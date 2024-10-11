Metin gibi sahnede ölmek istiyorum

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Ünlü şarkıcı Fedon, 37 yıl aradan sonra kendisiyle efsaneleşen Gayrettepe’deki Zorba’ya geri dönüyor. Bu akşam başlayacak olan gösterileriyle, 90’lı yıllarda kendisiyle özdeşleşen bu mekânın efsanevi atmosferini yeniden canlandırmayı hedefliyor.





Fedon, sahne performanslarıyla tanınan bir isim. Kendi tarzı ve özgün kıyafetleriyle sahneye çıkarken, Yunanca müzik eşliğinde tabakların kırılması, masaların devrilmesi ve peçetelerin havalarda uçuşmasıyla eğlencenin doruklarına ulaşıyordu. Fedon’un hayranları, bu unutulmaz anların tekrar yaşanacağı geceleri sabırsızlıkla bekliyor. Zorba’nın işletmeciliğini oğlu Theo üstlenecek.

Fedon, her 15 günde bir sahne alacak ve bu süreçte Cefi, Hande Dönmez gibi isimlerin yanı sıra çeşitli Yunan sanatçıları da performans sergileyecek.

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Hayırlı olsun demek için aradığım Fedon, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Jübilemi sahnelerde yapmak istiyorum. Zeki Müren ve Metin Arolat gibi sahnede ölmek istiyorum, bu benim için büyük bir onurdur” diyerek, merhum sanatçıları bir kez daha andı. “Ağzından yel alsın Fedon Abi” derken, dönüşünün muhteşem olacağına eminim...

Müzikseverle buluştu

Henüz 15 yaşında müziğe adım atan ve kısa sürede dikkat çeken Selen Tuncer, pop müzikteki başarılı kariyerine yeni bir single ile devam ediyor.

Daha önce ‘Ezel’ dizisi için yaptığı besteyle adından söz ettiren Tuncer, söz ve müziği kendisine ait olan “Affettim” adlı şarkısını dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu. Daha önce İspanyolca single’ı “Historia de Un Amor” ile de dikkat çeken genç sanatçı, pop müzikteki kendine özgü tarzıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Eserleri Londra’da

Seramik sanatçısı Eser Başaran, 16-20 Ekim tarihlerinde Londra Affordable Art Fair’de ‘Tutunma’ ve ‘Elemterefiş’ adlı iki koleksiyonu ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Tüm eserlerini elle şekillendiren Başaran, ayrıca ahşap kaide üzerinde sunulan seramik fincanlardan oluşan ‘TEK’ koleksiyonunu da sanatseverlerin beğenisine sunacak. Eser Başaran, 13-17 Kasım tarihlerinde Lütfü Kırdar İstanbul Art Fair’de de eserleriyle yer alacak.

Yeni sezona ‘merhaba’

The Peninsula İstanbul, 3 Ekim akşamı düzenlediği bir etkinlikle yeni sezonu karşıladı. Tarihi Yarımada manzarasına karşı yapılan davet, İstanbul’un ünlü simalarını bir araya getirdi.

Otelin Genel Müdürü Jonathan H. Crook’un ev sahipliğinde Gallada restoranın terasında düzenlenen etkinlikte, konuklar unutulmaz bir gece yaşadı.





Davetliler arasında Ahu ve Süleyman Orakçıoğlu, Alp ve Serra Taşkent, Ceylan Çapa, Arzu Kaprol, Dilara Koçak, Işıl Reçber, Melisa Sabancı Tapan gibi tanınmış isimler yer aldı. Gecenin müzik ziyafeti,

Solanch De La Rosa’nın canlı performansıyla başladı, ardından New York’lu DJ NatashaDiggs’in enerjik setiyle devam etti.