Miami bu ikiliyi konuşuyor!

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Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Miami Açık öncesinde Longoria’nın doğum günü partisine katılan isimler arasındaydı. Hollywood yıldızlarıyla dolu bu partide ne işi var derken, öğrendim ki Djokovic, meğer Jessica Alba ile flört ediyormuş.





Djokovic, yılın başında Avustralya Açık’ta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona kötü bir başlangıç yaptı. Miami Açık öncesinde biraz moral toplamak istemiş olacak ki, doğum günü partisinde keyifli vakit geçirdi.





Ancak dikkatler, birkaç hafta önce “hayalimdeki tenis partneri” dediği Jessica Alba ile yakınlığına çevrildi. Alba, şubat ayının başında 17 yıllık eşi Cash Warren ile boşanma kararı almıştı. Üç çocukları olan çiftin ayrılığı büyük ses getirmişti.

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Öte yandan, Djokovic’in eşi Jelena da geçtiğimiz hafta 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı. Tüm bu gelişmeler üst üste gelince, Miami’de herkesin dilinde tek bir soru var: İki ünlü isim, tesadüfen mi aynı dönem boşanma haberleriyle gündeme geldi.

Ben de Miami’deki dostlarımdan gelişmeleri yakından takip ediyorum!

Yedikule Hayvan Barınağı mis gibi oldu





Yedikule Hayvan Barınağı’nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kärcher Temizlik Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, profesyonel ekipler ve gelişmiş temizlik makineleri kullanılarak 2 binden fazla kedi ve köpeğin yaşadığı alanlar dezenfekte edildi. Özellikle tedavi gören 200’den fazla hayvanın bulunduğu bölümler, buharlı temizlik sistemleriyle hijyenik hale getirildi. Ayrıca, barınak yetkililerine bazı temizlik ekipmanları bağışlandı, böylece barınağın hijyen koşullarını sürdürülebilir şekilde korumasına destek sağlandı.

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Pera Müzesi’nden özel sergi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20’nci kuruluş yılını dünyaca ünlü sanatçı Marcel Dzama’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ile kutluyor.

“Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans -Arkadaşı Raymond Pettibon’dan Küçük Bir Yardımla” başlıklı sergi, sanatçının çizim, film ve heykel gibi farklı disiplinlerdeki üretimlerini bir araya getirerek sanatseverleri çok yönlü dünyasına davet ediyor. Küratörlüğünü Alistair Hicks’in üstlendiği sergi, savaş, kötü yönetimler ve çevresel yıkım gibi küresel meselelere Dzama’nın kendine özgü sanatsal bakışıyla yaklaşıyor.





17 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak bu özel sergiyi kaçırmayın!

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Piercing modası

Mücevher tasarımında yenilikçi çizgisiyle dikkat çeken Kısmet By Milka, piercing’i özgürlüğün ve bireyselliğin simgesi olarak yeniden yorumladı.

Milka Karaağaçlı İnce tarafından kurulan ve 2019 yılından bu yana özgün piercing tasarımlarına imza atan marka, altın ve pırlantanın yanı sıra zümrüt, safir ve yakut gibi değerli taşları da tasarımlarına dahil ederek farklı bir yaklaşım sunuyor.

Kulak tasarımı alanında sunduğu stil danışmanlığı ile de öne çıkan marka, kullanıcılarına özgün bir tarz oluşturma imkânı tanıyor. Piercing modasına farklı bir perspektif kazandıran bu koleksiyon, bireyselliğini yansıtmak isteyenler için yeni bir alternatif sunuyor.