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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Mesajlaşmanın en eğlenceli hali Bmoji

27 Mart 2020

Genç girişimci Emir Bahadır’ın hayata geçirdiği, kullanıcılara kişisel emoji’lerini yaratma imkanı sunan Bmoji, tüm dünyada büyük ilgi gördü. Uygulamayı kullananlar arasında Adriana Lima, Beyonce, David Beckham, Rihanna, Selena Gomez gibi yıldızlar da var.

Mesajlaşmayı sevmeyenimiz yoktur herhalde. Gelişen teknolojiyle ceplerimize giren telefonlar hem hayatımızı kolaylaştırdı hem de sohbetlerimizi eğlenceli hale getirdi. Mesajlaşırken gülme, kızma, ağlama, alkışlama, onaylama gibi ifadeleri emoji’ler yardımıyla kısa yoldan anlatmayı da çok sevdik.

Mesajlaşmanın en eğlenceli hali Bmoji


DÜNYAYI SARAN ÇILGINLIK

Amerika’da yaşayan ve bu çılgınlığı fark eden genç girişimci Emir Bahadır, hayata geçirdiği “Bmoji” uygulamasıyla mesajlaşmayı farklı bir boyuta taşıdı. Kullanıcılara kendi kişisel özelliklerini yansıtan emoji’ler yaratma imkanı sunan bu uygulama, tüm dünyada ilgi gördü.

Mesajlaşmanın en eğlenceli hali Bmoji


BMOJİ’Lİ ÜNLÜLER

Teknoloji şirketi ‘The Bmoji’ ile iletişime geçerek kişisel Bmoji’lerini yaptıran ünlü isimler arasında kimler yok ki... Adriana Lima, Beyonce, David Beckham, Rihanna, Selena Gomez gibi dünya starlarının yanı sıra İngiliz kraliyet ailesinden Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie Sarah Ferguson da bu çılgınlığın içinde.

Mesajlaşmanın en eğlenceli hali Bmoji

Türkiye’den ise Kıvanç Tatlıtuğ, Gülşen, Haluk Bilginer, Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Yalın, Eda Taşpınar, Melisa Tapan ve Feryal Gülman, Bmoji’si olan isimler.

Mesajlaşmanın en eğlenceli hali Bmoji

Kişiye özel emoji

Emlak ve finans şirketiyle Amerika’da büyük başarı yakalayan Emir Bahadır, Bmoji’yi önce kendisi için yapmış, çevresinden büyük ilgi görmesi üzerine de işi profesyonel hale getirmiş. Bmoji’de sevinç, kızgınlık, şaşırma gibi genel ifadelerin yanı sıra kişiye özel ifadeler de yer alıyor.

Mesajlaşmanın en eğlenceli hali Bmoji

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