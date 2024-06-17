Milli takımın ilk marka elçisi!

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Çocukluğundan beri sporu sevdiğini belirten Yağmur Tanrısevsin, milli takım teknik direktörüyle çektiği video ve milli futbolcularla birlikte yer aldığı forma tanıtım fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı.

Yağmur Tanrısevsin, Euro 2024 karşılaşmalarının tamamında yer alarak, milli futbolcuların aileleriyle birlikte takımı tribünden destekleyecek. Bu adım, hem kadınların spor dünyasındaki varlığını pekiştiren hem de takım ruhunu güçlendiren önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca milli takıma bir kadın marka elçisi fikrini oluşturan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de tebriklerimizi iletiyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, Türk sporunda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların spordaki rolünün artırılması adına önemli bir adım olarak kaydediliyor.

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Yağmur Tanrısevsin’in bu süreçteki enerjisi ve desteği, milli takımımızın moral ve motivasyonunu artıracak, başarı yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır. Milli takımımıza Euro 2024 sürecinde başarılar diliyoruz.

Sanat dolu bir yaz

TAV İşletme Hizmetleri, Primeclass yolcu salonlarında sanata yer vererek Türk sanatçıların ve ayrıca lokal sanatçıların dünya çapında tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Pilevneli ile Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki Primeclass Lounge’da hayata geçirilen iş birliği devam ediyor. İş birliği kapsamında, Mehmet&Kazım Akal’ın Bodrum Primeclass Lounge için hazırladığı enstalasyonun yanı sıra TAV Passport sponsorluğunda sanatçıların Pilevneli Yalıkavak’taki orijinal duvar resmi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yeni kitaba şık tanıtım

Saffet Emre Tonguç ile Serda Büyükkoyuncu’nun yeni kitabı “7 Tepe 7 Sır”ın lansman daveti, The Peninsula İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşti.

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9-13 yaş çocuklarına İstanbul’u anlatmak, sevdirmek için kaleme alınan kitap, şehri keşfetmek isteyen herkesi soluksuz bir maceraya davet ediyor!



Saffet Emre Tonguç - Serda Büyükkoyuncu

Davete sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katılırken, misafirler hem İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada manzarasını bir arada izlemenin keyfine vardılar hem de kitap üzerine yapılan güzel sohbetlerin tadını çıkardılar.



Emine Erdem - Merih Turan - Fulya Nayman







