sahne teklifi geliyor. İnce eleyip sık dokuyan Kırmızıgül, ilk önce yurtdışındaki hayranlarıyla buluşmayı planlıyor. Avrupa ülkelerinin ardından Amerika ve Kanada’ya gidecek olan sanatçı, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerinde de konser verecek.
Nobu’nun yanında yerini aldı
Süzer Holding Başkan Yardımcısı Baran Süzer’in İstanbul’a kazandırdığı dünyaca ünlü Uzakdoğu restoranı Nobu’ya komşu geldi! The Ritz-Carlton Hotel içinde konumlanan Nobu’nun plazadaki girişinin yanına Vakko Boutique ve Vakko Bistrot açıldı.
The Ritz-Carlton’un, İstanbul’daki 20’nci yılını kutlamak için yaptığı yenilikler kapsamında açılan butikler, kısa sürede İstanbulluların sevdiği destinasyonlar arasına girdi.
İkinci kitabı çıkıyor
İlk kitabı “Geçit: Hikayem ve Ötesi” ile uzun süre en çok satanlar listelerine adını yazdıran cemiyetin ünlü ismi Esra Oflaz; roman türündeki ikinci kitabı “Yen” ile yeniden okuyucunun karşısında.
Oflaz’ın “Bir gaip cinayet romanı” olarak tanımladığı, Doğan Novus etiketiyle yayınlanan “Yen”, sevginin, bekleyişin ve arayışın romanı...