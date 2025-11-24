Merih’e soğuk şaka!

Haberin Devamı

Milli futbolcu Merih Demiral’ın 150 bin Euro’luk Patek Philippe saatinin kaybolduğu yönündeki haberler kısa sürede gündeme oturmuştu. Ben ise olayın perde arkasını öğrendim!

Meğer pahalı saati saklayan, aslında Demiral’ın takım arkadaşlarıymış. Milli futbolcuya ufak bir şaka yapmak isteyen arkadaşları, şakanın kontrolden çıkıp neredeyse ulusal bir meseleye dönüşmesi üzerine saati sakladıkları yerden çıkarmışlar.

Böyle kamplarda zaman zaman stresli günler yaşandığı biliniyor. Bu nedenle futbolcular arasında yapılan ufak tefek şakalar hem takım ruhunu pekiştiriyor hem de ortamı yumuşatıyor. Ancak bu kez şakanın maliyeti biraz yüksek olunca eğlence, soğuk duşa dönüşmüş!

Namağlup ilerliyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, bu sezon namağlup performansıyla dikkat çekiyor. Üç büyük kulüple yaptığı anlaşmalarla adından söz ettiren Gain’in destek verdiği takımlar arasındaki sarı-kırmızılı ekip, bu formuyla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne göz kırpıyor.

Bu arada dijital platform, yeni içeriklerle sezona adım atıyor. Binnur Kaya, Devin Özgür Çınar, Erdem Şenocak ve Gürgen Öz gibi ünlü isimler sezonun yıldızları arasında…

Dubai’de buluştular

Çocuklarının eğitimi için bir süredir Dubai’de yaşayan cemiyetin ünlü ismi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, en yakın arkadaşı Beyza Uyanoğlu’nun ziyaretiyle moral depoladı.

Ailece keyifli bir hafta geçiren dostlar, uzun sohbetlerle hasret giderdi. Geçtiğimiz hafta da Feryal Gülman aralarına katılmış, şehirde bol bol gezip keyifli anlar yaşamıştı.

Eğitim salonu açtılar

Türk Diyabet ve Obezite Vakfı, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek teknolojiyle donatılmış bir eğitim salonu açıyor. Sağlık profesyonelleri burada ameliyatları canlı izleyebilecek, interaktif olarak soru sorabilecek ve kampüsler arası eş zamanlı bağlantı kurulabilecek.

Vakıf kurucusu Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık’ın adını taşıyan salon, geçtiğimiz hafta törenle hizmete girdi. Vakıf Başkanı Ayla Serpil Bağrıaçık, “Bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Gala Modern 13 Aralık’ta!

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, 13 Aralık’ta sanat ve iş dünyasını yine bir araya getirecek.

Rolex’in İstanbul Temsilcisi Rhodium ve Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz’in eş sponsor olarak destek verdiği Gala Modern 2025’in sunuculuğunu başarılı oyuncu Salih Bademci üçüncü kez üstlenecek. Maya Portakal Bitargil yönetiminde gerçekleştirilen Gala Modern Destek Yarışı’na, ünlü isimler bağışladıkları yapıtlarla katkı sunacak.



Oya Eczacıbaşı



Maya Portakal Bitargil - Salih Bademci