Milli Takım’ın şarkısı hazır

İstanbul’un Karadeniz tarafındaki en uç köylerinden olan Uskumruköy’ün iki yeni sakini var! Genç oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya karar vererek bu şirin köye yerleşti.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı. Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul’un en uzak noktasını, Uskumruköy’ü tercih etti!





Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış. Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy’de bulmuş! Ben de güle güle oturmalarını diliyorum...

Yeni veliaht yolda!

Gürsoy Şirketler Grubu’na yeni bir veliaht geliyor!

