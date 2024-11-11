Miami’de ailece tatil!

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Acar, başarılı bir iş insanı olmasının yanı sıra, yoğun programında ailesine de vakit ayırmayı önemseyen biri olarak tanınıyor. Bu sefer yanında sevgilisi Sezgi Sena Akay da var.





Akay’ın, çocuklarla sıcak bir uyum içinde vakit geçirdiği ve aileye kolaylıkla adapte olduğu söyleniyor. Bu durum benim de aklıma, “İlişkide bir sonraki adım mı geliyor?” sorusunu getirdi. Çocuklarıyla sevgilisini bir araya getirmesi, özel hayatındaki bu yeni düzeni daha sağlam temellerle inşa etmek istediğinin sinyallerini veriyor. Aile hafta sonunda Türkiye’ye dönerek tatili sonlandıracak.

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Macaristan’da ayakta alkışlandılar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk liderliğinde bir ilke imza atan Türk operası, büyük usta Okan Demiriş’in ‘IV. Murat’ eseri ile yurt dışında sahnelenen ilk büyük opera olarak tarihe geçti.

Antalya Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu ile hazırlanan ve Turan Oflazoğlu’nun librettosunu yazdığı ‘IV. Murat’ operası, Budapeşte Opera Binası’nda geçtiğimiz hafta kapalı gişe olarak sahnelendi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Türkiye Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında sergilenen gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Macaristan Kültür Bakanlığı’ndan Petter Hoppal ve Tan Sağtürk de izledi. Besteci Okan Demiriş’in kızı Arzu Demiriş Demirer ve oğluda izleyiciler arasındaydı.

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Önce sahne sonra yemek

Tanınmış DJ Serhan Sokulgan, 19’uncu Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nde sahne alarak binlerce katılımcıya coşkulu anlar yaşattı.

Etkinlik sonrası Çamlık 87 Hotel’e geçen ünlü DJ, gecenin özel mezelerini hazırlayan müzisyen ve yemek kültürü yazarı Arzu Acurol’un lezzetlerini beğeniyle tattı. Tariflerini de isteyen Serhan Sokulgan, geceyi Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı ve mekân sahibi Uğur Berk ile hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandırdı.

Okurlarıyla buluştular

41. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı, kitap dostlarını yazarlarıyla buluşturdu. Genç yazar Ecem Naz Tunca, ilk kitabı “Gazeteci Olunmaz, Gazeteci Doğulur” ile büyük ilgi gördü.

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Tunca, babası Hulusi Tunca’nın gazetecilik serüvenini ele aldığı bu eseriyle kitapseverlerle buluşarak, uzun kuyruklar oluşturan hayranlarıyla keyifli anlar yaşadı. Cemiyetin ünlü ismi Ümit Orhan da “Hesaplaşma” isimli kitabıyla sevenleriyle buluştu. A7 Kitap’tan çıkan kitabını imzalayan Ümit Orhan’ı, yayınevi sahibi Arzu Sandal da yalnız bırakmadı.



Arzu Sandal - Ümit Orhan

‘İstanbul Art Fair’ başlıyor

İstanbul Art Fair 2024, Demos Fuarcılık A.Ş. tarafından 13-17 Kasım tarihlerinde Lütfü Kırdar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl beşincisi düzenlenen fuar, “Aktarımlar” teması altında kültürel mirasın ve duyguların nesilden nesle aktarımını ele alıyor. 40 galeri ve 500 sanatçının 3500’den fazla eseri sergilenecek.

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Zübeyde Çelik, Devrim Erbil, Neşet Günal, Burhan Doğançay gibi değerli sanatçılar eserleriyle izleyici karşısına çıkacak. Arthill Müzecilik ise Osmanlı Sultanları ve Saray Yüksek Erkanı’na ait özel koleksiyonuyla fuara katkı sunuyor. İstanbul Art Fair, sanat dünyasını global pazarda temsil etmeyi ve Türk sanatını tanıtmayı hedefliyor.